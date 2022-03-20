الآلاف يتظاهرون في فرنسا احتجاجا على "العنصرية وعنف الشرطة"

تظاهر الآلاف في باريس ومدن فرنسية أخرى أمس السبت احتجاجا على ما وصفوه العنصرية وعنف الشرطة.

ففي العاصمة باريس، سار المتظاهرون في وسط المدينة خلف لافتة تدين "جرائم الدولة"، وحمل آخرون لافتات كتب عليها شعار "حياة السود مهمة".

كما تحدث العديد من المشاركين في المسيرة لسرد قصص أفراد من عائلاتهم لقوا حتفهم على أيدي الشرطة.

وأشارت أرقام وزارة الداخلية إلى أن عدد المشاركين بلغ نحو 2100 متظاهر، لكن منظمي المسيرة قدّروا العدد بين 8 آلاف و10 آلاف.

وقالت وزارة الداخلية إن 11 مظاهرة أخرى نظّمت في أماكن أخرى في فرنسا، مقدرة أن إجمالي عدد المشاركين في هذه الاحتجاجات ناهز 1400 متظاهر.

ونظّمت احتجاجات في بوردو وتولوز جنوب غرب البلاد وليون في جنوب شرقها.

وجاءت هذه الظاهرات عشيّة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري الذي يتم إحياؤه في 21 مارس/آذار من كل عام.

ويتم إحياء هذا اليوم تكريما لذكرى مقتل 69 متظاهرا سلميا في جنوب أفريقيا برصاص الشرطة عام 1960 في ظل نظام الفصل العنصري.