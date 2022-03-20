وزير الخارجية الصيني: بكين تقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن الحرب الأوكرانية

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الصين تقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن الأزمة الأوكرانية كما سيثبت الوقت ذلك، وإن موقفها يتماشى مع رغبات معظم الدول.

ونقل بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد عن وانغ قوله للصحفيين مساء أمس السبت إن "الصين لن تقبل أبدا أي إكراه أو ضغط خارجي، وتعارض أي اتهامات لا أساس لها أو مريبة ضد الصين".

وجاءت تصريحات وانغ بعد أن حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة من "عواقب" إذا قدمت بكين دعما ماديا لروسيا في حربها على أوكرانيا.

وقال شي خلال اتصال عبر الفيديو لبايدن إنه لا بد من انتهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، ودعا دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى إجراء حوار مع موسكو، دون أن يوجه لوما لروسيا، وذلك حسب بيانات أصدرتها بكين بشأن الاتصال.

وقال وانغ إن أهم رسالة بعث بها شي هي أن الصين تمثل دائما قوة للحفاظ على السلام العالمي.