مقتل 6 وإصابة آخرين في حادث دهس بمدينة لا لوفيير البلجيكية

قالت السلطات البلجيكية إن 6 أشخاص قتلوا وآخرين أصيبوا في "لا لوفيير" جنوبي العاصمة بروكسل، إثر دهس سيارة مسرعة -صباح اليوم الأحد- مشاركين في احتفالية سنوية بالمدينة.

وأوضحت الشرطة أنها أوقفت شخصين كانا في السيارة، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، مضيفة أنها لا تستبعد أي دافع وراءه، وذكرت أن الشخصيْن الموقوفيْن ليست لهما سوابق جنائية.

وقال ممثل الادعاء دميان فيرهاين في مؤتمر صحفي "في هذه المرحلة ليس هناك ما يشير إلى أن الهجوم له دافع إرهابي". ونفت الشرطة تقارير إعلامية تفيد بأن السيارة كانت منخرطة في مطاردة.

ووقع الحادث في بلدة ستريبي براكيني (جنوب). واعتقل شخصان كانا بالسيارة التي تم اعتراض طريقها لاحقا، وقالت الشرطة إنهما من السكان المحليين وإنهما في الثلاثينيات من عمرهما وغير معروفين.