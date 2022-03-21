لم يسفر عن سقوط قتلى.. عشرات الجرحى في تصادم قطارين جنوب تونس العاصمة

أفاد الدفاع المدني في تونس بأن 95 شخصا على الأقل جرحوا إثر تصادم قطارين اليوم الاثنين جنوب العاصمة التونسية، من دون أن يسفر الحادث عن سقوط ضحايا.

وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني، معز تريعة، لوكالة الصحافة الفرنسية "أسفر تصادم قطارين في جنوب العاصمة عن إصابة 95 راكبا تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلف ضحايا".

من جهته، قال المدير الجهوي للدفاع المدني بتونس بالنيابة العميد سمير الوسلاتي إن أسباب اصطدام القطارين في بلدة جبل الجلود ما زالت مجهولة إلى حد الآن.

وأضاف الوسلاتي -في تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة- أن القطارين كانا يتحركان بسرعة منخفضة على السكة ذاتها، لذلك لم يخلّف الاصطدام إصابات خطيرة لدى الركاب أو سائقي القطارين ومرافقيهم.