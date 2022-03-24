ليبراسيون: هل خسر الروس 10 آلاف عسكري خلال شهر في أوكرانيا؟

قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية (Liberation) رغم مرور شهر تقريبا على الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا، فلا تزال هناك اختلافات كبيرة بين المصادر فيما يتعلق بعدد القتلى من الجيش الروسي.

وتساءلت الصحيفة في تقرير لها عما إذا كان ما نشرته صحيفة كومسولسكايا برافدا الروسية يوم الاثنين 20 مارس/آذار خطأ أم اختراقا، عندما أعلنت على موقعها أن "القوات المسلحة الروسية سجلت مقتل 9861 شخصا وإصابة 16153″، قبل أن تدعي بعد دقائق، أنها كانت ضحية أحد المتسللين، وتخفي المعلومات التي تم الحصول عليها من وزارة الدفاع الروسية خلال مؤتمر صحفي مخصص لوسائل الإعلام الروسية.

وحسب تقرير ليبراسيون، فإن الرقم الوحيد الذي أعلنه الكرملين رسميا كان يوم 2 مارس/آذار في بداية الحرب، ويشير إلى مقتل 498 جنديا، وهي حصيلة لم يتم تحديثها منذ ذلك الحين، وهي لا تزال بعيدة جدا عن أكثر من 15 ألف قتيل روسي قدمتها السلطات الأوكرانية أمس الثلاثاء.

وتتحدث الأجهزة الاستخبارية الأميركية من جهتها، عن مقتل أكثر من 7 آلاف جندي روسي بعد 3 أسابيع من القتال، وحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية فإن "نسبة خسائر الروس الذين يشارك أكثر من 150 ألف جندي منهم حاليا في الحرب بأوكرانيا، تقارب 10%، حسب تقديرات تفيد بمقتل 14 ألف جندي وإصابة 21 ألفا".

ميل طبيعي إلى المبالغة

ويعتقد المحلل فينسان توريت من مؤسسة الأبحاث الإستراتيجية في فرنسا أن من بين الأرقام 7 آلاف و10 آلاف و15 ألفا التي قدمت، يبدو الرقم 7 آلاف الذي قدمته الأجهزة الأميركية هو الأقرب للحقيقة لأنه يتعلق بخسائر قابلة للقياس، إذ يتم التقدير حسب عدد ركاب الدبابة المدمرة مثلا، مشيرا إلى أن الرقم الذي قدمه الأوكرانيون "بلا شك مبالغ فيه بعض الشيء، ولكنه ليس خياليا تماما".

ومن جانبه، يؤيد المؤرخ والجندي ميشيل غويا الحصيلة الأميركية قائلا "يبدو لي أن الأرقام الأوكرانية مبالغ فيها، ويجب أن تكون أرقام البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) أقرب إلى الواقع، أما تقديراتي فأعتقد أن هناك 200 قتيل يوميا أي حوالي 5 آلاف قتيل حاليا"، وهو تحليل يشاركه فيه بيير رازو المؤرخ والمدير الأكاديمي لمؤسسة البحر الأبيض المتوسط ​​للدراسات الإستراتيجية الذي يقدر الخسائر البشرية "أقل مرتين" مما تقدمه البيانات الأوكرانية، مشيرا إلى أن الاتجاه الطبيعي حسب تاريخ النزاعات المسلحة هو المبالغة بشكل كبير في تقدير الخسائر أثناء الحرب.

وأوضح أن كلا من الروس والأوكرانيين والأميركيين، في خضم حرب المعلومات، لديهم أوراقهم وأجنداتهم الخاصة ومصالحهم في التلاعب بالأرقام، ولا سيما من خلال تسريب الإحصائيات التي ستنقل على نطاق واسع في الصحافة.





أما الباحث إدوارد جولي من معهد البحوث الإستراتيجية في المدرسة العسكرية الفرنسية، فيرفض التعليق، قائلا إنه "من الصعب تحديد عدد القتلى بعد انتهاء الحرب فكيف وهي مستمرة"، إلا أن عددا واحدا -حسب قوله- يمكن أن يلقي الضوء على أهمية الخسائر على الجانب الروسي، وهو عدد الجنرالات الذين لقوا حتفهم في القتال، وهم بين 3 و6 وفقا للمصادر.

ويضيف جولي "عندما يكون لديك هذا العدد الكبير من الجنرالات الذين يقتلون، فذلك يعني أن الخسائر على مستوى القوات يمكن أن تكون كبيرة"، ما لم يكن قد تم "أمر هؤلاء الجنرالات بالذهاب إلى الخطوط الأمامية ليكونوا مثالا يحتذى به للجنود"، مضيفا أن "الحديث عن آلاف القتلى للروس، سواء كان 3 آلاف أو 7 آلاف أو 15 ألفا، هو بالفعل عدد ضخم".

الشعور بعدم الاستعداد التام

وتساءلت ليبراسيون عن تفسير مثل هذه الخسائر الكبيرة في مثل هذا الوقت القصير، ليرد المحلل السياسي توريت بأنه "عندما يتحدث (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عن عملية خاصة يمكننا أن نأخذ بها حرفيا، وهو ما يعني أن الروس قد فكروا حقا في عملية كوماندوز في العاصمة الأوكرانية كييف، مع قوات النخبة المكلفة بالإطاحة بالحكومة الأوكرانية في غضون أيام قليلة، تليها القوات التي كانت مهمتها احتلال الإقليم، وليس بالضرورة القتال".

وأضاف توريت "أفكر بشكل خاص في الجيش الـ41 الذي نراه يتحرك في صفوف مع القليل من الحماية، مما جعلهم عرضة للجيش الأوكراني الذي استعد جيدا. وبشكل عام، شهدنا القوات الروسية تتقدم في مجموعات، كما لو كانت تتحرك في وقت السلم، مما يعطي شعورا بعدم الاستعداد التام، على الأقل بالنسبة للقوات في الشمال الشرقي".

ويرى ميشيل غويا أن الروس لم يكونوا جيدين وأنهم عانوا الكثير من الخسائر في الأيام الأولى من الحرب، فقد كان الأوكرانيون المبادرين أثناء المعارك، حيث "يتمتع الأوكرانيون بميزة الدفاع، خاصة في المناطق الحضرية".

ويوضح جولي أن الروس في معظم الحالات يبقون حول المدن، وهم يعانون منذ بداية الصراع من مشاكل لوجستية كبيرة نتجت جزئيا عن الفساد، ويبدو أيضا أنه من أجل الحفاظ على عنصر المفاجأة، تم إبقاء قرار الحرب طي الكتمان على مستوى عال للغاية، مما جعل نقله صعبا إلى جميع مستويات التسلسل الهرمي العسكري، خاصة أن عملية بهذا الحجم تتطلب الكثير من التنسيق، كما أن الروس "لم يكتسبوا بعد تفوقا جويا كاملا".

أغلى حرب روسية منذ 1945

وحسب المؤرخ بيير رازو، تحولت الحرب من صراع "خاطف" كما تريد روسيا إلى "حرب ضروس"، وعليه فإن مستوى الخسائر البشرية الروسية، يتفق تماما مع عواقب هذا النوع من الحرب، وهي مكلفة للغاية بالنسبة للمهاجم والمدافع في آن معا، مثل الحروب العربية الإسرائيلية، ولا سيما حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وكذلك الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، وذلك "بنسبة خسائر تقارب 15% إلى 25% من القوات المقاتلة".

من ناحية أخرى، لم تشارك روسيا في مثل هذه الحروب الحادة منذ الحرب العالمية الثانية، ففي أفغانستان (1979-1989) مثلا فقدت 15 ألف جندي، ولكنها كانت نوعا مختلفا من الحروب لا تواجه فيه جيشا نظاميا، حسب تحليل بيير رازو، تماما مثل حروب الشيشان.