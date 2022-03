وفاة مادلين أولبرايت أول امرأة تتولى وزارة الخارجية الأميركية

توفيت مادلين أولبرايت أول امرأة تتولى وزارة الخارجية الأميركية -والتي تعد من أكثر الشخصيات السياسية نفوذا في جيلها- عن عمر ناهز 84 عاما إثر معاناتها من السرطان، وفق ما أعلنت عائلتها الأربعاء.

وقالت العائلة في بيان إن أولبرايت توفيت "محاطة بأفراد من العائلة وأصدقاء".

وأشاد البيان بـ"والدة وجدة وأخت وصديقة محبة"، وبـ"مدافعة لا تكل عن الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وفي وزارة الخارجية أشاد المتحدث نيد برايس بأولبرايت "الرائدة باعتبارها أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، والتي فتحت الباب فعليا أمام عناصر كبيرة من قوتنا العاملة".

ارتقت أولبرايت -التي فرت من النازيين في سنوات طفولتها من مسقط رأسها تشيكوسلوفاكيا خلال الحرب العالمية الثانية- سلم الدبلوماسية الأميركية حتى أصبحت أول امرأة تتولى منصب وزير الخارجية في بلادها خلال عهد الرئيس بيل كلينتون بين 1997 و2001، وكانت أيضا سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9

— Madeleine Albright (@madeleine) March 23, 2022