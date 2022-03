تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو انتقدوا فيها تصريحات أدلت بها مادلين أولبرايت -أول امرأة تتولى وزارة الخارجية الأميركية- عام 1996 حول وفاة أطفال عراقيين، وذلك عقب إعلان وفاتها الأربعاء عن عمر ناهز 84 عاما إثر معاناتها من السرطان.

وأدلت أولبرايت بهذه التصريحات خلال مقابلة على برنامج 60 دقيقة. ناقشت الصحفية ليزلي شتال مع أولبرايت التي كانت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة آنذاك كيف كان العراق يعاني من العقوبات المفروضة على البلاد في أعقاب حرب الخليج الثانية عام 1991 وغزو الكويت في أغسطس/آب عام 1990.

وقالت شتال "سمعنا أن نصف مليون طفل عراقي ماتوا، وهذا عدد أطفال أكثر من الذين ماتوا في هيروشيما، هل الثمن يستحق؟"

وأجابت أولبرايت قائلة "أعتقد أن ذلك خيار صعب جدا ولكن نعتقد أن الثمن يستحق ذلك".

The death of 500,000 dead Iraqi children was "a very hard choice, but the price-we think the price is worth it" ~Madeleine Albright pic.twitter.com/gOA3KkZv44 — The Serfs (@theserfstv) March 23, 2022

واعتبرت الكاتبة ومقدمة البرامج سمر جراح إن تصريحات أولبرايت حينها كانت أسوأ رد على سؤال.

اسوء رد على سؤال: سُئلت مادلين اولبرايت هل وفاة نصف مليون طفل عراقي من العقوبات الاقتصادية يستحق ما فعلناه؟ اجابت خيار صعب لكن نعم كان يستحق هذا. ماتت وزيرة الخارجية السابقة. pic.twitter.com/ImnKBE4Xbn — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) March 23, 2022

وعلق مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو) كريس دويل على إجابة أولبرايت "ما زالت تجعل دمي يغلي".

Madeleine Albright on 500,000 dead Iraqi children – saying it was worth it. Still makes my blood boil https://t.co/7E0dCK8BYz — Chris Doyle (@Doylech) March 23, 2022

ونشرت الكاتبة رانيا خالك مقطعًا من برنامج 60 دقيقة، وقالت إن تصريحات أولبرايت ترن في رأسي.

Watching on loop https://t.co/x4H7q2YkX9 — Rania Khalek (@RaniaKhalek) March 23, 2022

بينما كتب الصحفي الاستقصائي أجيت سينغ أن أولبرايت "ساعدت عن قصد في فرض عقوبات ضد العراق أسفرت عن مقتل أكثر من نصف مليون طفل في التسعينيات، من العار أنها لم تقدم هي وزملاؤها من مجرمي الحرب إلى العدالة.

"The price is worth it."#MadeleineAlbright intentionally helped enact sanctions against Iraq which killed over half a million children in the 1990s. It is shameful that she and her fellow war criminals were never brought to justice. pic.twitter.com/a3fSiGwXdu — Ajit Singh (@ajitxsingh) March 23, 2022

وتولّت أولبرايت حقيبة الخارجية خلال عهد الرئيس بيل كلينتون بين 1997 و2001، وكانت أيضا سفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة.

وقورن نفوذها على المستوى الدولي بدور مارغريت تاتشر في بريطانيا في ثمانينيات القرن الماضي.

وكانت أولبرايت، المولودة في تشيكوسلوفاكيا، تدرك أنها تنتمي إلى جيل جديد من النساء اللواتي يدخلن معترك القطاع العام.

وقالت أولبرايت إحدى المرات "كانت الطريقة الوحيدة للمرأة كي تعبّر عن آرائها في السياسة الخارجية، هي بالزواج من دبلوماسي ثم سكب الشاي على حضن سفير يرتكب إساءات".