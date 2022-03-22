أفاد مراسل الجزيرة بوقوع انفجارات واشتباكات عنيفة في محيط العاصمة الأوكرانية كييف جراء غارات جوية روسية، بينما نقلت وكالة رويترز عن مستشار الرئيس الأوكراني قوله إن هجوم القوات الروسية على كييف سيكون انتحار.

وفي اليوم الـ 27 للحرب الروسية على أوكرانيا، أظهرت صور أقمار صناعية عالية الجودة التقطتها شركة "ماكسار" (Maxar) المتخصصة لآخر 3 أيام استمرار النشاط العسكري الروسي في مدن ماريوبول في إقليم دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا وكييف وتشيرنيهيف شمال أوكرانيا.

وأظهرت الصور أضرارا واسعة النطاق في المباني السكنية والمناطق الصناعية والبنية التحتية وانتشارا للقوات المدفعية حول المدن الثلاث. كما كشفت عن انتشار للقوات البرية الروسية بالقرب من قرية دبلن في منطقة غوميل في بيلاروسيا شمال الحدود الأوكرانية.

كما أظهرت صور جوية لمدينة ماريوبول انفجارات في عدد من المصانع والمباني الصناعية في المدينة.

واتهمت كتيبة آزوف التابعة للحرس الوطني الأوكراني القوات الروسية بإطلاق النيران بشكل عشوائي وإسقاط القنابل على البنية التحتية للمدينة وفق تعبيرها.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، رفضت أوكرانيا إنذارا أخيرا وجهته لها روسيا من أجل تسليم مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرقي البلاد.

في المقابل، قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إن القوات التابعة له التي تقاتل في مدينة ماريوبول تتقدم بنجاح، مضيفا أن السيطرة على المدينة باتت قريبة. وذكر أن عضو مجلس الدوما الروسي عن جمهورية الشيشان آدم ديليمخانوف يقود هذه القوات.

بينما قال انفصاليو دونيتسك إنهم سيطروا على 99 بلدة في منطقة دونيتسك، مؤكدين أن القصف الأوكراني على أحياء في شمال وغرب المدينة تسبب في انقطاع الكهرباء عن 30 ألف شخص.

من جهتهم قال انفصاليو لوغانسك إن قواتهم ستشارك في العمليات العسكرية خارج حدودها بعد إكمال السيطرة على مناطقهم.

سياسيا، قال الكرملين إن موسكو سلمت الجانب الأوكراني مسودة وثائق في إطار عملية التفاوض وإن كييف ردّت على بعضها ولم ترد على البعض الآخر.

وأضاف الكرملين أن نشر تفاصيل المفاوضات الروسية الأوكرانية قد يؤدي إلى الإضرار بعمليتهما التي تسير بشكل أبطأ مما يُتمنى.

وفي كلمة أمام البرلمان الإيطالي دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرض أقوى وأقسى العقوبات على روسيا.

وقال زيلينسكي إن جيش بلاده يدافع عن أوروبا كلها، مشيرا إلى أن من سماه العدو يتقدم باتجاه السواحل الأوكرانية وهو أمر يهدد الدول المجاورة لأوكرانيا.

من جهته، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن روسيا تعد لهجمات سيبرانية على بلاده، كما حذر من أن حديث موسكو عن امتلاك أوكرانيا أسلحة بيولوجية وكيميائية علامة على العزم على استخدام تلك الأسلحة.

وفي سياق الرد الروسي على تصريحات الرئيس الأميركي بشأن احتمال قيام روسيا بهجمات سيبرانية على بلاده؛ قال الكرملين إن روسيا ليست منخرطة في اللصوصية على حد تعبيره.

كما حذرت الخارجية الروسية حلف الناتو من مغبة اتخاذ أي خطوات وصفتها بالمتهورة من شأنها تصعيد الوضع.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ27 من هذه الحرب:

منذ دقيقتين

غوتيرش يدعو للسلام

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الوقت قد حان لوقف القتال وإعطاء فرصة للسلام وإنهاء هذه الحرب الفظيعة.

وتساءل غوتيريش في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، كم من روح ستزهق وكم من ماريوبول ستدمر؟ قبل إدراك أن هذه الحرب لا منتصر فيها.

وشدد على أن نحو 10 ملايين أوكراني أجبروا على مغادرة منازلهم منذ بداية الحرب، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في العالم والدول النامية هي التي تدفع الثمن الباهظ لهذه الحرب.

منذ 11 دقيقة

نيويورك تايمز عن وكيلة وزارة الخارجية الأميركية:

نفهم الروابط التاريخية بين الهند وروسيا لكن الوقت تغير الآن.

دبلوماسي أميركي تحدث مع وزير خارجية الهند بشأن امتناع بلاده عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.

منذ 14 دقيقة

مستشار الرئيس الأوكراني: لسنا همجيين والدعوات لإساءة معاملة الأسرى الروس والداعمين لموسكو أمر غير مقبول.

منذ 16 دقيقة

وسائل إعلام أوكرانية: القوات الروسية قصفت مناطق في محيط العاصمة كييف بنحو 30 صاروخا.

وسائل إعلام أوكرانية: مناطق ماكاريف وبوتشا وإربين وديمتريف في محيط كييف تعرضت لقصف روسي.

منذ 29 دقيقة

وكالة الأنباء الأوكرانية: صفارات الإنذار تدوي في لفيف وخاركيف وكييف وفينيتسا وميكولايف ومدن متفرقة.

مراسل الجزيرة: دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وإطلاق صفارات الإنذار.

منذ 35 دقيقة

وزير الخارجية التركي:

لا بد أن نكون إيجابيين لإيقاف الحرب لكن هذا لا يعني أن نرضى بكل ما تفعله روسيا.

اتصالاتنا مستمرة لإيقاف الحرب في أوكراني.

منذ 40 دقيقة

الخارجية الأوكرانية:

روسيا ترفض فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين ويجب وقف الهجمات الروسية البربرية.

سكان خيرسون يواجهون كارثة إنسانية بسبب الحصار الروسي ونفاذ الإمدادات الغذائية والطبية.

منذ 47 دقيقة

وزير الصحة الأوكراني: القوات الروسية قصفت 139 مستشفا من بينها 10 دمرت بالكامل.

منذ 49 دقيقة

وزارة الدفاع البريطانية:

لدينا أنظمة أسلحة كافية للدفاع عن أمننا القومي والحفاظ على التزاماتنا تجاه الناتو.

ردا على محاولة التضليل الروسية زودنا أوكرانيا بأكثر من 4 آلاف صاروخ مضاد للدروع.

منذ 50 دقيقة

جون كيربي لقناة سي إن إن: القوات الأوكرانية لم تعد تقتصر على عمليات دفاعية بل تهاجم القوات الروسية لطردها من مناطق سيطرتها.

منذ 54 دقيقة

رئيس وزراء التشيك: ضم روسيا للقرم يجب ألا يتكرر وإذا انتصرت في حربها على أوكرانيا فلن تتوقف عند هذا الحد.

منذ 56 دقيقة

رويترز: ستاندرد أند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني تعلق كل خدماتها للعملاء في روسيا وبيلاروسيا بأثر فوري.

منذ ساعة

وزير الصناعة الروسي:

نتوقع اتخاذ قرار بشأن مصير الأصول الأجنبية في قطاع الصناعة الروسية مع نهاية مارس/آذار.

لم نتلق أي إشعار من المستثمرين الأجانب بقطاع التجارة بنيتهم مغادرة السوق الروسية نهائيا.

منذ ساعة

وكالة تاس: المحكمة العليا الروسية ترفض استئنافا لتعليق وقف عمل المنظمة الحقوقية ميموريال.

منذ ساعة

وكالة الأنباء الأوكرانية: القوات الأوكرانية أسقطت صاروخ سكود روسيا في فينيتسا وسط أوكرانيا.

منذ ساعة

المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: جونسون يدرس فكرة السفر إلى كييف إذا تلقى دعوة من الرئيس زيلينسكي.

منذ ساعة

الخارجية الألمانية:

مؤتمر وزاري لدعم مولدوفا لاستيعاب اللاجئين الأوكرانيين سيعقد في برلين في 5 إبريل.

ألمانيا وفرنسا ورومانيا أنشأت منصة دولية لدعم مولدوفا مع التدفق الكبير للاجئين من أوكرانيا.

منذ ساعتين

مكتب الرئيس الأوكراني: 15حافلة تغادر ماريوبول مع استمرار عمليات إجلاء السكان من المدينة.

وسائل إعلام أوكرانية: الجيش الأوكراني يستهدف زورقا روسيا على سواحل ماريوبول بصواريخ موجهة.

منذ ساعتين

دائرة الأمن الأوكرانية: اعتراض اتصالات للقوات الروسية تكشف حجم خسائرها في مدينة ميكولايف.

منذ ساعتين

وزير المالية الألماني: أوكرانيا تحتاج خطة إعادة إعمار دولية مثل التي تبنتها واشنطن إثر الحرب العالمية الثانية.

منذ ساعتين

رويترز: اليابان تجمد المشاريع الاقتصادية الخاصة بجزر الكوريل المتنازع عليها بعد انسحاب روسيا من محادثات السلام.

منذ ساعتين

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية لـCNN:

إنْ تعرضنا لهجمات سيبرانية سيكون هناك رد.

ليس من مصلحتنا تطور الحرب في أوكرانيا واستخدام أسلحة دمار شامل.

عدم تحقيق موسكو أهدافها في أوكرانيا سببه إخفاقها العسكري والمقاومة الأوكرانية الناجحة.

القوات الروسية تواجه صعوبات في وجه الدفاع الأوكراني.

منذ ساعتين

بلينكن ونظيره الفرنسي بحثا جهود الناتو وشركاء الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات لأوكرانيا.

بلينكن أدان تكتيكات بوتين التي تؤدي إلى قتل المدنيين الأوكرانيين.

بلينكن ناقش مع نظيره الفرنسي فرض مزيد من الإجراءات لمحاسبة روسيا وبيلاروسيا.

منذ 3 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية:

القوات الروسية مستمرة بإعادة تجميع صفوفها لاستئناف العمليات الهجومية باتجاه بروفاري.

القوات الروسية مستمرة في قصفها المدفعي لمواقع قواتنا في مدينة تشيرنيهيف.

القوات الروسية تواصل تعبئة وتجنيد السكان المحليين في منطقة دونيتسك بالقوة.

القوات الروسية تحاول نقل قوات احتياط إلى الحدود الأوكرانية.

منذ 3 ساعات

المتحدثة باسم الناتو:

نواجه واقعا جديدا لأمننا بسبب غزو روسيا غير الشرعي لأوكرانيا.

الحلف عزز وجوده الدفاعي في الجزء الشرقي بمزيد من القوات والطائرات والسفن.

منذ 3 ساعات

مراسل الجزيرة: انفجار كبير في كييف وإطلاق صفارات الإنذار

منذ 3 ساعات

وثائق روسية

قال الكرملين إن روسيا سلمت الجانب الأوكراني مسودة وثائق في إطار عملية التفاوض وأن كييف ردت على بعضها.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ترغب في أن تكون المحادثات الجارية بين روسيا وأوكرانيا أكثر "نشاطا وواقعية"، لافتا إلى أن بلاده لا تعتزم الكشف علنا عن مطالبها التفصيلية لأوكرانيا.

منذ 4 ساعات

الرئيس الأوكراني:

تحدثت مع البابا فرنسيس وأرحب بأي وساطة يقوم بها مع روسيا.

العاصمة كييف لا تزال قوية وصامدة.

القوات الأوكرانية تدافع عن أوروبا كلها.

ساعدنا إيطاليا حين احتاجت ذلك وأرسلنا الأطباء والدواء وقت الوباء.

نحتاج إلى مساعدة ودعم أكبر من إيطاليا لأننا نقوم بتأمين الشعب الإيطالي أيضا.

يجب أن ترفضوا التعامل مع البنوك الروسية وتوقفوا كل أشكال التجارة مع روسيا.

منذ 4 ساعات

ريابكوف: الولايات المتحدة لا تبدي استعدادا للاستمرار في الحوار مع روسيا في قضايا الاستقرار الاستراتيجي.

إنترفاكس عن وزير النقل الروسي: 78 طائرة من أسطولنا الجوي المدني تم احتجازها في الخارج.

انفصاليو لوغانسك: قواتنا ستشارك في العمليات العسكرية خارج دونباس بعد إكمال السيطرة على مناطقنا.

منذ 5 ساعات

مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: أكثر من 3.5 مليون فروا من أوكرانيا.

منذ 5 ساعات

عمدة مدينة بوريسبيل قرب كييف ينصح السكان بمغادرة المدينة.

رويترز عن الخارجية اليابانية: استدعاء السفير الروسي لدى طوكيو.

ريا نوفوستي عن الانفصاليين في دونيتسك: سيطرنا على 50% من مساحة مدينة ماريوبول.

منذ 5 ساعات

أنترفاكس عن نائب وزير الخارجية الروسي: نحذر دول النيتو من اتخاذ خطوات متهورة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

المتحدث باسم الرئاسة التركية:

سنواصل مبادراتنا بشأن أوكرانيا والسلام صعب لكنه ليس مستحيلا.

العالم لا يستطيع تحمل حرب باردة جديدة ستكون عواقبها وخيمة على الجميع.





منذ 6 ساعات

مستشار الرئيس الأوكراني:

عقد اجتماع بين زيلينسكي وبوتين سيكون ممكنا عند جهوزية مسودة خارطة طريق مطروحة للتفاوض.

لا يمكن التوصل إلى قرار جوهري إلا من خلال اجتماع بين الرئيسين بوتين وزلينسكي.

روسيا ارتكبت أخطاء فادحة في حربها ضد بلادنا وتقييمها لقدرات الطرفين كانت خاطئة.

بإمكان حلف الناتو تقييم مخاطر ما تقوم به روسيا والتدخل بشكل أكثر فعالية.

هجوم القوات الروسية على كييف سيكون انتحارا.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: سماع أصوات اشتباكات وانفجارات شمال العاصمة الأوكرانية.

الدفاع الروسية: قواتنا تتقدم بمقدار 6 كيلومترات وتسيطر على منطقة أوروجاينويه في إقليم دونيتسك.

نائب وزير الخارجية الروسي: التصريحات السلبية لبايدن بشأن الرئيس بوتين غير مسؤولة.

منذ 6 ساعات

نائبة رئيس وزراء أوكرانيا: نركز جهودنا اليوم على إجلاء المدنيين من ماريوبول ولم نتفق مع الروس بشأن ممرات جديدة.

منذ 6 ساعات

وزير الدفاع التركي: سنطبق قرارات الأمم المتحدة بشأن العقوبات على روسيا رغم علاقاتنا الحسنة معها.





منذ 7 ساعات

مستشار الرئيس الأوكراني: هناك العديد من القضايا الخلافية مع الروس أبرزها سلامة أراضينا والضمانات الأمنية.

هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل 3 مدنيين بقصف روسي على محطة وقود مساء أمس في ميكولايف جنوبي البلاد.

وزارة الدفاع الروسية: تم تدمير 137 منشأة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

منذ 7 ساعات

وزارة الدفاع البريطانية:

تقدم القوات الروسية مازال محدودا في الكثير من المواقع مع توقف معظم القوات في مكانها.

القوات الأوكرانية تواصل صد المحاولات الروسية لاحتلال ماريوبول جنوبي البلاد وسط قتال عنيف.

منذ 7 ساعات

وكالة تاس عن نائب وزير الخارجية الروسي:

على الولايات المتحدة وقف التصعيد مع روسيا.

علاقاتنا مع الولايات المتحدة على حافة الانقطاع وواشنطن لن تؤثر إيجابيا على كييف.

الخارجية الروسية: على الولايات المتحدة التوقف عن اختلاق تهديدات لنا والتأثير على كييف.

منذ 7 ساعات

شركة ماكسار:

صور أقمار صناعية تظهر استمرار النشاط العسكري الروسي في ماريوبول وكييف وتشيرنيهيف.

صور الأقمار الصناعية تظهر أضرارا واسعة بالمباني السكنية والمناطق الصناعية في ماريوبول وكييف وتشيرنيهيف.





منذ 8 ساعات

انفصاليو دونيتسك:

القوات الأوكرانية قصفت حي بيتروفسكي السكني غربي المدينة بصواريخ غراد.

مقتل 36 عسكريا أوكرانيا خلال معارك مع مقاتلينا أمس.

منذ 8 ساعات

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية:

القوات الروسية فشلت في تحقيق تقدم في اتجاه دونيتسك ولوغانسك.

قواتنا صدت 14 هجوما ودمرت 14 دبابة و8 مركبات و3 أنظمة مدفعية بمحيط دونيتسك ولوغانسك.

القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على مدينة ماكاريف غربي كييف.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: دوي صفارات الإنذار في العاصمة كييف.

منذ 9 ساعات

"أ ف ب" عن الخارجية الفرنسية: سنرسل إلى أوكرانيا عبر بولندا 55 طنا من المساعدات الإنسانية.

منذ 10 ساعات

رويترز عن الخارجية الروسية: سنوقف المفاوضات مع اليابان بشأن معاهدة السلام بسبب محاولاتها الإضرار بمصالحنا.





منذ 11 ساعة

الخارجية الفرنسية:

لودريان وبلينكن يتفقان في اتصال هاتفي على ضرورة تعزيز أمن المنشآت النووية الأوكرانية.

لودريان وبلينكن يتفقان على استمرار تعزيز العقوبات ضد روسيا.

لودريان وبلينكن يشددان على ضرورة التوصل لاتفاق إطلاق نار شامل بأوكرانيا.

منذ 12 ساعة

الحكومة الأوكرانية: القوات الروسية اختطفت 3 إسرائيليين في مدينة ميليتوبول جنوب شرقي البلاد.

منذ 12 ساعة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد جلسة استثنائية الأربعاء لبحث مشروع قرار بشأن الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا.

منذ 14 ساعة

الرئيس الأوكراني:

العدو الروسي يحاول التقدم ولكننا نتصدى له بقوة.

القوات الروسية تتعامل بوحشية، وقصفت قافلة إنسانية كانت مخصصة لإجلاء النساء والأطفال.

لن يتسنى التفاوض على إنهاء الحرب دون اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

منذ 14 ساعة

الخارجية الروسية: استدعينا السفير الأميركي جون سوليفان لإخباره بأن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي وصف فيها الرئيس بوتين بأنه "مجرم حرب" دفعت العلاقات بين البلدين إلى حافة الانهيار.





منذ 14 ساعة

الرئيس الأميركي جو بايدن: