تواصلت المعارك على جبهات عدة في اليوم الـ29 للحرب الروسية على أوكرانيا، في حين تتجه القوى الغربية لتشديد ضغوطها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال 3 اجتماعات قمة، اليوم الخميس في بروكسل، لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، يحضرها الرئيس الأميركي جو بايدن.

ومن المتوقع أن يطلق بايدن خلال زيارته لبروكسل مبادرة بشأن إمدادات الغاز لأوروبا بهدف مساعدتها في تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية. من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن القادة الغربيين سينظرون فيما إذا كان بوسعهم منع بوتين من استخدام احتياطيات روسيا من الذهب.

في تلك الأثناء، كشفت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) عن تشكيل إدارة بايدن بعد 4 أيام من بدء الحرب مجموعة عمل من مسؤولي الأمن القومي أطلق عليها اسم "فريق النمر" تجتمع سرا 3 مرات في الأسبوع، ومن مهامها دراسة كيفية الرد إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا، إضافة إلى كيفية الرد على توسع الحرب للدول المجاورة، وفي حال هوجمت قوافل نقل الأسلحة داخل أراضي دول حلف الناتو.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ29 من هذه الحرب:

منذ 24 ثانية

الخارجية الروسية: إيقاف عمل البعثة الدائمة لروسيا لدى مجلس أوروبا بسبب انسحابها من المنظمة.

منذ 11 دقيقة

بلينكن: الدوما يواصل استهداف المعارضين السياسيين وتعطيل تدفق المعلومات وتقييد حقوق الإنسان والحريات.

منذ 15 دقيقة

سلطات خاركيف: مقتل 6 مدنيين وإصابة 15 في استهداف روسي لنقطة تفتيش قرب أكاديميكا بافلوفا.

منذ 22 دقيقة

الدفاع الروسية: لدينا وثيقة تؤكد تورط 30 مختبرا أوكرانيا في 14 منطقة سكنية بأنشطة عسكرية وبيولوجية واسعة.

منذ 31 دقيقة

بايدن عقب قمة الناتو:

سنواصل دعم زيلينسكي وحكومته بمساعدات أمنية كبيرة لمواجهة العدوان الروسي ودعمهم في الدفاع عن النفس.

ملتزمون معا بتحديد معدات إضافية بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي لمساعدة أوكرانيا.

سنعتمد مفهوما استراتيجيا محدثا لضمان استعداد الناتو لمواجهة أي تحد في البيئة الأمنية الجديدة.

من الآن وحتى قمة الناتو في يونيو المقبل سنضع خططا لقوات وقدرات إضافية لتعزيز دفاعات الحلف.

منذ 34 دقيقة

البيت الأبيض يعلن سلسلة عقوبات بالتعاون مع الحلفاء الأوروبيين على أكثر من 400 شخصية وشركة دفاعية روسية

وزارة الخزانة الأميركية:

العقوبات الجديدة تشمل قاعدة الصناعات الدفاعية الروسية والرئيس التنفيذي لسبيربنك.

العقوبات تشمل أي معاملات بالذهب على صلة بروسيا.

منذ 37 دقيقة

الخارجية الروسية: ندعو زيلينسكي للتفكير بمصير أوكرانيا وشعبها واستخلاص النتائج واتخاذ القرارات المناسبة.

منذ 39 دقيقة

الأمين العام لحلف الناتو:

علينا منع تحول الاشتباكات إلى حرب بين الناتو وروسيا في أوروبا.

اتفقنا على تقديم معدات أمن سيبراني إلى أوكرانيا لمواجهة أي هجوم روسي بيولوجي أو كيميائي أوإشعاعي أونووي.

روسيا تحاول خلق ذريعة بأن الناتو مستعد لاستخدام السلاح الكيميائي لتبرير استخدامها لهذا السلاح.

نجهز كل الاستعدادات للتصدي لكل أنواع الأسلحة الكيمائية والنووية إذا استخدمها الطرف الآخر في الحرب.

نوفر دعما كبيرا لأوكرانيا ونقدم أسلحة للتصدي للمدرعات والدبابات والطائرات ولن أدخل في التفاصيل.

منذ 44 دقيقة

مسؤول أميركي رفيع:

مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي سيعلنون مبادرة تهدف لمنع روسيا من التهرب من العقوبات.

العقوبات الأميركية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع شملت حتى اليوم أكثر من 600 هدف روسي.

منذ 51 دقيقة

الولايات المتحدة تتعهد تقديم مليار دولار كمساعدات إنسانية إضافية للمتضررين من الحرب في أوكرانيا.

منذ 54 دقيقة

المتحدثة باسم الخارجية الروسية: الناتو كانت لديه خطة لتطوير أسلحة نووية في أوكرانيا

منذ 59 دقيقة

الأمين العام لحلف الناتو:

ندين الهجمات الروسية على المدنيين وندعو الصين إلى الامتناع عن دعم حرب روسيا بأي شكل من الأشكال.

قادة الناتو اتفقوا على تشكيل 4 مجموعات قتالية أخرى في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا.

سنواصل حماية كل شبر من أراضي الحلف ونخطط لدفاع طويل الأمد في كافة مناطق الناتو.

اتفقنا على تعزيز الجناح الشرقي للناتو في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

منذ ساعة

واشنطن بوست: بايدن والزعماء الأوروبيون سيعلنون مبادرة كبرى لنقل شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

منذ ساعة

مسؤولون أميركيون للجزيرة: إدارة بايدن تخطط لاستقبال ١٠٠ ألف لاجئ أوكراني.

منذ ساعة

بايدن: التقيت بقادة الناتو اليوم في بروكسل واتفقنا على مواصلة دعم أوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي والتمسك بحقها في الدفاع عن النفس.

منذ ساعة

الخارجية الروسية: قرار بولندا طرد دبلوماسيين روس تصعيد خطير في المنطقة وسنرد عليه في أسرع وقت.

منذ ساعة

سلطات مدينة خاركيف:

سيطرة القوات الروسية على مدينة أيزيوم غير صحيح وعبارة عن استفزاز.

القوات الأوكرانية تحتفظ بموقعها في إيزيوم وتصد هجمات للقوات الروسية في محيطها.

منذ ساعتين

وزارة الدفاع الروسية:

صندوق استثماري بقيادة هنتر بايدن يشارك في تمويل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.

يجب طلب توضيح من واشنطن في إطار تحقيق دولي بشأن الأهداف الحقيقية للمختبرات البيولوجية.

منذ ساعتين

مراسلة الجزيرة: قصف روسي متواصل على أطراف مدينة خاركيف وسقوط عدد من الضحايا.

منذ ساعتين

هيئة الأركان الأوكرانية: روسيا تعدل خططها وتنقل معدات وقوات إلى بيلاروسيا والقرم لمهاجمة كييف.

منذ ساعتين

رويترز عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية: نراقب تداعيات قرار روسيا بيع الغاز بالروبل.

رويترز عن مصادر في أوبك: مسؤولون في أوبك أبلغوا الاتحاد الأوروبي قلقهم بشأن حظره المقترح للنفط الروسي.

منذ ساعتين

الخارجية الأوكرانية:

ترحيل مواطني ماريوبول قسرا إلى روسيا يعد مستوى آخر من الإرهاب

أكثر من 6 آلاف أوكراني موجودون في معسكرات داخل روسيا ومن الممكن استخدامهم رهائن حرب

منذ ساعتين

البيت الأبيض: بايدن والأمين العام للناتو ناقشا وحدة الحلف وقوته والجهود المستمرة للدفاع وردع أي عدوان

منذ ساعتين

مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية:

100 ألف جندي أميركي جاهزون للانتشار في أوروبا إذا دعت الحاجة

قادة الناتو يدركون ضرورة وضع خطط لمواجهة احتمال وقوع هجوم كيميائي بأوكرانيا

قادة الناتو لم يبحثوا وقف إطلاق النار في أوكرانيا لغياب أي مؤشرات لدى موسكو بهذا الشأن

منذ ساعتين

وزارة الدفاع الروسية:

قائد المنطقة العسكرية الشرقية تفقد الخطوط الأمامية للقوات الروسية على بعد 30 كيلومترا من كييف

واثقون بأننا سننهي العملية العسكرية في أوكرانيا بنجاح

منذ ساعتين

رويترز عن مصدر رفيع في الإدارة الأميركية:

بايدن أبلغ الناتو أنه يؤيد تعزيز قوات الحلف على الجبهة الشرقية

واشنطن بحثت مع الحلفاء مساعدة أوكرانيا للحصول على صواريخ مضادة للسفن

أعضاء الناتو قالوا إن على الصين أن ترتقي إلى مستوى مسؤوليتها





منذ 3 ساعات

مراسلة الجزيرة: قتيلان في قصف روسي على منطقة سالت دوفكا بمدينة خاركيف

منذ 3 ساعات

رويترز عن مصدرين: واشنطن تخطط لقبول قرابة 100 ألف لاجئ أوكراني

منذ 3 ساعات

زيلينسكي يخاطب قادة الناتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام قمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل إن روسيا تخطط لاستهداف دول في الجناح الشرقي للحلف.

وأكد زيلينسكي أن بلاده تستطيع أن تؤمّن أوروبا والعالم كله وتقف في وجه "الظالم الروسي" وفق تعبيره، داعيا دول الحلف لإرسال الأسلحة إلى بلاده ومن بينها راجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي. وتابع قائلا "ننتظر منكم قرارات وضمانات حقيقية تستطيع تأمين السلم الحقيقي".

واتهم الرئيس الأوكراني القوات الروسية باستخدام قنابل فوسفورية في حربها على أوكرانيا.

منذ 3 ساعات

الكرملين:

بوتين يعرب في اجتماعه بأعضاء مجلس الأمن الروسي عن أسفه لمماطلة أوكرانيا في المفاوضات مع روسيا

وزير الدفاع شويغو أطلع بوتين وأعضاء مجلس الأمن الروسي على تفاصيل العملية العسكرية في أوكرانيا

منذ 3 ساعات

مراسل الجزيرة: حرائق تشتعل في مبنى دعم لوجيستي في حي تشايكا غرب كييف بعد تعرضه للقصف الروسي

منذ 3 ساعات

مراسل الجزيرة يرصد آثار القصف الروسي على منطقة تشايكا غرب كييف

منذ 4 ساعات

لافروف: نناقش تسهيل المساعدات وإخراج المدنيين الراغبين بالخروج لكن هناك جماعات تستخدم المدنيين دروعا بشرية

منذ 4 ساعات

الكرملين: وزير الدفاع الروسي مشغول ولا وقت لديه للنشاط الإعلامي ولا صحة للمعلومات عن مشاكل صحية يعاني منها

منذ 4 ساعات

الرئيس الأوكراني يخاطب برلمان السويد عبر الفيديو:

10 ملايين نازح و3 ملايين لاجئ خلفتهم حرب روسيا على أوكرانيا حتى الآن

يجب رفض النفط الروسي ومنع السفن الروسية من الرسو في المرافئ السويدية

لا بد من معاقبة الجيش الروسي على جرائم الحرب ومحاسبة من أصدر الأوامر

لا ندافع فقط عن أوكرانيا بل عن أوروبا وآن أوان الموافقة على انضمامنا للاتحاد الأوروبي

منذ 4 ساعات

الأمين العام للناتو: نناقش تعزيز دفاعاتنا الآن ولأعوام قادمة وعازمون على تكبيد روسيا مزيدا من التكاليف

منذ 5 ساعات

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة إن الرئيس بايدن سيبحث اليوم في بروكسل زيادة العقوبات على روسيا، فيما قال وزير الخارجية الأوكراني إن الرضوخ لمطالب بوتين بدفع ثمن النفط والغاز بالروبل سيكون مساعدة على قتل الأوكرانيين.

منذ 5 ساعات

عقوبات بريطانية

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، فرض عقوبات جديدة تستهدف 65 كيانا من الصناعات الاستراتيجية والبنوك ونخبة من رجال الأعمال في روسيا.

وقالت الوزيرة في بيان إن العقوبات تستهدف "أولئك الذين ساعدوا روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا"، بما في ذلك مجموعة "فاغنر" الأمنية، وشركات صناعات دفاعية وخطوط السكك الحديدية الروسية.

وأكدت أن بريطانيا فرضت عقوبات على أكثر من 1000 فرد وشركة روسية منذ بداية العملية العسكرية.

منذ 5 ساعات

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب يحاول تسييس المسائل وخاصة المبادرة التي قدمناها في الأمم المتحدة لتعزيز الجانب الإنساني، وأضاف نأمل أن زيارة الصليب الأحمر ستساعد في اتخاذ خطوات محددة على الأرض.

منذ 5 ساعات

سلطات مدينة أوديسا:

3 قتلى و11 جريحا من القوات الروسية في هجوم للبحرية الأوكرانية على ميناء بيرديانسك

حريق لحق بسفينة الإنزال الروسية الكبيرة ساراتوف نتيجة الهجوم

منذ 6 ساعات

البحرية الأوكرانية: تدمير سفينة إنزال كبيرة روسية قرب ميناء بيرديانسك على بحر آزوف في مدينة زاباروجيا.

منذ 6 ساعات

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن قواته أسقطت أكثر من 100 مقاتلة ودمرت أكثر من 520 دبابة و1500 مدرعة منذ بدء الحرب، وأكد أنه لا يزال أمامنا فترة صعبة للغاية وسنطرد القوات الروسية من أرضنا. وأضاف ريزنيكوف أن الدعم الدولي يتزايد تدريجيا وخسائر العدو أكثر من 40 ألف جندي بين قتيل وجريح وأسير ومفقود.

منذ 6 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: حصلنا على معلومات جديدة تثبت تورط البنتاغون في تطوير مكونات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

منذ 6 ساعات

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: اتفقنا على فتح 7 ممرات آمنة من ماريوبول ومختلف ضواحي كييف.





منذ 6 ساعات

موقف الاتحاد الأوروبي

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الجيش الروسي لم يحقق أهدافه في أوكرانيا.

وأضاف بوريل أن روسيا تسعى لعزل أوكرانيا عن البحر وليست مهتمة بالتفاوض حتى يتم ذلك.

منذ 7 ساعات

سيطرة روسية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تسيطر بشكل كامل على منطقة إيزيوم في محافظة خاركيف.

وأضافت الوزارة أن الجيش الروسي قصف الليلة الماضية منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ بعيدة المدى، مشيرة إلى تدمير 13 منظومة صاروخية للدفاع الجوي جنوب العاصمة كييف.

منذ 7 ساعات

مكتب المدعي العام الأوكراني: 128 طفلا قتلوا وجرح أكثر من 172 آخرين منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

منذ 7 ساعات

وزيرة الخارجية البريطانية: مجموعة السبع تتصرف بانسجام تام بشأن العقوبات الروسية وسنواصل العمل لإنهاء هذه الحرب.

منذ 7 ساعات

زعيم الانفصاليين في دونيتسك: أعداد القوات الأوكرانية في ماريوبول تقدر بالآلاف وذخيرتها آخذة في النفاد.

منذ 7 ساعات

البحرية الأوكرانية: تدمير السفينة أورسك التابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود بميناء بيرديانسك المحتل.





منذ 7 ساعات

أولويات الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، إن الحلف قام بتعزيز دعمه المالي والعسكري لأوكرانيا، مشيرا إلى أنهم قدموا لكييف أنظمة دفاع جوي متقدمة وصواريخ مضادة للدروع.

وأضاف ستولتنبرغ أن أمام الناتو مسؤولية ضمان عدم توسع نطاق هذا النزاع، مشيرا إلى أن الحلف لن يرسل قوات تابعة له إلى أوكرانيا.

وبحسب المتحدث ذاته فإن طائرات الحلف لن تدخل المجال الجوي فوق أوكرانيا.

منذ 8 ساعات

انتقادات روسية

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، إن تصريحات الخارجية الأميركية بشأن جرائم حرب مزعومة بأوكرانيا تتجاوز إطار المنطق السليم.

وبيّن أن محاولة الولايات المتحدة منح نفسها حق تحديد من هو "مجرم الحرب" تثير النفور، معتبرا أنه لا يمكن لدولة دمرت العديد من الدول وأزهقت مئات الآلاف من الأرواح أن تلعب دور الحكم.

وأضاف سفير روسيا لدى واشنطن، أن الولايات المتحدة تحاول شيطنة موسكو بالاتهامات التي توجهها لها.

منذ 8 ساعات

تاس عن وكالة الطيران الروسية: تمديد حظر الرحلات الجوية إلى جنوب ووسط روسيا حتى الأول من أبريل/نيسان القادم.

منذ 8 ساعات

انطلاق صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: دوي انفجارات واشتباكات من الجهة الشمالية الغربية في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 10 ساعات

الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تكثف من غاراتها حيث تم تسجيل أكثر من 250 طلعة جوية خلال الساعات الماضية.

الأركان الأوكرانية: قواتنا تواصل صد الهجمات الروسية في الاتجاهات الشرقية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية.

الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تروع المدنيين الذين يتظاهرون ضدهم في خيرسون الخاضعة لسيطرتهم

الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تستهدف البنية التحتية العسكرية والمدنية في مناطق كييف وتشيرنيهيف وخاركيف.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم.

منذ 10 ساعات

صعوبات لشركة غوغل

نقلت وكالة رويترز عن شركة غوغل قولها إن هناك صعوبة في الوصول إلى تطبيقها للأخبار وموقعها في روسيا، وإن صعوبة الوصول لتطبيق الأخبار والموقع لا يتعلق بأي مشكلات فنية من جانبها.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن هيئة تنظيم الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) حجبت الخدمة الإخبارية التي يقدمها موقع غوغل المملوك لشركة ألفابت متهمة إياه بالسماح بالاطلاع على ما تطلق عليه مادة مزيفة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويجرم قانون روسي جديد تغطية أي حدث بطريقة يرى أنها قد تشوه الجيش الروسي.

منذ 10 ساعات

أ.ف.ب عن مصدر برلماني ألماني: برلين تعتزم إرسال ألفي صاروخ إضافي مضاد للدبابات إلى أوكرانيا.

منذ 10 ساعات

أ.ف.ب عن وزيرة الخارجية السويدية: سنزود أوكرانيا بـ5 آلاف قطعة سلاح مضاد للدروع.

منذ 12 ساعة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:

أوكرانيا لم تشكل تهديدا لأمن روسيا وتفعل كل ما يلزم لإنهاء الحرب.

أدعو إلى مظاهرات حول العالم ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

روسيا تستخدم كافة أنواع الأسلحة وتسعى لجلب المرتزقة من جميع دول العالم.

ننتظر خطوات جدية من حلف الناتو ومجموعة السبع حيال الغزو الروسي لبلادنا.

منذ 12 ساعة

واشنطن بوست عن البنتاغون:

وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس الأركان مارك ميلي الأميركيان حاولا دون جدوى الاتصال بنظيريهما الروسيين منذ بدء الحرب على أوكرانيا.

وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الروسيان يرفضان حتى الآن التواصل مع أوستن وميلي.





منذ 13 ساعة

نيويورك تايمز:

بايدن يشكل مجموعة عمل من مسؤولي الأمن القومي بشأن أوكرانيا.

المجموعة ستدرس كيفية الرد إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا.

البيت الأبيض شكّل الفريق بموجب مذكرة وقعها مستشار الأمن القومي الأميركي بعد 4 أيام من بدء الحرب.

نيويورك تايمز: المجموعة المعروفة بفريق النمر تدرس أيضا الرد إذا هوجمت قوافل نقل الأسلحة داخل أراضي الناتو.

فريق النمر يجتمع سرا 3 مرات أسبوعيا، ويبحث أيضا كيفية الرد إذا وسعت روسيا الحرب إلى دول مجاورة.

منذ 14 ساعة

واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: