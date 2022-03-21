بتهمة التطرف.. روسيا تحظر فيسبوك وإنستغرام

أفادت وكالات الأنباء الروسية أن محكمة في العاصمة حظرت الاثنين موقعي فيسبوك وإنستغرام للتواصل الاجتماعي، معتبرة أنهما يقومان بأنشطة "متطرفة" وذلك بعد قرار الشركة الأم "ميتا" تخفيف القيود على المحتوى ضد روسيا.

وقالت المحكمة في رسالة على تطبيق تليغرام "قبلت المحكمة الدعوى التي رفعها النائب الأول للمدعي العام ضد شركة ميتا القابضة بشأن حظر أنشطتها على الأراضي الروسية".

وأضافت أن موقعي التواصل الاجتماعي التابعين لشركة ميتا "محظوران بسبب ممارسة أنشطة متطرفة".

ولا يسري القرار الصادر على خدمة الرسائل واتساب المملوكة أيضا لمجموعة ميتا الأميركية (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام) لأن المحكمة ارتأت أنه لا يستخدم وسيلة "لنشر معلومات للجمهور".

وطالبت أجهزة الأمن (FSB) في وقت سابق اليوم الاثنين بفرض حظر "فوري" على فيسبوك وإنستغرام بتهمة القيام بأنشطة "موجهة ضد روسيا وقواتها المسلحة".

لكن وكالة تاس نقلت -عن مجلس الدوما- أنه قد يتم إلغاء حظر ميتا إذا رفعت الشركة الحظر المفروض على وسائل الإعلام الحكومية.

في 11 مارس/آذار طلب مكتب المدعي العام تصنيف ميتا على أنها منظمة "متطرفة" وهو إجراء يمهد الطريق لحظر جميع أنشطتها.

وكانت ميتا أعلنت عن تخفيف قواعدها فيما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا، وقال متحدث باسم فيسبوك إن عبارة "الموت للغزاة الروس" تُعَدُّ من ضمن الأمثلة على الاستثناءات في العبارات التي تنتهك الإرشادات.

وقد أثار ذلك غضبا كبيرا في موسكو. وفي وقت لاحق حددت ميتا القواعد لمراجعي المحتويات، وقالت إنها تسري فقط في أوكرانيا، وأضافت أنه يجب عدم توجيه دعوات عنف ضد الروس بوجه عام أو ضد الرئيس فلاديمير بوتين.