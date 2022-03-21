أفادت شهادات بأن الجثث تملأ شوارع مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة التي تقصفها وتحاصرها القوات الروسية، في حين أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت السلطات الأوكرانية -في وقت سابق- إن روسيا قصفت مدرسة في ماريوبول تؤوي 400 شخص، بينهم أطفال ونساء ومسنّون.

وكتب مجلس بلدية ماريوبول على تليغرام "نعلم أن المبنى دُمّر وأن مدنيين مسالمين ما زالوا تحت الأنقاض وحصيلة القتلى قيد الإعداد".

وبالتزامن مع استمرار المعارك في عدة جبهات، واصلت القوات الروسية قصف العاصمة الأوكرانية كييف، وتحدثت التقارير عن خسائر في الأرواح.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ26 من هذه الحرب:

منذ 11 دقيقة

انفصاليو دونيتسك: إصابة صحفيين صينيين و7 مدنيين في قصف أوكراني على ماريوبول.

منذ 15 دقيقة

مصادر أوكرانية: القوات الروسية تواصل قصف مناطق في لوغانسك مما أسفر عن تضرر 20 مبنى بينها منازل.

منذ 17 دقيقة

هيئة الأركان الأوكرانية: العدو الروسي يستمر في فرض التجنيد الإجباري والتعبئة العامة في لوغانسك ودونيتسك.

منذ 19 دقيقة

هيئة الأركان الأوكرانية: أسقطنا أمس 7 أهداف جوية للقوات الروسية شملت طائرة و4 مسيرات وصاروخي كروز.

منذ 19 دقيقة

هيئة الأركان الأوكرانية: العدو الروسي استخدم طائرات تكتيكية وغير مستخدمة سابقا في ضرب أهداف داخل المدن.

منذ 29 دقيقة

حاكم منطقة سومي شرقي أوكرانيا: السلطات الروسية استهدفت مصنعا للكيميائيات مما أدى لتسرب غاز الأمونيوم.

منذ ساعة

هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الجوية أسقطت مقاتلة و4 مسيرات واعترضت صاروخين مجنحين أمس.

منذ 4 ساعات

البيت الأبيض: الرئيس بايدن سيسافر الجمعة إلى بولندا لبحث الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

منذ 4 ساعات

الجيش الأوكراني: القوات الجوية الروسية غيّرت إستراتيجيتها الهجومية في أعقاب الخسائر الأولية التي تكبدتها.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إجنات إنه "خلال 25 يوما تكبد المحتلون الروس خسائر فادحة في القوات البرية والجوية: 96 طائرة و118 مروحية والعشرات من صواريخ كروز والطائرات المسيرة".

واستجابة لهذه الخسائر، ظهرت إستراتيجية جديدة، وعلى مدار يومين يوجد استخدام متزايد لطائرات الاستطلاع المسيرة لرصد نتائج الهجمات الصاروخية، على حد قوله.

ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات بشكل مستقل.

منذ 4 ساعات

سجلت مدينة أوديسا الساحلية (جنوبي أوكرانيا) زيادة في نشاط الطائرات الروسية المسيرة فوق المدينة والمنطقة المحيطة بها.

وقال القائد العسكري الإقليمي ماكسيم ماريتشينكو إن القوات الجوية الأوكرانية أطلقت النار على الطائرات المسيرة للعدو، وتم التأكد من إسقاط بعضها".





منذ 4 ساعات

قال 3 أميركيين إنهم انضموا للجنود الأوكرانيين للكفاح ضد القوات الروسية.

وتحدث الثلاثة عن نجاتهم بأعجوبة بعدما اصطدمت مركبة كانوا مسافرين بها بلغم أرضي أمس الأحد على خط المواجهة قرب العاصمة كييف.

منذ 5 ساعات

أعلنت الرئاسة الأوكرانية استئناف المفاوضات الساعية لوقف إطلاق النار مع روسيا في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وأوضح مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك أن المفاوضات ستجري عبر الاتصال المرئي.

منذ 5 ساعات

رئيس أوكرانيا:

إسرائيل تبذل جهودا كثيرة لترتيب عقد محادثات سلام رفيعة المستوى بيننا وبين روسيا، وقد تعقد في القدس المحتلة.

وبعد توجيه كلمة للكنيست الإسرائيلي عبر الفيديو، قال زيلينسكي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يحاول العمل كوسيط بين كييف وموسكو.

وأضاف زيلينسكي "بالطبع لإسرائيل مصالحها وإستراتيجية لحماية مواطنيها، ونحن نتفهم كل ذلك".





منذ 6 ساعات

قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن تخلي أوكرانيا عن مدينة ماريوبول وإلقاء السلاح أمر غير وارد.

ونقلت بوابة "أوكرانسكا برافدا" الإخبارية عن فيريشتشوك قولها "أي استسلام أو إلقاء سلاح غير وارد". وأضافت "لقد أبلغنا الجانب الروسي بذلك بالفعل".

وكانت روسيا طالبت القوات الأوكرانية أمس الأحد بإلقاء أسلحتها في تلك المدينة الساحلية الشرقية المحاصرة.

منذ 6 ساعات

أبدى الرئيس الأوكراني استعداده للتفاوض مع الرئيس الروسي لوقف الحرب.

وقال زيلينسكي -في مقابلة بثتها شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية "أنا مستعد لمفاوضات مع (فلاديمير بوتين). لقد كنت مستعدا خلال العامين الماضيين، وأعتقد أنه من دون مفاوضات لن تتوقف الحرب".

منذ 6 ساعات

انفجار قذيفة أمام مبنى سكني في العاصمة كييف مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل، اثنان منهم نقلا إلى المستشفى، حسب ما أعلنه رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو.