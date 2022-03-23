الحرس الثوري الإيراني ينذر إسرائيل: احذروا لن نشارك في جنازة شهدائنا فقط بل سننتقم لهم فورا

ذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية الإيرانية أن الحرس الثوري أنذر إسرائيل اليوم الأربعاء بأنها ستواجه هجمات انتقامية سريعة إذا واصلت استهداف أفراده في الشرق الأوسط.

ونقلت الوكالة عن القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي قوله موجها حديثه لإسرائيل "احذروا.. لن نشارك فقط في جنازة شهدائنا، بل سننتقم لهم على الفور".

وتابع "هذه رسالة حقيقية وجادة. إذا تكرر الأذى ستشهدون مرة أخرى هجماتنا وتعانون المذاق المر لضرباتنا الصاروخية".

وأعلن الحرس الثوري مسؤوليته يوم 13 مارس/آذار الجاري عن هجوم على ما وصفه بأنها "مراكز إستراتيجية إسرائيلية" في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. وضربت أكثر من 10 صواريخ من إيران ما وصفته حكومة كردستان بأنها مناطق سكنية.

واعتبر الهجوم انتقاما من الحرس الثوري لقتل إسرائيل أفرادا منه في سوريا في ضربة جوية في السابع من مارس/آذار الحالي.

وأضاف سلامي "في الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا كيف يخطئ الصهاينة دائما في حساباتهم واستهدفتهم صواريخ الحرس الثوري. نحذرهم من أن عليهم أن يتوقفوا عن أفعالهم أو سندفنهم أحياء".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد الضربة الجوية الإسرائيلية في السابع من مارس/آذار الجاري، إن الغارة هي السابعة من نوعها في سوريا هذا العام، وإن الهدف كان مستودعا للأسلحة والذخيرة قرب مطار دمشق.

ونادرا ما تصدر إسرائيل تعليقا على الضربات الجوية التي تنفذها في سوريا، والتي نفذت المئات منها منذ بدء الحرب الأهلية هناك في 2011.