قالت قيادة الأركان الأوكرانية إن سيطرة القوات الروسية على ميناء ماريوبول (جنوب) تمنع أوكرانيا "مؤقتا" من الوصول إلى بحر آزوف، لكنها أكدت أن القوات الروسية فشلت حتى الآن في محاصرة العاصمة كييف، وأكدت مقتل جنرال روسي كبير في المعارك.

سياسيا، حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الصين على التخلي عن حيادها والانضمام إلى المجتمع الدولي في إدانة حرب روسيا على أوكرانيا.

وقال جونسون إنه يعتقد أن البعض في إدارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لديهم "وجهة نظر ثانية" بشأن الموقف الحيادي الذي تنتهجه الصين في ما يتعلق بتحركات روسيا ضد جارتها الغربية.

وفي الجانب الإنساني، قالت الأمم المتحدة إن 6.5 ملايين نزحوا داخل أوكرانيا، إضافة إلى 3.2 ملايين فروا خارج البلاد جراء الحرب.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ25 من هذه الحرب:

منذ 18 دقيقة

قائد القيادة الوسطى الأمريكية: القوات الروسية فشلت في المناورة بالدروع بشكل فعال ما قد يثير قلقا لدى موسكو

منذ 29 دقيقة

جهود الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ لشبكة "إن. بي. سي" (NBC)، إن الحلف يرحب بكل الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي تفاوضي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبيّن ستولتنبرغ أن تركيا تبذل جهودا لتسهيل المحادثات بين موسكو وكييف لكن من المبكر توقع نتائجها، مشيرا إلى أن حلفاء الناتو يكثفون دعمهم العسكري والإنساني لأوكرانيا ويفرضون عقوبات على روسيا.

وفي تصريحاته ذاتها بيّن ستولتنبرغ أنه من المهم منع تحول الصراع إلى حرب شاملة بين الناتو وروسيا لأنها ستسبب دمارا كبيرا.

وتابع قائلا: نواجه واقعا أمنيا جديدا حيث تقوض روسيا الأمن وتستخدم القوة العسكرية لتحقيق أهدافها، مؤكدا أن أي تصعيد روسي خارج أوكرانيا سيؤدي إلى رد حازم من الناتو.

منذ 54 دقيقة

الأمم المتحدة: مقتل 902 من المدنيين وإصابة 1459 في أوكرانيا منذ منتصف ليل أمس

منذ ساعة

موقف واشنطن

قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لشبكة "سي. إن. إن" (CNN) الأميركية، إن المفاوضات التي يحاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقدها مهمة ونحن ندعمها.

وبيّنت غرينفيلد أن بلادها حاولت قبل بدء النزاع التوصل إلى حل دبلوماسي لكن الروس لم يستجيبوا، مشيرة إلى أنه لا يمكنها التعليق الآن على التسوية التي قد يتوصل لها الأوكرانيون.

منذ ساعة

تصريحات زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لشبكة "سي. إن. إن" (CNN) الأميركية إنه جاهز لعقد محادثات مع الرئيس الروسي بوتين، مشيرا إلى أنه كان مستعدا لذلك منذ عامين.

واعتبر أن القوات الروسية جاءت لإبادة الأوكرانيين لكن عليهم اغتنام أي فرصة للتفاوض، مشيرا إلى أنه إذا فشلت المفاوضات مع روسيا فإن القتال قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

منذ ساعتين

مستشار الرئيس الأوكراني: خطوط القتال الأمامية في حالة جمود لأن روسيا ليس لديها قوات كافية للتقدم أكثر

منذ ساعتين

تحذيرات جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد لصحيفة التايمزإنه لا يستبعد زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي في أوكرانيا.

وأكد في تصريحاته أن بكين ستواجه عواقب إذا ساعدت روسيا على التهرب من العقوبات الغربية، وحذّر الصين من مغبة اختيارما أسماه "جانب الشر".

وأوضح جونسون أن الغرب يدفع نحو 700 مليون دولار يوميا ثمن النفط والغاز والرئيس الروسي فلادمير بوتين يستخدمها لتمويل عدوانه على أوكرانيا.

منذ 3 ساعات

الانفصاليون في دونيتسك: 35 عاملا محاصرون جراء قصف أوكراني على منجم فحم في حي كييفسكي شمالي دونيتسك.

منذ 5 ساعات

الانفصاليون في دونيتسك: الجيش الأوكراني قصف الأحياء الشمالية والغربية من دونيتسك اليوم 7 مرات.

منذ 6 ساعات

المتحدث باسم انفصاليي دونيتسك للجزيرة: مقتل 70 عسكريا أوكرانيا في المعارك مع قواتنا خلال 24 ساعة.





منذ 6 ساعات

رويترز عن الرئاسة الأوكرانية: التهديدات بهجوم من بيلاروسيا على منطقة فولين غربي أوكرانيا مرتفعة.

منذ 6 ساعات

مكتب رئيس الوزراء البولندي: ارتفاع عدد اللاجئين الذين وصلوا منذ بداية الحرب إلى أكثر من 2.8 مليون لاجئ.

منذ 6 ساعات

رويترز عن وزير الخارجية التركي: أوكرانيا وروسيا تقتربان من الاتفاق بشأن القضايا المهمة.

منذ 7 ساعات

الدفاع الروسية: سفن أسطول بحر قزوين تقصف أهدافا عسكرية أوكرانية بصواريخ مجنحة من طراز كوليبر.

منذ 7 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 100 من القوات الخاصة الأوكرانية والمرتزقة بقصف قاعدة عسكرية في جيتومير.

منذ 7 ساعات

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: الاتفاق على فتح 7 ممرات أحدها من ماريوبول لإجلاء المدنيين وتسليم مساعدات.

منذ 7 ساعات

الدفاع الروسية: قواتنا استخدمت مجددا صواريخ فرط صوتية من طراز كينجال في قصف منشأة عسكرية أوكرانية.

منذ 7 ساعات

الدفاع الروسية: قواتنا قصفت مجمعا صناعيا عسكريا أوكرانيا بصواريخ كوليبر المجنحة تم إطلاقها من البحر الأسود.

منذ 7 ساعات

المدعي العام الأوكراني: القوات الروسية دمرت 489 مؤسسة تعليمية نحو 69% منها بشكل كامل.

منذ 7 ساعات

المدعي العام الأوكراني: مقتل 115 طفلا وإصابة أكثر من 140 منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.





منذ 8 ساعات

مجلس مدينة ماريوبول: القوات الروسية قصفت مدرسة تعد ملجأ لأكثر من 400 شخص ولا معلومات عن عدد الضحايا.

منذ 8 ساعات

هيئة الطوارئ الأوكرانية: القوات الروسية قصفت الليلة الماضية بشكل مكثف مدينة خاركيف بالمدفعية والصواريخ.

منذ 8 ساعات

الدفاع البريطانية: القوات الروسية تحرز تقدما محدودا في احتلال عدد من المدن المحاصرة شرقي أوكرانيا.

منذ 8 ساعات

وزارة الدفاع البريطانية: فشل روسيا في السيطرة الجوية أضعف تقدمها البري بشكل كبير.

منذ 8 ساعات

الدفاع البريطانية: روسيا فشلت في السيطرة على المجال الجوي الأوكراني والقوات الأوكرانية تدافع بشكل فعال جوا.

منذ 8 ساعات

انفصاليو لوغانسك: القوات الأوكرانية قصفت مناطقنا 4 مرات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

منذ 9 ساعات

وزارة الدفاع الأوكرانية: روسيا نقلت مرتزقة أجانب جددا إلى الحدود مع بلادنا.

منذ 9 ساعات

وزارة الدفاع الأوكرانية: أسقطنا 3 مروحيات للقوات الروسية ليلة أمس وأبدنا فرقة الإنزال المظلي التي هاجمت كييف.

منذ 9 ساعات

قيادة الأركان الأوكرانية: استعادة خط الدفاع الأمامي على بعض الحدود في المنطقة الجنوبية للبلاد.





منذ 9 ساعات

قيادة الأركان الأوكرانية: نواصل تأمين الغطاء الجوي للمدن المكتظة بالسكان والمناطق التي تضم منشآت صناعية.

منذ 9 ساعات

قيادة الأركان الأوكرانية: قواتنا تكبد القوات الروسية في منطقة إيزوم خسائر كبيرة وتمنعها من اختراق خط الدفاع.

منذ 11 ساعة

أعلن مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية أن القوات الروسية رحلت بالقوة عدة آلاف من المدينة المحاصرة.

وقال المجلس في بيان على قناته على تليجرام "خلال الأسبوع الماضي تم ترحيل عدة آلاف من سكان ماريوبول إلى الأراضي الروسية.

منذ 12 ساعة

أعلنت أوكرانيا أن 260 مدنيا قتلوا على الأقل في معارك حول مدينة خاركيف (شمال شرق)، منذ اجتياح القوات الروسية للبلاد قبل نحو. وأوضحت أن هناك 14 طفلا بين القتلى.

ولا تزال المدينة تتعرض للقصف بالمدفعية، وفقا لوكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية.

منذ 13 ساعة

أعلنت أوكرانيا إيقاف حركة القطارات مع جارتها بيلاروسيا، وقال رئيس شركة السكك الحديدية الأوكرانية ألكسندر كاميشين إنه لم يعد هناك ارتباط لخط السكك الحديدية مع بيلاروسيا.

وفي تصريح للإعلام المحلي، دعا كاميشين زملاءه في بيلاروسيا إلى عدم توجيه القطارات العسكرية الروسية باتجاه أوكرانيا عبر استخدام خطوط سكك حديدية في بيلاروسيا.

وكانت تقارير في الصحافة الأوكرانية تحدثت عن نقل معدات عسكرية للجيش الروسي إلى محطة للسكك الحديدية في منطقة غوميل البيلاروسية المجاورة لأوكرانيا.

منذ 14 ساعة

كشفت 3 مصادر مطلعة عن أن الولايات المتحدة اقترحت على تركيا -على نحو غير رسمي- إرسال أنظمة دفاع صاروخي روسية الصنع من طراز إس-400 إلى أوكرانيا لمساعدتها في محاربة القوات الروسية.

وقالت المصادر لرويترز إن المسؤولين الأميركيين قدموا الاقتراح لنظرائهم الأتراك الشهر الماضي، لكن لم يتم تقديم طلب محدد أو رسمي.

وأضافت المصادر أن هذا الاقتراح نوقش بشكل مقتضب خلال زيارة ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي لتركيا في وقت سابق من هذا الشهر. وتوقع محللون أن ترفض تركيا المقترح الأميركي.