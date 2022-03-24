وزير الخارجية الصيني في أول زيارة لأفغانستان بعد سيطرة طالبان

وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى كابل اليوم الخميس، وفق ما أعلنه مسؤول في حركة طالبان، قبل أسبوع من استضافة بكين مؤتمرا لدول جوار أفغانستان للبحث في سبل مساعدتها بعد سيطرة الحركة على السلطة.

وكتب المسؤول بحكومة طالبان، أحمد ياسر في تغريدة على تويتر أن "وزير الخارجية الصيني وصل إلى كابل للقاء مسؤولين في الإمارة الإسلامية".

ووصل الوزير الصيني إلى كابل قادما من العاصمة الباكستانية إسلام آباد حيث شارك في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي على مدى يومين.

وتتشارك الصين مع أفغانستان جزءا صغيرا من حدودها يمتد 76 كيلومترا على علو مرتفع جدا، إلا أن بكين طالما خشيت أن تصبح جارتها قاعدة للانفصاليين والإسلاميين من قومية الإيغور.

وقبل سيطرة طالبان على الحكم في 15 أغسطس/آب الماضي، سعت بكين إلى الحفاظ على روابطها مع الحركة حين كانت القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) تنسحب من أفغانستان.