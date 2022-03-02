روسيا تنفي طرد السفير الأميركي

نفت وزارة الخارجية الروسية الأنباء التي تحدثت عن طرد السفير الأميركي كرد على طرد الولايات المتحدة 13 دبلوماسيا روسيا أمس.

وقد اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، أمس، أن طرد الدبلوماسيين من البعثة الأممية في نيويورك لن يمر بلا رد.

وأكدت أن الخطوة الأميركية هذه تمثل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة بالاتفاقية الدولية لمعايير استضافة الأمم المتحدة على أراضيها.

وأشارت زاخاروفا إلى أن المغزى من "الخطوة العدائية" الأميركية لزيادة "الضغط والابتزاز والترهيب، وإضعاف موقفنا".