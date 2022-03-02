انفجارات تهز كييف وقصف خاركيف لـ4 ساعات متواصلة.. أوكرانيا تستنفر مواطنيها لمقاومة الروس وأميركا تعلق على العمليات

كثفت القوات الروسية قصفها الجوي والبري على أوكرانيا، وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية تقدمها تجاه العاصمة كييف، وبينما بدأ الأوكرانيون تنظيم مقاومة شعبية لوقف التقدم الروسي، علّق مسؤولون أميركيون على سير العمليات العسكرية التي دخلت يومها السابع.

ونقل مراسل الجزيرة أن القوات الروسية شنت قصفا عنيفا على غرب كييف في اللحظات الأولى من فجر اليوم الأربعاء.

وقالت السلطات الأوكرانية إن القصف استهدف أبنية سكنية في منطقة زهيتومير (غرب كييف)، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين.

وفي وقت سابق، نقل مراسل الجزيرة أن 5 انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية، كما شهدا العاصمة اشتباكات.

وتوقف بث التلفزيون الأوكراني اليوم الثلاثاء مؤقتا بعد قصف صاروخي روسي لبرج الاتصالات الرئيسي في كييف، في حين أقرّت وزارة الداخلية الأوكرانية بدخول القوات الروسية مدينة خيرسون (جنوبي البلاد).

وقالت هيئة الحماية المدنية الأوكرانية إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 5 آخرون في الهجوم.

وقال كيريلو تيموشينكو نائب مدير المكتب الرئاسي إن الهجوم تسبّب في تعطل مؤقت للإرسال التلفزيوني والإذاعي إلا أن عمليات البث استؤنفت، ولا يزال البرج قائما.

وبثت وسائل إعلام أوكرانية مقاطع فيديو تظهر استهداف برج التلفزيون، كما اتهمت القوات الروسية باستهداف البنية التحتية لمرافق الاتصالات في العاصمة الأوكرانية.

وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كاناشينكوف أن هذه الغارات تهدف إلى قمع الهجمات الإعلامية ضد روسيا.

إلى كييف

ونشر موقع "ماكسار" المتخصص في صور الأقمار الصناعية صورا جديدة تظهر تقدم القوات الروسية صوب العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي وقت سابق، دفع الجيش الروسي بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه العاصمة كييف، تضمنت دبابات وناقلات جند ومعدات لوجيستية وشاحنات وقود.

وأظهرت الصور تحرك قافلة عسكرية روسية بالقرب من مطار أنتونوف على امتداد أكثر من 60 كيلومترا، وتتحرك المعدات والوحدات العسكرية بمركبتين أو 3 مركبات جنبا إلى جنب على الطريق.

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا يشهد مطار أنتونوف معارك ضارية؛ إذ تسعى القوات المهاجمة للسيطرة على هذه المنشأة الإستراتيجية حتى تسهل عليها السيطرة على العاصمة الأوكرانية.





مقاومة شعبية

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك إن روسيا توجه ضربات صاروخية ومدفعية مباشرة إلى الأحياء السكنية وتستهدف المدنيين.

كما أعلنت السلطات في كييف حالة تأهب جوي في العاصمة، ودعت الجميع لدخول ملاجئ الدفاع المدني بشكل عاجل.

وأعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو أن الجيش وسكان المدينة جاهزون للدفاع عنها، مؤكدا وضع حواجز على مداخل العاصمة لإعاقة تقدم القوات الروسية.

وأظهرت صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل لحظة إسقاط طائرة روسية قرب العاصمة كييف الخميس الماضي.

وفي السياق، قال نائب مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني إن الجيش قضى على مجموعة "قاديروف" التي كانت مهمتها تصفية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

أما في خاركيف (شمالي أوكرانيا)، فقد اندلعت معارك طاحنة على مختلف المحاور، وسقط صاروخ أمام مبنى مجلس المقاطعة، كما استهدف القصف الروسي أيضا محطات الطاقة.

ونقل مراسل الجزيرة أن القصف الروسي على مدينة خاركيف وضواحيها تواصل لمدة 4 ساعات.

وفي خيرسون، قال عمدة المدينة إن الروس باتوا على مشارفها، بعد تقدمهم من جهة المطار إلى طريق نيكولاييف السريع.

وفي سومي، قتل 70 جنديا أوكرانيا باستهداف روسي لوحدة عسكرية، وفقا لتقارير للانفصاليين.

أما في دونيتسك، فقالت القوات الانفصالية إنها ستنظم ممرين إنسانيين لسكان ماريوبول للخروج منها.





تعليق أميركي

وقال مسؤول أميركي للجزيرة إنه لا مؤشرات حتى الآن على قدرة الروس على الاستيلاء على كييف بسبب مقاومة القوات الأوكرانية.

وأضاف "نسبة قليلة فقط من القوات الروسية تشارك في معارك أوكرانيا بسبب المشكلات اللوجيستية.

وأوضح أن "الروس قد لا يلجؤون إلى تدمير كييف لأنهم سيحتاجون بنيتها التحتية في حال سيطروا عليها".

وفي وقت سابق، قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن الحكومة الروسية أوقفت تقدمها بمحيط كييف، وقد يكون ذلك لإعادة تجميع قواتها.

وأضاف المسؤول الأميركي أن 80% من القوات القتالية الروسية دخلت الأراضي الأوكرانية، لكن هذه القوات تعاني من نقص في الدعم اللوجيستي وإمدادات الوقود والطعام.