سياسة|مصر

تصل إلى 8 أضعاف.. مصر تقرر زيادة رسوم النظافة على المنازل

مناطق عديدة في مصر تشكو غياب النظافة (رويترز)
عمرو جمال
2/3/2022

القاهرة- فوجئ المصريون، أمس الثلاثاء، بنشر نص قرار لمجلس الوزراء يتعلق برسوم النظافة الجديدة المفروضة على الوحدات السكنية والمنشآت المختلفة الصناعية والتعليمية والترفيهية، وحسب الجريدة الرسمية، فقد تقرر العمل بالقرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يعني أن الزيادة ستسري بداية من اليوم الأربعاء.

ونص القرار على تحديد رسوم النظافة المحصلة من الوحدات السكنية على فواتير الكهرباء الشهرية، لتتراوح بين جنيهين و40 جنيها، بدلا من متوسط 4 جنيهات، وربط قيمة رسوم النظافة بشرائح استهلاك الكهرباء، أي كلما ارتفع استهلاك المواطنين من الكهرباء زادت رسوم النظافة.

كما فرضت رسوم شهرية للنظافة تصل إلى 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة، ألف جنيه للمراكز التجارية والفنادق، 5 آلاف للمنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمستشفيات والمنشآت التعليمية الخاصة، كما تصل إلى 20 ألفا للمنشآت الصناعية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، في حين لا تفرض رسوم على دور العبادة، وتعفي المشروعات متناهية الصغر من نصفها.

 

 

أين هي النظافة؟

عدد من المصريين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا الرسوم الجديدة، ورأوا أنها تضيف مزيدا من الأعباء على المواطن الذي يئن بالفعل من الضغوط الاقتصادية.

وسخر بعضهم من حال النظافة في البلاد، مشيرا إلى أن الأزمة الحقيقية ليست في رسوم النظافة، ولكن في النظافة الغائبة، كما تساءل بعضهم عن المنطق وراء ربط رسوم النظافة باستهلاك الكهرباء.

في المقابل، رأى البعض أن الانتقادات الموجهة للرسوم الجديدة غير منصفة، وأن أصحاب المنازل لن يدفعوا الحد الأقصى، لكن المبلغ المقرر سيكون طبقا للشرائح.

جدير بالذكر أنه لا توجد حصيلة معلنة لرسوم النظافة التي تحصل عليها السلطات المصرية من المواطنين، لكن الصحافة المحلية كانت قد نقلت أواخر عام 2020 عن وزير الكهرباء أن رسوم النظافة التي جرى تحصيلها على مدى عام من منتصف 2018 إلى منتصف 2019، بلغت قيمتها 566 مليون جنيه.

 

 

 

البعد الاجتماعي

مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد قاسم، قال إن الحكومة راعت البعد الاجتماعي خلال وضع تعريف رسوم النظافة بالقانون. وأضاف في تصريحات لموقع "مصراوي"، الثلاثاء، أن رسوم النظافة شهدت تخفيضًا حيث كانت موحدة بمقدار 4 جنيهات بينما في القانون الجديد تبدأ من جنيهين.

وشدد متحدث التنمية المحلية على أنه تم اتباع نظام التدرج في تطبيق الرسوم وفقا لشرائح استهلاك الكهرباء الشهرية للمواطنين، وذلك لتحقيق البعد الاجتماعي بالنسبة لأوضاع المواطنين.

وأشار إلى أن الفئات الأقل استهلاكا للكهرباء ستدفع رسوم نظافة أقل من التي تستهلك كهرباء بمبالغ كبيرة شهريا، لافتا إلى أن الحد الأقصى للرسوم بالنسبة للشقق السكنية هو 40 جنيها شهريا.

هذا وقد حرص ناشطون بمواقع التواصل على توضيح أن كثيرا من المصريين يدفعون بالفعل رسوم نظافة إلى شركات خاصة أو جامعي قمامة، في حين أن الرسوم التي يضطرون لدفعها إلى الحكومة لا يحصلون مقابلها على أي خدمات في هذا المجال.

 

 

 

 

 

المصدر : الإعلام المصري + مواقع التواصل الاجتماعي