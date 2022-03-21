عراقي عايش حروب بلاده يساعد الأوكرانيين

عماد بالاك يقول إنه أحد أبناء الحروب، لكنه تمكن من إعادة بناء نفسه.

عندما شاهد رجل الأعمال العراقي الذي يحمل الجنسية الأميركية عماد بالاك صور الحرب الروسية على أوكرانيا وهو في مكتبه بإقليم كردستان العراق قرر أن الوقت قد حان للعمل.

وعندما بدأ المدنيون الأوكرانيون يفرون من بلادهم بدأ بالاك، وهو كردي، رحلة استغرقت 4 أيام ليصل إلى كييف المدينة التي ظل في السنوات الثمانية الماضية يصفها بأنها بلده.

وقال "لم أكن خائفا، لكن ما كان يشغلني أكثر هو كيف سأتمكن من دخول البلاد".

وخلال رحلته بالطائرة ثم بالقطار راح بالاك (45 عاما) يفكر في الكيفية التي يمكن أن يستخدم بها أعماله، ومن بينها شركة مطاعم وشركة للتجارة الإلكترونية، في مساعدة الأوكرانيين الذين يعانون من ويلات الحرب.

وقال بالاك "القتال ليس فقط حمل بندقية؛ يمكن أن أكون أكثر نفعا في الحصول على الدعم والتمويلات" للأوكرانيين. ومضى قائلا "نشأتي في ظل الحرب في العراق أعطتني نوعا ما من المرونة، نشأت قادرا على التكيف مع الأوضاع الصعبة".

بعد طفولة في بغداد خلال الحرب العراقية الإيرانية فرّ بالاك وأسرته إلى هولندا، ولاحقا استقر في الولايات المتحدة قبل أن يعود إلى كردستان العراق عام 2012.

وبعد عامين قرر بدء استثمارات في أوكرانيا قبل وقت قليل من استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء كبيرة من شمال وشمال غربي العراق وجرّ منطقة كردستان إلى أزمة اقتصادية طويلة الأمد.

ظل بالاك إلى ما قبل الغزو الروسي يعدّ أوكرانيا مكانا آمنا وواعدا للاستثمار فيه.

والآن يجمع عماد المساعدات لتقديم الأغذية والسلع الأساسية والملابس للمدنيين وقوات الأمن الأوكرانية باستخدام شركاته واتصالاته السياسية والتجارية في أوكرانيا وفي الخارج.

وبعد وصوله إلى كييف في الثامن من مارس/آذار بدأ الرجل إعداد وجبات مجانية لقوات الأمن والمدنيين في المطعم المملوك له، وراح في الوقت نفسه يجمع التبرعات بخاصة في الولايات المتحدة.

وباستخدام شركة التجارة الإلكترونية التي يملكها "زيبوكس" كأداة لإدارة مساعدات الإغاثة ينظم بالاك نقل السلع إلى الحدود البولندية الأوكرانية حيث تساعد السلطات المحلية بالوسائل المتاحة لها في تقديم المساعدات إلى المحتاجين.

وقال بالاك الذي ليس متأكدا من المستقبل إنه ربما يأتي بمزيد من شركاته إلى كردستان العراق.

وتابع "أنا قلق لأن كل شيء يتوقف الآن… لكن ما أقوله للناس لطمأنتهم هو أنني أحد أبناء الحرب، لكن انظر… أنا تمكنت من إعادة بناء نفسي".