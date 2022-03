في قرار مفاجئ بعد بدء الدراسة بساعات.. الحكومة الأفغانية تقرر تأجيلها في مدارس البنات باستثناء بضع ولايات

كابل– كان كل شيء معدا لبدء الدراسة في المدارس المتوسطة والثانوية بأفغانستان بعد عطلة الشتاء، فوزارة المعارف جهزت خطة كاملة خلال الأشهر الخمسة الماضية، ولكن بعد ساعات من حضور الفتيات إلى مدارسهن انتشر خبر تأجيل الدراسة ومطالبة الطالبات بالعودة إلى منازلهن حتى إشعار آخر.

وطرح القرار المفاجئ تساؤلات كثيرة حول النقاش الدائر بين قادة حركة طالبان، خاصة أن الاستعدادات لفتح المدارس اكتملت، كما استأنفت الجامعات الحكومية وغير الحكومية دراستها مع فصل البنات عن البنين قبل أسابيع في كل ولايات البلاد.

والمثير لاستغراب كثير من الأفغان أنه مقابل تأجيل الدراسة في مدارس كابل وولايات أخرى وسط وشمال البلاد استمرت المدارس في ولايات أخرى مثل هرات وقندوز وننغرهار وخوست وكونر في عملها، فبرودة الشتاء فيها تنحسر قبل غيرها من الولايات.

وفي مدرسة أماني الثانوية للبنين (وسط كابل) امتلأت قاعة كبيرة بالشخصيات والمدعوين، في مناسبة كان يفترض أن تكون احتفالية وتضفي مزيدا من التفاؤل، لكن الطلاب اكتفوا بتقديم بعض الأناشيد الدينية، وألقيت خطب عن مكانة العلم والعلماء من قبل بعض المسؤولين، فيما لم يتحدث أحد عن تعليم البنات.

وبعد الحفل لم يتحدث أحد من مسؤولي الحكومة التي تقودها حركة طالبان، بل كان ملاحظا غياب كثير من الشخصيات البارزة عن الحفل، وعقب طول انتظار تقدم المتحدث باسم وزارة المعارف عزيز أحمد ريان ليعلق للصحفيين على بكاء بعض الفتيات بسبب سماعهن خبر تأجيل الدراسة.

وقال ريان إن "دموع بنات أفغانستان غالية علينا، ودمعة تذرفها عين بنت من بناتنا كأنها دم ينزف من أجسادنا، نحن نقدر ذلك عاليا لكننا كموظفين في الحكومة ليست لدينا سلطة في هذا الشأن".

وأضاف أن السلطة أعلنت قرارها في المساء بتأجيل فتح مدارس البنات بعد الصف السادس حتى يعاد وضع خطة حسب الشريعة والتقاليد.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة من عدة نقاط، وهي أن تكون للبنات والبنين فصول منفصلة، وإذا تعذر ذلك فيكون التقسيم زمنيا، وإلزام المعلمات بارتداء الحجاب، وأن تختص معلمات بتعليم الطالبات.

وردا على سؤال للجزيرة عن وجود إطار زمني لإعادة فتح مدارس البنات، قال ريان إنه ليس بوسع وزارة المعارف تحديد الموعد، مشيرا إلى أنهم ينتظرون قرارا من زعيم حركة طالبان هبة الله آخوند زاده.

وأكد في الوقت نفسه تعهد الوزارة بتعليم البنات، وأنه ليس هناك قرار بمنع تعليمهن لكنها مسألة وقت حتى تفتح المدارس مجددا.

وقبل أن يتحدث أي مسؤول ازدحمت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي عبرت عن انزعاجها من القرار المفاجئ، ولوحظ أن بين المعلقين حسابات لأشخاص عرفوا بتأييدهم حركة طالبان، مما يظهر أن القرار قد يكون من أكثر القرارات إثارة للجدل منذ وصول الحركة إلى السلطة.

ومن قيادات طالبان التي ألمحت إلى انتقاد القرار السفير لدى باكستان سابقا عبد السلام ضعيف الذي قال في تغريدة "كان من المفيد لو تم تشكيل لجنة من 50 عالما على مستوى البلد لمناقشة عمل المرأة ودورها في التعليم والتجارة والنشاط الاجتماعي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبهذا كان يمكن تعريف وتحديد حقوقها ووضع أسلوب للعمل في إطار الشريعة".

من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان توماس ويست في تغريدة إنه ينضم إلى ملايين الأسر الأفغانية في التعبير عن "الصدمة وخيبة الأمل" تجاه القرار.

واعتبر ويست أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان ومهم لنمو أفغانستان، وأن القرار "خيانة للالتزامات تجاه الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن طالبان أكدت على حق جميع المواطنين الأفغان في التعليم.

1/3 I join millions of Afghan families today in expressing shock and deep disappointment with the Taliban’s decision to not allow women and girls to return to school above grade 6.

وأعربت دولة قطر عن قلقها البالغ وخيبة أملها من قرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، إذ أكدت وزارة الخارجية القطرية أن هذه الممارسات السلبية سيكون لها بالغ الأثر على حقوق الإنسان والتنمية والاقتصاد في أفغانستان.

وأضافت الخارجية القطرية أن دولة قطر -بصفتها دولة مسلمة تتمتع فيها المرأة بكافة حقوقها، وعلى رأسها التعليم- تدعو حكومة تصريف الأعمال الأفغانية إلى مراجعة قرارها بما يتسق مع تعاليم الدين الإسلامي في ما يتعلق بحقوق المرأة.

وشددت الوزارة على موقف دولة قطر الداعم لحصول الشعب الأفغاني بكل أطيافه على جميع حقوقه، وفي مقدمتها الحق في التعليم.

كما صدر عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بيان عبرت فيه عن أسفها لما وصفته بقرار حركة طالبان -ولم تقل الحكومة الأفغانية- إذ سبق أن امتدح مسؤولو البعثة خطوة السماح للطالبات بالدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة قبل أسابيع.

The UN in Afghanistan deplores today’s reported announcement by the Taliban that they are further extending their indefinite ban on female students above the 6th grade being permitted to return school. pic.twitter.com/aNH7rj3amw

كما عبر ممثل بعثة اليونيسيف إلى أفغانستان محمد أيويا عن قلقه، مطالبا حركة طالبان بالتعجيل في فتح أبواب المدارس للجميع دون أي تأخير، فيما اعتبر السفير الألماني ماركوس بوتزيل القرار متعارضا مع قرارات سابقة للحكومة الأفغانية.

Today's news that girls from Gr.7 to Gr.12 cannot go back to school is deeply worrying.

This decision means that adolescent girls have been out of school for more than 6 months.

Across Afghanistan, this has been devastating morning for daughters, mothers and fathers.

— Mohamed Ag Ayoya (@Ag_Ayoya) March 23, 2022