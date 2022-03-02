القاهرة- فوجئ المصريون، أمس الثلاثاء، بنشر نص قرار لمجلس الوزراء يتعلق برسوم النظافة الجديدة المفروضة على الوحدات السكنية والمنشآت المختلفة الصناعية والتعليمية والترفيهية، وحسب الجريدة الرسمية، فقد تقرر العمل بالقرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يعني أن الزيادة ستسري بداية من اليوم الأربعاء.

ونص القرار على تحديد رسوم النظافة المحصلة من الوحدات السكنية على فواتير الكهرباء الشهرية، لتتراوح بين جنيهين و40 جنيها، بدلا من متوسط 4 جنيهات، وربط قيمة رسوم النظافة بشرائح استهلاك الكهرباء، أي كلما ارتفع استهلاك المواطنين من الكهرباء زادت رسوم النظافة.

كما فرضت رسوم شهرية للنظافة تصل إلى 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة، ألف جنيه للمراكز التجارية والفنادق، 5 آلاف للمنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمستشفيات والمنشآت التعليمية الخاصة، كما تصل إلى 20 ألفا للمنشآت الصناعية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، في حين لا تفرض رسوم على دور العبادة، وتعفي المشروعات متناهية الصغر من نصفها.

تصل 40 جنيهًا بالمنازل.. رسوم النظافة الجديدة على فاتورة الكهرباء pic.twitter.com/kH3LvE1lYv — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 20, 2020

أين هي النظافة؟

عدد من المصريين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا الرسوم الجديدة، ورأوا أنها تضيف مزيدا من الأعباء على المواطن الذي يئن بالفعل من الضغوط الاقتصادية.

وسخر بعضهم من حال النظافة في البلاد، مشيرا إلى أن الأزمة الحقيقية ليست في رسوم النظافة، ولكن في النظافة الغائبة، كما تساءل بعضهم عن المنطق وراء ربط رسوم النظافة باستهلاك الكهرباء.

في المقابل، رأى البعض أن الانتقادات الموجهة للرسوم الجديدة غير منصفة، وأن أصحاب المنازل لن يدفعوا الحد الأقصى، لكن المبلغ المقرر سيكون طبقا للشرائح.

جدير بالذكر أنه لا توجد حصيلة معلنة لرسوم النظافة التي تحصل عليها السلطات المصرية من المواطنين، لكن الصحافة المحلية كانت قد نقلت أواخر عام 2020 عن وزير الكهرباء أن رسوم النظافة التي جرى تحصيلها على مدى عام من منتصف 2018 إلى منتصف 2019، بلغت قيمتها 566 مليون جنيه.

على فكرة الكارثة مش فى رسوم النظافة ، لكن هى فين النظافة من أصله 😂🤣😅 pic.twitter.com/sJPTQxOdIE — Espoir (@Espoir54727672) March 2, 2022

الحكومة فلست ومش لاقيه حاجة تلم بيها فلوس من الشعب وبالاخص مع فواتير الكهرباء الرخيص فقررت ترفع رسوم النظافة

واحنا في النظافة ماعندناش يامه ارحميني pic.twitter.com/wvtKiuAh2V — واسلمي في كل حين (@Aelrosl) March 2, 2022

اية الارقام دى يا جماعة والاهم فين النضافة اصلا pic.twitter.com/Z1Ci919WF7 — MR _تيـتو (@TetoTm00) March 2, 2022

خبر زيادة رسوم النظافه لو صحيح تبقي كارثه من الكوارث المستمره حرام عليكم والله ماعدنا قادرين نجيب أكل وشرب للأولاد حرااااام .؟ — أبو عاصم (@7pp6ZAUaXAwi9AA) March 1, 2022

غالبية المصريين ع الشريحة 5 في إستهلاك الكهرباء ، الشريحة دي بخلاف الزيادة إلـ نزلت عليها 18 ق لكل ك.و.س إستهلاك وبخلاف إلـ 10 ج الثابتة بتاعت رسوم النظافة "إلـ قالوا هتتلغي وطلعت إشتغالة" ضافولها رسوم جديدة ثابتة بقيمة 11 ج وبتزيد مع الإستهلاك والشريحة لحد ما توصل 40 جنيه .. — الدقـــــــ®ـــــــــر™ (@JaberDayi) June 9, 2020

كلام كاذب مضلل

رسوم النظافة على الوحدات السكنية ستفرض بشرائح من ٢ الى ٤٠ ج طبقا للموقع ومستوى الوحدة ومكانها واستهلاك الكهرباء واصلا الان مش كل السكنى بيدفع ٥ ج فيه اكتر وفيه اقل يا كذابين — Ahmed Zakaria (@Ahmedzak56) March 1, 2022

البعد الاجتماعي

مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد قاسم، قال إن الحكومة راعت البعد الاجتماعي خلال وضع تعريف رسوم النظافة بالقانون. وأضاف في تصريحات لموقع "مصراوي"، الثلاثاء، أن رسوم النظافة شهدت تخفيضًا حيث كانت موحدة بمقدار 4 جنيهات بينما في القانون الجديد تبدأ من جنيهين.

وشدد متحدث التنمية المحلية على أنه تم اتباع نظام التدرج في تطبيق الرسوم وفقا لشرائح استهلاك الكهرباء الشهرية للمواطنين، وذلك لتحقيق البعد الاجتماعي بالنسبة لأوضاع المواطنين.

وأشار إلى أن الفئات الأقل استهلاكا للكهرباء ستدفع رسوم نظافة أقل من التي تستهلك كهرباء بمبالغ كبيرة شهريا، لافتا إلى أن الحد الأقصى للرسوم بالنسبة للشقق السكنية هو 40 جنيها شهريا.

هذا وقد حرص ناشطون بمواقع التواصل على توضيح أن كثيرا من المصريين يدفعون بالفعل رسوم نظافة إلى شركات خاصة أو جامعي قمامة، في حين أن الرسوم التي يضطرون لدفعها إلى الحكومة لا يحصلون مقابلها على أي خدمات في هذا المجال.

طبيق رسوم النظافة التي تصل 40 للشقة من غدا#كفاية_سرقة_بنموت

يعنى انا ادفع للزبال 25 وادفع اتاوة للدولة 40 الضرب في الميت حرام والله — waheed mokhtar (@waamls) March 1, 2022

يا راجل حرام عليكم أنا بدفع رسوم النظافة مرتين مره لشركة خاصه كل شهر ومره على إيصال الكهرباء نسميه ايه ده يا بلحة وقري الريف والصعيد ايه دخلهم برسوم النظافة يا زباله — وجدي وجدي (@alrwybdh) March 2, 2022

وهنا يحضرني سؤالين السؤال الأول هل رسوم النظافة اللي صدر قرار بإن مش من حق شركة الكهربا تحصيلها القرار بقاله تقريبا سنة هل اتشالت من إيصال الكهربا ؟

السؤال التاني مهما كانت التكلفة مين الوزارة المسؤلة عن المنظومة وتحصيل الفلوس وتنفيذ النظافة ؟ وايه سر ارتباط النظافة بالكهربا؟ — Stayhome🇵🇸احمد (@Nightmareescap) March 2, 2022