بولندا تدرس طرد 45 دبلوماسيا روسيا "تجسسوا" لصالح موسكو

أعلن جهاز مكافحة التجسس البولندي "إيه بي دبليو" (ABW)، اليوم الأربعاء، تحديد هويات 45 دبلوماسيا روسيا يشتبه في تجسسهم لصالح بلادهم.

وقال ستانيسلاف زارين المتحدث باسم الجهاز إن "وكالة الاستخبارات الداخلية أعدت لائحة بأسماء 45 شخصا، كانوا يعملون في بولندا تحت غطاء نشاطات دبلوماسية، يقومون بأعمال تجسس موجهة ضد بولندا".

وأوضح أن اللائحة تم رفعها إلى وزارة الخارجية البولندية، مشيرا -عبر موقع تويتر- إلى أن جهاز مكافحة التجسس يطلب "طردهم من الأراضي البولندية".

كما أعلن زارين توجيه الاتهام بالتجسس لصالح روسيا إلى بولندي يعمل في دائرة الأرشيف ببلدية وارسو.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" إنه يُزعم أن الرجل كان يمرر للروس وثائق قيمة تتعلق بالبولنديين والأجانب الذين يعيشون في البلاد.