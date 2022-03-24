سياسة|عراق

بالفيديو.. ناشطون يتداولون ما قالته أولبرايت عن ثمن حرب العراق

أولبرايت تولت حقيبة الخارجية الأميركية خلال عهد الرئيس بيل كلينتون بين 1997 و2001، وكانت أيضا سفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة.

U.S. Secretary of State Madeleine Albright (R) is briefed on the situation in Albania by State Depar..
أولبرايت (يمين) توفيت الأربعاء عن عمر ناهز 84 عاما إثر معاناتها من السرطان (رويترز)
24/3/2022-|آخر تحديث: 24/3/202203:21 PM (مكة المكرمة)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو انتقدوا فيها تصريحات أدلت بها مادلين أولبرايت -أول امرأة تتولى وزارة الخارجية الأميركية- عام 1996 حول وفاة أطفال عراقيين، وذلك عقب إعلان وفاتها الأربعاء عن عمر ناهز 84 عاما إثر معاناتها من السرطان.

وأدلت أولبرايت بهذه التصريحات خلال مقابلة على برنامج 60 دقيقة. ناقشت الصحفية ليزلي شتال مع أولبرايت التي كانت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة آنذاك كيف كان العراق يعاني من العقوبات المفروضة على البلاد في أعقاب حرب الخليج الثانية عام 1991 وغزو الكويت في أغسطس/آب عام 1990.

وقالت شتال "سمعنا أن نصف مليون طفل عراقي ماتوا، وهذا عدد أطفال أكثر من الذين ماتوا في هيروشيما، هل الثمن يستحق؟"

وأجابت أولبرايت قائلة "أعتقد أن ذلك خيار صعب جدا ولكن نعتقد أن الثمن يستحق ذلك".

واعتبرت الكاتبة ومقدمة البرامج سمر جراح إن تصريحات أولبرايت حينها كانت أسوأ رد على سؤال.

وعلق مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو) كريس دويل على إجابة أولبرايت "ما زالت تجعل دمي يغلي".

ونشرت الكاتبة رانيا خالك مقطعًا من برنامج 60 دقيقة، وقالت إن تصريحات أولبرايت ترن في رأسي.

بينما كتب الصحفي الاستقصائي أجيت سينغ أن أولبرايت "ساعدت عن قصد في فرض عقوبات ضد العراق أسفرت عن مقتل أكثر من نصف مليون طفل في التسعينيات، من العار أنها لم تقدم هي وزملاؤها من مجرمي الحرب إلى العدالة.

وتولّت أولبرايت حقيبة الخارجية خلال عهد الرئيس بيل كلينتون بين 1997 و2001، وكانت أيضا سفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة.

وقورن نفوذها على المستوى الدولي بدور مارغريت تاتشر في بريطانيا في ثمانينيات القرن الماضي.

وكانت أولبرايت، المولودة في تشيكوسلوفاكيا، تدرك أنها تنتمي إلى جيل جديد من النساء اللواتي يدخلن معترك القطاع العام.

وقالت أولبرايت إحدى المرات "كانت الطريقة الوحيدة للمرأة كي تعبّر عن آرائها في السياسة الخارجية، هي بالزواج من دبلوماسي ثم سكب الشاي على حضن سفير يرتكب إساءات".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات