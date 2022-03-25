الكرملين ينهي التساؤلات حول غياب وزير الدفاع عن المشهد العام

أعلن الكرملين أمس الخميس أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أطلع الرئيس فلاديمير بوتين على تطورات النزاع في أوكرانيا، منهيا التساؤلات حول غيابه عن المشهد العام منذ أسبوعين.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن "شويغو قدم تقريرا عن العملية العسكرية الخاصة" خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي.

وكان بيسكوف قد نفى في مؤتمر صحفي التكهنات الإعلامية حول الحالة الصحية للوزير الذي لم يظهر علنا منذ نحو أسبوعين.

وقال المتحدث إن "وزير الدفاع لديه الكثير ليفعله الآن… إنه ليس الوقت المناسب للقيام بنشاط إعلامي".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء أن محادثة هاتفية جرت بين سيرغي شويغو ونظيره الأرميني سورين بابيكيان.

وقالت الوزارة إن الوزيرين "ناقشا الوضع الراهن في الإقليم والمناطق التي تنفذ فيها قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ مهامها".

ظهور وأدوار

كان شويغو كثير الظهور على شاشات التلفزة، وخصوصا مع فلاديمير بوتين في رحلات منتظمة إلى إقليم تايغا السيبيري حيث يقودان مركبات رباعية الدفع ويشربان الشاي أو يجمعان الفطر.

وبحسب صحيفة "لاكروا" الفرنسية، فإن شويغو يلعب دور "الخادم المتحمس"، وقد وُلد قبل 66 عامًا في منطقة توفا (سيبيريا)، ولم يكن الرجل بعيدًا جدًّا عن رئيسه بوتين الذي يذهب معه للصيد والتخييم في منطقته الأصلية.

وشويغو، وفقا للصحيفة، هو من أشرف على التخطيط للعمليات العسكرية في شبه جزيرة القرم وسوريا واليوم في أوكرانيا، كما أنه يسيطر على المخابرات العسكرية.

وتضيف الصحيفة أن شويغو قبل كل شيء منفذ للأوامر، وهو دور يتقاسمه مع متخصصين حقيقيين في الجيش مثل رئيس الأركان جيراسيموف الذي يعدّ منظر الحرب الهجينة، وكذلك مع رؤساء الأجهزة الأمنية الذين يتشاور معهم بوتين بانتظام.