قال إنها تعرقل المفاوضات مع كييف.. لافروف: أميركا تريد إسقاط روسيا للهيمنة على العالم

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء إن واشنطن تعرقل المفاوضات الروسية الأوكرانية سعيا منها لإطالة أمد الحرب، معتبرا أن الولايات المتحدة هدفها إسقاط بلاده للهيمنة على النظام العالمي.

وأضاف لافروف أن "الطرف الأوكراني يقوم تكرارا بتغيير موقفه"، مضيفا أنه "من الصعب ألا يتكوّن انطباع بأن زملاءنا الأميركيين يمسكونهم (الأوكرانيين) بيدهم".

وفي كلمة ألقاها أمام طلاب، أكد لافروف أن "الأميركيين ينطلقون ببساطة من مبدأ أن انتهاء هذا المسار بسرعة ليس في صالحهم".

واعتبر أن "كثيرين يريدون أن تكون هذه المفاوضات عبارة عن طريق مسدود"، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء الأطراف بولندا.

وشدد لافروف على أن "الدول الغربية تريد أداء دور الوسيط، نحن لسنا ضد ذلك، لكن لدينا خطوط حمر".

واتهم الدول الغربية بـ"إغراق أوكرانيا بالأسلحة من خلال الشحنات الموجهة إليها"، مضيفا "يبدو أن (الولايات المتحدة) تريد أن تبقينا منخرطين في العمليات العسكرية لأطول فترة ممكنة".

وأعرب لافروف عن "صدمته" من حجم العقوبات التي فرضتها دول غربية على روسيا على خلفية حربها على أوكرانيا.

ووضع الوزير هذه العقوبات في إطار مسعى غربي هدفه "إزالة روسيا كعائق من أمام عالم أحادي القطب"، معتبرا أن "كل هذا غير متعلق بأوكرانيا، بل بالرغبة بنظام عالمي تريد الولايات المتحدة الهيمنة عليه".

تصريحات ميدفيديف

من جهته، قال ديمتري ميدفيديف الذي يعد أحد أبرز المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة تهدف إلى إذلال روسيا وتقسيمها ثم تدميرها في نهاية المطاف، وتعهد بألا تسمح روسيا بحدوث ذلك أبدا.

وفي رسالة على تليغرام، أضاف ميدفيديف أن مثل هذه الخطة -إذا تحققت في أي وقت من الأوقات- ستكون نتائجها كارثية على العالم.

وقال ميدفيديف الذي تولى الرئاسة خلال الفترة من 2008 إلى 2012 ويشغل الآن منصب نائب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي "لن تسمح روسيا أبدا بحدوث ذلك".