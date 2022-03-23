أكاديمي أميركي لا يستبعد توسع الحرب بين الغرب وروسيا

تساءل كريستوفر لين أستاذ الشؤون الدولية بجامعة "تكساس إيه آند إم" -في مقال بمجلة ناشونال إنترست (The National Interest)- عن مدى قدرة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على تفادي حرب أوسع نطاقا حول أوكرانيا.

ولفت إلى أن الرئيس الأوكراني والممثل الكوميدي السابق فولوديمير زيلينسكي استطاع -في خطاب ألقاه مؤخرا أمام الكونغرس الأميركي- استثارة المشاعر والعواطف مناشدا واشنطن "فعل المزيد" لحماية بلاده من الغزو الروسي.

وأوضح أن دعم الولايات المتحدة والناتو يدفعان أوكرانيا نحو منطقة محفوفة بالمخاطر حيث تزداد نذر مواجهة بينهما وبين روسيا. يأتي ذلك في وقت توحي فيه المفاوضات الجارية بين كييف وموسكو بأن حلا دبلوماسيا للحرب "أصبح قريب المنال".

سوابق تاريخية تدعو للقلق

ويتساءل الكاتب مرة أخرى: ما الذي يدعو للقلق من احتمال تورط واشنطن عسكريا في الصراع الأوكراني الروسي، رغم أن كبار المسؤولين بالولايات المتحدة والناتو صرحوا -في مناسبات عديدة- أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات مقاتلة، أو تفرض منطقة حظر فوق أوكرانيا.

ويرى في مقاله أن ما أكده الرئيس الأميركي جو بايدن في 11 مارس/آذار الجاري من أن بلاده لن تخوض حربا ضد روسيا بأوكرانيا، وأن أي مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا ستشعل حربا عالمية ثالثة ينبغي تجنبها، هي السياسة الصحيحة. وأضاف الكاتب أنه ليس هناك ما يدعو للتشكيك بصدق بايدن في هذه النقطة.

لكن الكاتب يعود مستدركا فيقول إن رؤساء أميركيين سابقين كانوا قد أدلوا بتصريحات مماثلة ثم نكثوا بوعودهم. وضرب أمثلة على ذلك بالرئيس وودرو ويلسون الذي أقحم عام 1917 بلاده في الحرب العالمية الأولى رغم أنه قطع عهدا على شعبه قبل عام من ذلك بألا يخوض غمارها.

وفي خطاب أدلى به في مدينة بوسطن يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول 1940، تعهد الرئيس فرانكلين روزفلت بألا يرسل جنودا للقتال في أي حرب خارجية. لكن بعد أكثر من عام بقليل، دخلت الولايات المتحدة الحرب ضد ألمانيا واليابان.





عام 1964، أعلن الرئيس ليندون جونسون أنه لا ينوي إرسال قوات إلى مناطق تبعد 9 إلى 10 آلاف ميل بعيدا عن الوطن للقيام بما يجب على الآسيويين القيام به. لكن بحلول منتصف 1965، كانت القوات الأميركية تخوض حربا في فيتنام الجنوبية أزهقت أرواح 58 ألف أميركي.

تأثير المهاجرين بأميركا

وانتقد الأكاديمي في مقاله ضلوع الكونغرس والرأي العام المحلي في دفع الإدارات الأميركية على تبني سياسات "غير حكيمة" تجاه القضايا الدولية. كما أن ما يسميه "انفتاح النظام السياسي الأميركي" يسمح لمجتمعات المهاجرين التي تعيش في الولايات المتحدة التأثير على قرارات واشنطن المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بالاستعانة بشركات العلاقات العامة وجماعات الضغط السياسي، وعبر تشكيل لجان للعمل السياسي من أجل تمويل حملاتها.

وخص بالذكر في هذا المجال لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "أيباك" (AIPAC) التي تتمتع بتأثير "هائل وضار إلى حد كبير" على السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.

وهناك جالية أوكرانية "نشطة وجيدة التمويل" تمارس ضغطا على الإدارة الأميركية لتقديم دعم "أقوى" لكييف. وبالمقابل، تجني بولندا ودول البلطيق فوائد من أنشطة مغتربيها الذين يضغطون على الولايات المتحدة -عبر حلف الناتو- للدفاع عنها والوقوف في وجه روسيا.

أوكرانيا كسبت حرب المفاهيم

وهناك قناعة في الولايات المتحدة (وأوروبا) بأن من الواضح أن أوكرانيا تكسب الحرب في ما يخص إدارة المفاهيم التي تهدف إلى التحكم في الصورة الذهنية لدى الجماهير. ومنذ نشوب الحرب، أظهر الرئيس الأوكراني زيلينسكي "حدسا لا يخطئ في التأثير على الرأي الأميركي" إذ نجح في تصوير بلاده على أنها دولة مدافعة عن الديمقراطية في ما سماه بايدن (حتى قبل الحرب) صراعا دوليا بين الديمقراطية والاستبداد.

وقد أصبح مألوفا اليوم أن يصف الصحفيون الأميركيون أوكرانيا على أنها دولة ديمقراطية، مع أن مؤسسة فريدوم هاوس الأميركية للحريات في العالم تصنفها على أنها ذات نظام سياسي محلي "حر جزئيا" فقط.

كما فعلت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبرانسي إنترناشيونال" (International Transparency) الشيء نفسه عندما صنفت أوكرانيا بالمرتبة رقم 122 من بين 180 دولة كإحدى أكثر الحكومات فسادا في العالم.





ومهما يكن من أمر أوكرانيا -يقول الأكاديمي الأميركي في مقاله- فإنها ما تزال أبعد ما تكون عن نموذج للديمقراطية، ومع ذلك فقد نجح زيلينسكي وأنصار كييف بالولايات المتحدة في تجميل مثالب الحكم بأوكرانيا وتحويله إلى تجسيد للمناقب الديمقراطية.

زيلينسكي.. تأثير قوي على الأميركيين

وفي خطابه أمام الكونغرس، تبدت جليا مواهب زيلينسكي في التمثيل عندما "عزف على أوتار تعاطف الأميركيين الفطري مع المستضعَف" طالبا بالتحديد فرض منطقة حظر جوي وتزويده بطائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي أكثر فعالية.

ويعتقد الكاتب أن لزيلينسكي مصلحة راسخة في تغيير الأوضاع لحد كبير بما يجعل التدخل العسكري لواشنطن والناتو أقرب للحدوث. واستنادا لردود الفعل الأولى، فقد حقق خطابه ذاك نجاحا حتى أن كاتب العمود في "واشنطن بوست" ديفيد إغناتيوس دعا إلى إنزال "هزيمة ماحقة" بروسيا -مثل ما حل بألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية- بحيث تؤدي لـ "إعادة بناء روسيا ديمقراطيا".

وإذا كان هدف السياسة الأميركية حقا تدمير الاقتصاد الروسي، وخلع الرئيس فلاديمير بوتين، فإن ذلك يعد مناورة محفوفة بالمخاطر، على حد تعبير المقال.

أما إذا كانت غاية واشنطن الحقيقية -وإن لم تصرح بها- هو تغيير النظام، فعليها أن تفكر مرتين، فالحرب ليست حول "شخص" بوتين فقط بل النخبة الروسية المنخرطة في السياسة الخارجية.

توقعات متشائمة

ويخلص المقال إلى أن من غير الوارد أن يقبل الكرملين (وليس بوتين وحده) الهزيمة بحرب أوكرانيا "وكلما امتد أمد الحرب عظمت دوافع موسكو لملاحقة خطوط الإمداد المستخدمة في إيصال المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة والناتو لأوكرانيا". ومن شأن ذلك أن يؤجج فرص اشتباك عسكري مباشر بين أميركا والناتو من جهة وروسيا من الجهة الأخرى.

ويمضي الكاتب إلى القول إن إدارة بايدن تستغل هذه الحرب لتبعث رسالة إلى بكين تؤكد فيها عزم واشنطن ومصداقيتها في الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد الليبرالية التي أرستها عقب الحرب العالمية الثانية.

ومن المرجح -بحسب المقال- أن ترفض واشنطن أي نهاية للصراع في أوكرانيا تكون نتيجتها نجاة بوتين من العقاب "وهو ما ينذر بعواقب وخيمة" تطال فرص نزع فتيل الحرب وحل النزاع في أوكرانيا.