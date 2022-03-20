أكثر من 6 آلاف لاجئ ونازح في غامبيا بسبب النزاع في منطقة كازامانس بالسنغال

أعلنت السلطات الغامبية أمس السبت أنها أحصت أكثر من 6 آلاف نازح ولاجئ في البلاد هربا من أعمال عنف مستمرة منذ أسبوع بين الجيش ومسلحين في منطقة كازامانس في جنوب السنغال المجاورة.

وكان الجيش السنغالي أعلن أنه أطلق في 13 مارس/آذار عملية ضد مسلحين في إقليم كازامانس الذي تفصله غامبيا عن شمال السنغال.

وقال الجيش السنغالي إن "الهدف الرئيسي هو تفكيك قواعد" القائد العسكري للمتمردين ساليف ساديو، الواقعة على طول الحدود الشمالية مع غامبيا.

وذكرت الوكالة الوطنية الغامبية لإدارة الأزمات في وثيقة رسمية أن عدد الفارين من العنف، والذين تم إحصاؤهم منذ 13 مارس/ آذار، بلغ 6350 شخصا بينهم 4508 نازحين.

وأضافت "بسبب الوضع في منطقة كازامانس بالسنغال، أصبحت منطقة فوني كانسالا ملاذا آمنا للاجئين والنازحين على حد سواء"، مشيرة إلى أنه "لم يعد بإمكان هؤلاء الأشخاص البقاء في منازلهم بسبب قرب القتال، وبشكل عام بسبب الانعكاسات العامة للنزاع المستمر".

وتقع منطقة فوني كانسالا في الأراضي الغامبية على حدود كازامانس، وهي قريبة من المنطقة التي تدور فيها المعارك بين الجيش السنغالي ومسلحي حركة القوى الديمقراطية في كازامانس التي تقاتل من أجل استقلال هذه المنطقة منذ عام 1982.

ووعدت الحكومة الغامبية بمساعدة النازحين، وأمر الرئيس أداما بارو بزيادة الدوريات بالقرب من الحدود، مؤكدا أنه سيحمي البلاد "من أي تهديد خارجي".

ولجأ مسلحو كازامانس المتهمون بالاتجار بالأخشاب والقنب، إلى غامبيا أو غينيا بيساو التي تقع على حدود السنغال أيضا.

وكان النزاع استؤنف بشكل محدود العام الماضي عندما شنت السنغال هجوما لطردهم، وجعل الرئيس السنغالي ماكي سال إرساء "سلام نهائي" في كازامانس من أولويات ولايته الثانية.