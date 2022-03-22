الدوحة ـ انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة -الاثنين- أعمال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي السابع للدفاع البحري "ديمدكس 2022" (DIMDEX 2022) المقام تحت شعار "الحدث الدولي الأبرز لتواصل مختصي الأمن والدفاع البحري" في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وعقب حفل الافتتاح قام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بجولة في المعرض اطلع خلالها على أحدث التقنيات والابتكارات والأنظمة ذات الصلة بالدفاع البحري، كما اطلع على مختلف المعدات والسفن الحديثة المزودة بأنظمة الدفاع والاتصالات والرادارات وغيرها من الصناعات والخدمات البحرية المعروضة من قبل أكثر من 200 شركة محلية وإقليمية وعالمية.

ويعد معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس) -الذي سيستمر 3 أيام- منصة حيوية تستقطب العديد من صناع القرار والقادة في مجال الدفاع والأمن البحري وتوفر الفرصة للعارضين لتقديم أحدث تقنياتهم ومنتجاتهم في هذا المجال، إلى جانب إبرام الصفقات والشراكات المهمة.

ويقام المعرض هذا العام على مساحة 35 ألف متر مربع، ويتضمن 9 أجنحة دولية، ويشارك فيه 85 وفدا رفيعا وأكثر من 200 شركة عالمية تنتمي إلى 53 دولة من جميع قارات العالم.

تحقيق الأمن

وفي كلمته خلال افتتاح المعرض، أكد قائد القوات البحرية الأميرية القطرية اللواء الركن بحري عبد الله بن حسن السليطي أن دولة قطر اتبعت سياسة خارجية ثابتة تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار وتشجيع الحوار بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول ومد يد العون للشعوب المنكوبة.

أحدث المنتجات

ويسلط جناح وزارة الداخلية القطرية في المعرض الضوء على قدرات إدارة أمن السواحل والحدود بعرض أبرز التطورات والتحديثات التي شهدتها الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود لتعزيز مهامها المتمثلة في إحكام الرقابة والحماية الأمنية على سواحل الدولة وضبط المخالفات البحرية ومكافحة التلوث البحري.

وقدمت الوزارة في المعرض نماذج من الزوارق الحديثة التي تستخدمها في مهامها الأمنية البحرية المختلفة، وتتميز بسرعتها العالية وتقنياتها المتطورة، بالإضافة إلى العديد من أجهزة الاتصالات البحرية وطائرة الاستطلاع والمراقبة التي تضطلع بدور مهم في تعزيز الأمن البحري.

وتعد طائرة "أوتوجايرو" من أبرز ما يعرضه جناح الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود في معرض ديمدكس، وهي طائرة خاصة بالاستطلاع والمراقبة تؤدي دورا مهما في مساعدة الدوريات البحرية على كشف السواحل ورصد الأهداف التي تقترب منها.

نسخة مميزة

تتكون النسخة السابعة من المعرض من 4 عناصر أساسية هي: المعرض الرئيسي الذي سيتم فيه عرض التقنيات الجديدة والمستقبلية، ومؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط، وعرض السفن الحربية الزائرة بميناء حمد، إضافة إلى فرص التواصل مع أكثر من 80 وفدا من كبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم.

وتشهد النسخة الجديدة من المعرض وجود بعض المعدات المصنعة في قطر التي تصنعها شركة برزان القطرية التي لديها شراكات مع شركاء التصنيع من مختلف دول العالم، كما تعكس المشاركات العالمية المتزايدة في المعرض الثقة الكبيرة والمصداقية التي تتمتع بها دولة قطر، ودورها في دعم الاستقرار الدولي والإقليمي وتثبيت السلام بالمنطقة.

ويسلط "ديمدكس" مرة أخرى الأضواء على البحار والمحيطات وأهميتها المتزايدة على مر السنين، إذ لم تعد مجرد مياه وأسماك وسواحل، لكنها أمن وأمان وإستراتيجيات وثروات وحدود ومصالح وطنية ودولية.