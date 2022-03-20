أنباء عن هدنة خلال رمضان في اليمن.. الحوثيون يتبنون الهجمات جنوب السعودية والتحالف يعتبرها تصعيدا يستهدف السلام

أعلنت جماعة الحوثي اليوم الأحد تبنيها للهجمات التي استهدفت منشآت لشركة أرامكو ومرافق أخرى في جنوب البلاد، واعتبرها التحالف "تصعيدا" بمثابة "رفض لجهود ومبادرات السلام". يأتي ذلك وسط أنباء عن هدنة محتملة خلال شهر رمضان بين أطراف النزاع في اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن العملية التي استهدفت عددا من منشآت السعودية الحيوية التابعة لشركة أرامكو في الرياض وينبع ومناطق أخرى، كانت بدفعات من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة وهي تعد المرحلة الأولى.

وأضاف أن المرحلة الثانية من العملية استهدفت مواقع في أبها وجيزان وسامطة وظهران الجنوب. كما أعلن سريع امتلاك الجماعة إحداثيات متكاملة ضمن بنك أهداف خاص يضم عددا من المواقع الحيوية التي قد تستهدف في أي لحظة. وحذر السعودية من تبعات استمرار الحصار على الشعب اليمني.

وفي وقت سابق، اتهم التحالف الحوثيين بشن هجمات على منشآت لشركة أرامكو من بينها محطة للغاز ومرافق أخرى في جنوب البلاد، مؤكدا أنه أحبط هجوما للحوثيين على معمل الغاز المُسال بمحطة أرامكو في مدينة ينبُع غربي السعودية.

وقال التحالف إن هجمات للحوثيين استهدفت محطة لتحلية المياه بمدينة الشقيق ومنشأة أرامكو في جازان، ومحطة الغاز في خميس مشيط جنوبي السعودية. كما تحدث عن هجوم استهدف محطة كهرباءِ ظهران الجنوب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف قوله إنه "تم اعتراض وتدمير 4 طائرات مسّيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية" المحاذية لليمن.

ونشرت الوكالة صورا ومقطع فيديو تظهر نيرانا مشتعلة في مبان في حين تحاول قوات الإطفاء إخمادها. كما نشرت صورا لسيارات مدمرة وحفرة بالأرض جراء الهجوم على محطة الغاز.

وأكّد التحالف وقوع أضرار مادية لمركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الهجمات التي شنها الحوثيون، وأكد أنه لم تقع خسائر في الأرواح.

فيديو لبعض الأضرار المدنية التي خلفها الهجوم العدائي الذي استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشآة أرامكو بجازان.#واس_عام pic.twitter.com/wcrqRmP9nR — واس العام (@SPAregions) March 19, 2022

تعطل حركة الطائرات

وأظهرت بيانات ملاحية لموقع "فلايت رادار" تعطل حركة الطائرات المتجهة إلى 3 مطارات سعودية، وهي أبها وجازان وجدة، وذلك عقب إعلان التحالف استهداف الحوثيين لأهداف ومنشآت متفرقة.

كما قال التحالف إن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة جازان "استهدافا للمدنيين".

وأكد التحالف أن ما وصفه بـ"التصعيد العدائي" للحوثيين استخدمت فيه الصواريخ الباليستية والمسيَرات وصواريخ "كروز". وأضاف أنه يتابع ويرصد طائرات مسيرة بالأجواء موجهة لاستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنيين.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر إن إمدادات الشركة لم تتأثر جراء الهجمات الحوثية الأخيرة، حسبما نقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية عبر حسابها في تويتر.

مبادرة السلام

وتأتي الهجمات بعد يومين من رفض الحوثيين مبادرة قدمها مجلس التعاون الخليجي لتنظيم حوار لأطراف النزاع في اليمن اقترح عقده في الرياض نهاية الشهر الجاري.

واعتبر التحالف التصعيد الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية ردا على الدعوة الخليجية لمشاورات يمنية يمنية، ورفضا لجهود ومبادرات السلام.

وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين مهدي المشاط، إن "مشاورات الرياض المقترحة عنوانها سلام وباطنها عدوان"، وأوضح أن "مقدمات السلام واضحة لمن يريد السلام".

وكانت رئاسة الجمهورية اليمنية قد رحبت بالدعوة إلى عقد مشاورات يمنية-يمنية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض، ودعت جميع المكونات اليمنية إلى المشاركة فيها بإيجابية.

هدنة محتملة

في غضون ذلك، قال مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ إنه يناقش هدنة محتملة في اليمن خلال شهر رمضان الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل.

وذكر المكتب أن غروندبرغ التقى أمس السبت مع كبير مفاوضي الحوثيين "ومسؤولين عمانيين في مسقط لمناقشة مشاورات الأمم المتحدة الجارية".

وأضاف أنه تمت أيضا مناقشة "جهود معالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن بما يتضمن هدنة محتملة في شهر رمضان المبارك".