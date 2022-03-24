أكسيوس: البيت الأبيض يطالب إيران بالتزام علني لرفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب

أفاد موقع "أكسيوس" (Axios) نقلا عن مصادر أميركية وإسرائيلية، بأن البيت الأبيض شدد خلال الأيام الماضية موقفه بشأن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.

وأشار الموقع إلى أن البيت الأبيض طالب بتقديم إيران التزاما علنيا بخفض التصعيد في المنطقة مقابل إزالة اسم الحرس الثوري من لائحة الإرهاب.

ونقل الموقع عن مصدرين أميركيين أن الإيرانيين رفضوا تقديم الالتزام العلني، واقترحوا تقديم رسالة خاصة للولايات المتحدة.

وذكرت مصادر أميركية لأكسيوس أن قلق البيت الأبيض تزايد مع مرور الوقت بشأن التداعيات السياسية المحلية لاتفاق ما مع إيران فيما يتعلق بالحرس الثوري، وأن حماسه للفكرة تراجع.

وكانت المفاوضات الأخيرة في فيينا قد اقتربت من استعادة الاتفاق النووي الموقع عام 2015، لكن مطالبة إيران الرئيس جو بايدن بالتراجع عن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية هي واحدة من آخر النقاط العالقة المتبقية.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران عرضت بعض المبادرات على الولايات المتحدة من خلال منسق الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقضايا المتبقية، وشدد على أن المسؤولية تقع الآن على الجانب الأميركي لإظهار حسن النية.

لكن الموقع نقل عمن وصفه بـ"المسؤول الكبير" في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تنتظر الرد الإيراني في غضون أيام.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت صرح بأن إيران طالبت خلال المحادثات النووية في فيينا بأن ترفع الولايات المتحدة الحرس الثوري من القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية كشرط للتوصل إلى اتفاق نووي.

وذكر موقع أكسيوس -في تقرير سابق- أن من بين الاحتمالات التي تتم مناقشتها احتفاظ واشنطن بالحق في إعادة تصنيف الحرس الثوري إذا وجدت أن إيران لم تف بتعهدها بوقف التصعيد في المنطقة.