لليوم الثاني.. متظاهرون يغلقون طرقا في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني

أغلق محتجون الأربعاء لليوم الثاني على التوالي طرقا رئيسية وفرعية في العاصمة السودانية الخرطوم استجابة لدعوات لجان المقاومة ضمن الحراك الرافض لوجود العسكريين في السلطة، وقد تجددت المظاهرات الليلية مساء الأربعاء عشية دعوات للاحتجاج يوم الخميس 24 مارس/آذار الجاري.

وأطلقت قوات أمن الغاز المدمع من أجل تفريق متظاهرين مساء الأربعاء في حي بري شرقي الخرطوم (قرب مقر قيادة الجيش)، كما خرج مئات المحتجين في حي جبرة (جنوبي العاصمة السودانية)، وأشعلوا إطارات وأغلقوا الطرق بأحجار، وفق شهود عيان.

وذكر الشهود أن المئات تظاهروا في أحياء أبوروف وود نوباوي والعباسية بأم درمان، ورددوا هتافات تطالب بمدنية الدولة.

كما شهدت مدينتا شندي والدامر (شمال) يوم الأربعاء مظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

شارع الشهيد عبدالعظيم " الاربعين سابقاً " في يوم المتاريس الثاني الاربعاء 23 مارس 2022 م#خلاص_ضاقت #تترس_خلاص_ضاقت #ترس_احفر_كبر pic.twitter.com/dckeRNzkP6 — طــــه ود حنـــان (@6a7a_hussein) March 23, 2022

وفي وقت سابق الأربعاء، واصل المحتجون لليوم الثاني إغلاق شوارع رئيسية في مناطق الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان وشرق النيل بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة، في حين حاولت قوات نظامية مشتركة إزالة بعض المتاريس، في محاولة لإعادة انسيابية حركة السير.

وجاء الإغلاق بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة في إطار التصعيد الجماهيري للمطالبة بالحكم المدني الكامل ضمن فعاليات لجان المقاومة لشهر مارس/آذار الجاري.

ما ينووووم تقاطع شارع الشهيد عباس فرح مع الستين مغلق بأمر الثورة و الثوار#تترس_خلاص_ضاقت#مدن_السودان_تنتفض pic.twitter.com/n5wP6fBue1 — Atif (@elsadig_atif) March 23, 2022

وفي 18 مارس/آذار الجاري أعلنت لجان المقاومة فعاليات الأسبوع الأخير من الشهر، وتتضمن إغلاق الشوارع يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و23 من الشهر ذاته، إضافة إلى موكب احتجاجي يوم الخميس 24 من نفس الشهر للمطالبة بالحكم المدني.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.