تطورات الحرب بأوكرانيا.. قصف مكثف على عدة مدن وكييف تؤكد جاهزيتها للمحادثات ورفضها الإملاءات الروسية
اشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في عدة مدن، أبرزها العاصمة كييف وخاركيف (شرق)، وخيرسون (جنوب) التي أعلنت القوات الروسية دخولها، لتدخل الحرب يومها السابع وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن.
وبينما تُرتقب جولة مفاوضات جديدة اليوم الأربعاء بين موسكو وكييف على الحدود البيلاروسية البولندية، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إغلاق المجال الجوي للولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية.
ووسط كل هذا تتزايد العقوبات على موسكو جراء هجومها على جارتها الغربية، مع تصاعد الدعوات داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها لليوم الثاني لوقف الهجوم.
وللاطلاع على تطورات اليوم السادس (الثلاثاء) من الحرب الروسية على أوكرانيا وتبعاتها اضغط هنا.
وفي ما يأتي آخر تطورات يوم الثلاثاء لحظة بلحظة:
سبوتنيك نقلا عن وكالة الأنباء البيلاروسية: الوفد الروسي يتوجه إلى مكان عقد المفاوضات مع الوفد الأوكراني.
إنترفاكس: الجولة الثانية من التفاوض بين روسيا وأوكرانيا ستعقد في بريست على الحدود البيلاروسية البولندية.
وزارة الاقتصاد الألمانية: الإفراج عن جزء من احتياطي النفط الوطني لتهدئة سوق النفط
وزير الخارجية الأميركي يشيد بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها كوريا الجنوبية على روسيا.
رويترز: القرار الأميركي بحظر تحليق الطائرات الروسية في الأجواء الأميركية يبدأ التاسعة مساء اليوم بتوقيت واشنطن.
بوليتيكو: هيئة الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي تدير في بولندا مركزا مسؤولا عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.
الخارجية الروسية: قرار برلين بشأن مشرو خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" سابقة في استخدام المشاريع الاقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية.
وول ستريت جورنال: مجموعة سيمنز الصناعية الألمانية توقف عملياتها بروسيا في مجالي التكنولوجيا والطاقة.
وكالة الفضاء الروسية: لن نطلق أقمارا صناعية مملوكة جزئيا للحكومة البريطانية دون ضمانات بعدم استخدامها عسكريا.
رويترز: ارتفاع سعر النفط من خام برنت إلى 113 دولارا للبرميل الواحد.
واشنطن بوست عن مصادر: إدارة بايدن ستوسع قائمة الشخصيات الروسية ذات النفوذ المالي والسياسي المشمولة بعقوبات.
رئيسة المفوضية الأوروبية: قرار فصل البنوك الروسية الرئيسية عن شبكة سويفت سيرسل إشارة قوية إلى بوتين.
وكالة الأنباء الأوكرانية: إطلاق صافرات الإنذار في كييف.
وزير الخارجية الأوكراني:
- روسيا تبحث عن طرق للتحايل على العقوبات وهناك دول تدعمها في ذلك.
- الجمعية العامة للأمم المتحدة ستتخذ قرارا اليوم بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا.
- نعمل على توسيع العقوبات على روسيا وضمان تأثيرها المباشر عليها.
- الشركات العالمية قطعت علاقاتها مع موسكو وأدى لذلك لتدهور الاقتصاد الروسي بشكل كبير.
- يجب عزل كل البنوك الروسية عن نظام سويفت المالي العالمي.
- نطالب بتفسير لاستمرار عضوية روسيا الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
نادي إيفرتون الإنجليزي: تعليق اتفاقيات الرعاية مع شركات يملكها الملياردير الروسي عليشير عثمانوف.
Club Statement:
— Everton (@Everton) March 2, 2022
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية:
- الوضع في أوكرانيا معقد ويصعب فهمه.
- توفير المساعدة ليس مسألة سهلة بسبب الوضع الحالي في أوكرانيا.
- السلامة والأمن أساسيان بالنسبة للمرافق النووية الأوكرانية.
- لدينا أنظمة مراقبة ترصد الوضع حول المنشآت النووية في أوكرانيا ونرتب لزيارات ميدانية.
- هناك مناقشات حاليا مع الطرفين الروسي والأوكراني للنظر في إمكانية المساعدة التي قد تقدمها الوكالة.
- ما نشهده حاليا هو نزاع مسلح يقع في بلد لديه برنامج نووي ضخم ومنتشر ضمن حدوده.
- لا نتوقع هجوما روسيا على المرافق النووي في أوكرانيا.
عمدة ماريوبول:
- كثير من الضحايا سقطوا على مدار الـ 14 ساعة الماضية التي تواصل خلالها هجوم القوات الروسية.
- القوات الروسية تمنع عمليات إجلاء المدنيين.
"سي إن إن" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: نواصل تقديم المساعدات العسكرية والمعلومات الاستخبارية لأوكرانيا.
حزب العمال المعارض البريطاني: حان الوقت لفرض عقوبات على كل الأثرياء الروس وكشف كل الشركات الوهمية.
الخارجية الروسية:
- هناك تهديد بحدوث صدام مباشر بين روسيا وحلف الناتو.
- روسيا تؤيد حل المسائل مع حلف الناتو بالطرق السياسة والدبلوماسية.
وكالة تاس نقلا عن الخارجية البيلاروسية: تعليق الولايات المتحدة عمل سفارتها في مينسك يغلق قنوات الحوار.
رئيس الوزراء البريطاني:
- سنبذل قصارى جهدنا لتسريع شحن الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا.
- أعتقد أن ماتفعله روسيا بقيادة بوتين في أوكرانيا يرقى إلى جريمة حرب.
- العقوبات على بوتين تؤتي أكلها وسننشر قائمة مفصلة بأسماء من تستهدفهم العقوبات في بريطانيا.
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
- ما نشهده في أوكرانيا وضع غير مسبوق حيث يجري نزاع مسلح قرب منشآت نووية
- المفاعلات النووية بأوكرانيا لا تزال تعمل بانتظام رغم الأعمال العسكرية
واشنطن بوست عن مصادر مطلعة: العقوبات الأميركية قد تشمل مصادرة أصول خارجية يمكن أن تصل إلى المليارات.
رئيس الوزراء البريطاني: ندعو كل دولة للانضمام لنا في إدانة روسيا في الأمم المتحدة.
واشنطن بوست عن مصادر مطلعة: إدارة بايدن تستعد لتوسيع قائمة رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات الأميركية.
رويترز عن مستشار الرئاسة الأوكرانية: جولة ثانية من المفاوضات مع روسيا ستعقد مساء اليوم.
المفوضية الأوروبية: فصل البنوك الروسية الرئيسية عن "سويفت" رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي لبوتين والكرملين.
حظر وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ ويشمل وكالة سبوتنيك وقناة روسيا اليوم.
القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط مقاتلتين روسيتين خلال معركة جوية ضارية في سماء كييف.
رويترز عن السلطات المحلية: صاروخ يستهدف مبنى بلدية مدينة خاركيف الأوكرانية.
مراسل الجزيرة: مالطا توقف إصدار الجوازات لمواطني روسيا وبيلاروسيا التي يتم الحصول عليها عبر الاستثمار المباشر.
الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي: العقوبات المتعلقة باستبعاد 7 مؤسسات مالية روسية من سويفت تدخل حيز التنفيذ.
وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤول: الاتحاد الأوروبي يستبعد 7 بنوك روسية من شبكة سويفت في إطار العقوبات على روسيا.
وكالة تاس نقلا عن الكرملين: جولة ثانية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد اليوم.
السفير الروسي في لندن: لا نستبعد قطعا كاملا للعلاقات الدبلوماسية مع المملكة المتحدة.
رئيس الوزراء البريطاني: نعمل مع حلفائنا في النيتو على ممارسة أقصى قدر من الضغط على نظام بوتين.
رويترز عن مستشار الرئاسة الأوكرانية: معارك شوارع تتواصل في مدينة خيرسون.
رويترز عن مستشار الرئاسة الأوكرانية: من المحتمل ألا تكون خيرسون احتلت من قبل روسيا.
رويترز عن مستشار الرئاسة الأوكرانية: القوات الروسية استخدمت صواريخ إسكندر في عملياتها العسكرية.
رويترز عن مستشار الرئاسة الأوكرانية: لا معلومات عن مشاركة قوات بيلاروسية في الهجمات.
رويترز عن وزير الخارجية الأوكراني: جاهزون للمحادثات لكننا غير مستعدين لقبول الإملاءات الروسية.
رويترز عن وزير الخارجية الأوكراني: بيلاروسيا ستواجه العقوبات ذاتها التي واجهتها روسيا إذا دخلت قواتها أوكرانيا.
رويترز عن وزير الخارجية الأوكراني: المطالب الروسية لم تتغير عما أعلنه بوتين قبل بداية الحرب.
رويترز عن وزير الخارجية الأوكراني: طلبنا من الناتو فرض منطقة حظر طيران والحلف ينظر في الموضوع.
رويترز عن وزير الخارجية الأوكراني: موعد إجراء مزيد من المحادثات مع روسيا لم يحدد بعد.
محافظ البنك المركزي الأوكراني: ندعو صندوق النقد ومجموعة ال7 إلى تقليص مشاركة روسيا وبيلاروسيا في أنشطتهما
شركة البريد السريع DHL تقرر تعليق شحناتها إلى روسيا وبيلاروسيا.
المتحدث باسم الحكومة الألمانية: لدينا 3 حزم من العقوبات ضد روسيا وهناك مزيد في الطريق.
وزارة الدفاع الأوكرانية: وصول دفعة جديدة من طائرات بيرقدار وهي جاهزة للاستخدام.
سفارة أوكرانيا في أبوظبي: الإمارات تعلق السفر بدون تأشيرة للأوكرانيين.
سفارة أوكرانيا في أبوظبي: الإمارات تعلق عمل مذكرة التفاهم مع الحكومة الأوكرانية بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرة.
وزير الخارجية الأوكراني: اتفاق مع وزيرة الخارجية البريطانية بشأن عقوبات منسقة جديدة على روسيا.
🇺🇦🇷🇺 Russian Mi-28N in #Mykolaiv region.#Mykolaiv is arguably the main #shipbuilding center of the #BlackSea.#Миколаїв pic.twitter.com/opSvXiAu6d
— 1S2 (@worldman201) March 2, 2022
هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل أكثر من 2000 أوكراني وإخماد 400 حريق منذ بداية الهجوم الروسي على البلاد.
الأمم المتحدة: نحو 836 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا جراء القتال.
المستشار الألماني: نشعر بقلق بالغ إزاء الصراع في أوكرانيا ويجب عمل كل شيء لضمان تغيير الوضع الآن.
عمدة ميكولاييف: مروحيات روسية تقترب من المدينة وقتال عنيف في خيرسون وكالينوف.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أوكرانيا تطلب مساعدة فورية في تنسيق أنشطة سلامة المرافق النووية ومنها تشيرنوبل.
عمدة كييف: القوات الروسية تحتشد قرب العاصمة والقتال مستمر في بوتشا وغوستوميل.
عاجل | الكرملين: الوفد الروسي مستعد لاستئناف المفاوضات مع الوفد الأوكراني مساء اليوم الأربعاء.
الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية: صد هجوم سيبراني استهدف غرف التحكم في محطة الفضاء الدولية.
رويترز: انخفاض قياسي للروبل مقابل الدولار واليورو في بورصة موسكو.
السلطات المحلية في ميكولاييف: قتال مع فرق إنزال روسية نفذت هبوطا في مطار المدينة.
مجلس ماريوبل جنوبي أوكرانيا: المدينة تحت السيطرة الأوكرانية والقصف الروسي يستهدف المدنيين.
الخارجية البيلاروسية: اكتمال التحضيرات النهائية للمحادثات الروسية الأوكرانية.
الرئيس الأوكراني: بدأنا عملية سريعة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
الرئيس الأوكراني: أطلب من كل يهود العالم عدم الصمت على مقتل المدنيين الأوكرانيين.
الطوارئ الأوكرانية: مقتل 3 أشخاص جراء ضربة صاروخية استهدفت مبنى الشرطة والجامعة الوطنية في خاركيف.
مستشار الرئاسة الأوكرانية: نتشاور بشأن موعد استكمال المحادثات مع موسكو ونطالب بأجندة واضحة.
طوارئ زابوريزهيا الأوكرانية: القوات الروسية تطلق النار على مستشفى بفاسيليفكا والموظفون والمرضى يدخلون الملاجئ.
“الوضع خارج عن السيطرة.. المدينة محاصرة من القوات الروسية.. ولا نستطيع الهروب”
جيهان من مدينة سومي الأوكرانية تحكي لنا أحداث ما يجري هناك..
فهل يجدون طريقة للهروب؟ pic.twitter.com/9yZ5xBbXF6
— AJ+ عربي (@ajplusarabi) March 2, 2022
الطوارئ الأوكرانية: مقتل 3 أشخاص جراء ضربة صاروخية اسستهدفت مبنى الشرطة والجامعة الوطنية في خاركيف.
الخارجية الروسية: طرد 12 دبلوماسيا من بعثتنا بالأمم المتحدة تصعيد متعمد ويخالف التزامات واشنطن ولن يمر دون رد.
وكالة تاس عن مصادر: لا صحة لإلغاء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
وزارة الرياضة الروسية: نعد خطة للطعن بقرارات المنظمات الدولية بشأن إبعاد الرياضيين الروس عن المسابقات الدولية.
رويترز: شركة إيرباص تعلن تعليق خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية وتزويدها بقطع الغيار.
رئيسة البرلمان الأوروبي: سندعم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والتحقيق في جرائم الحرب بأوكرانيا.
الانفصاليون في لوغانسك: قواتنا تقدمت 75 كيلومترا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.
الانفصاليون في دونيتسك: 4 قتلى في صفوف الجيش الأوكراني خلال صد هجوم على محور غورلوفكا.
سلطات كييف: إطلاق صفارات الإنذار في المدينة ومطالبة السكان بدخول الملاجئ فورا.
حاكم خيرسون جنوبي أوكرانيا: القوات الروسية تسيطر على المدينة.
عمدة ماريوبل جنوبي أوكرانيا: القصف العنيف مستمر على المدينة منذ مساء الثلاثاء ولا نستطيع إجلاء الجرحى.
وزارة الطاقة الأوكرانية: محطاتنا النووية الأربع تعمل بأمان وتوفر الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وتلبية احتياجات البلاد.
• لا يزال المجال الجوي الأوكراني 🇺🇦 شبه محمي ، متجاوزًا كل الصعاب
• الليلة الماضية خلال الغارات الجوية التي شنتها قوات القوات الروسية 🇷🇺 على فاسيلكيف وبروفاري اعترضت المقاتلات الاوكرانية الطائرات الروسية وأسقطوا طائرتين روسية pic.twitter.com/YGA2LSPc8J
— الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) March 1, 2022
الرئيس الأوكراني: روسيا لا يمكنها أن تربح الحرب على أوكرانيا بالقنابل والقصف والصواريخ.
الرئيس الأوكراني: مقتل نحو 6000 جندي روسي خلال 6 أيام من المعارك.
إعلام روسي عن وزارة الدفاع: استسلام القوات الأوكرانية في توكمان وفاسيلفكا وتعهدها برفض المشاركة في المعارك.
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مدينة خيرسون.
وزارة الدفاع الروسية: تعطيل معدات البث لبرج التلفزيون في كييف.
وزارة الدفاع الروسية: تدمير 1502 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.
مراسل الجزيرة: انفجارات عنيفة في العاصمة الأوكرانية كييف.
وسائل إعلام روسية عن وزارة الدفاع: القوات الروسية تسيطر بالكامل على مركز مدينة خيرسون.
فورين بوليسي عن مسؤول دفاعي أمريكي: روسيا نشرت أنظمة إطلاق صواريخ حرارية لاستخدامها في أوكرانيا.
الشرطة الأوكرانية: صاروخ روسي يستهدف مبنى الشرطة الوطنية في خاركيف.
الانفصاليون في دونيتسك: قواتنا تحاصر مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا.
البحرية الأوكرانية: السفن الروسية تقوم بأعمال قرصنة على السفن المدنية في البحر الأسود.
السلطات المحلية في خاركيف: 21 قتيلا على الأقل و112 جريحا في قصف روسي على المدينة.
مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية: القوات الروسية استهدفت مستشفى الولادة بالمدينة عدة مرات.
وسائل إعلام أوكرانية: انفجار قوي في سومي شمالي شرق البلاد وإطلاق صفارات الإنذار في المدينة.
هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تستهدف البنية التحتية الحيوية بالصواريخ والقنابل لإخافة المدنيين.
وكالة تاس: مصرف سبيربنك الروسي قرر مغادرة السوق الأوروبية بعد حظره من البنك المركزي الأوروبي.
الطوارئ الأوكرانية: قتيلان و16 جريحا في غارة جوية روسية استهدفت زهيتومير.
هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تحاول تطويق كييف من الشمال والشمال الغربي.
مراسل الجزيرة: انطلاق صفارات الإنذار في أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف.
موقع تويتر: سنلتزم بتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على وسائل الإعلام الروسية الحكومية عندما تدخل حيز التنفيذ.
وزارة الدفاع الأوكرانية: قوات روسية أجرت إنزالا جويا فجرا على المستشفى العسكري في خاركيف.
ارتفاع أسعار النفط من خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل الواحد لأول مرة منذ عام 2014.
بايدن: نحن بصدد فصل أكبر البنوك الروسية عن النظام المالي الدولي.
بايدن: قواتنا لن تنخرط في أي قتال ضد الروس، لكنها ستحول دون تقدمهم غربا نحو دول أوروبية أخرى.
بايدن في خطاب حالة الاتحاد: أعلن فرض حظر على تحليق الطائرات الروسية فوق الأجواء الأميركية لننضم بذلك إلى ما قام به حلفاؤنا.
وزارة الدفاع الأوكرانية: بيلاروسيا تنشر أسلحة وقوات على أراضيها استعدادا لمشاركتها في العمليات العسكرية على كييف.
وزارة الدفاع الأوكرانية: إنزال جوي روسي على المستشفى العسكري في خاركيف يعقبه سماع أصوات اشتباكات.
وزارة الدفاع الأوكرانية: مقتل قائد اللواء 11 هجوم جوي في الجيش الروسي في منطقة زيفيرسكي.
قائد القوات العامة الأوكرانية: خسائر القوات الروسية في 7 أيام تجاوزت خسائرها في حربي الشيشان.
قائد القوات العامة الأوكرانية: عدد قتلى القوات الروسية من 24 إلى 28 فبراير/شباط الماضي بلغ 5300 مقاتل.
وكالة الأنباء الأوكرانية: طائرات بيرقدار المسيّرة دمرت أكثر من 80 آلية روسية في محور سومي.
بلومبيرغ: شحنات من النفط الروسي تم شراؤها قبل الحرب الروسية على أوكرانيا قد تصل للولايات المتحدة خلال فبراير/شباط ومارس/آذار.
رويترز: شركة إيكسون موبيل تعلن الانسحاب التدريجي من حقول نفط روسية رئيسية.
وسائل إعلام أميركية: الولايات المتحدة ستعلن غدا حظرا جويا على تحليق الطائرات الروسية في أجوائها.
رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني: أحبطنا محاولة لاغتيال الرئيس زيلينسكي وقضينا على مجموعة شيشانية أُرسلت لقتله.
رويترز: شركة "إيني" النفطية الإيطالية تعتزم الانسحاب من خط أنابيب غاز يربط بين روسيا وتركيا.
المتحدث باسم الرئاسة التركية: نبقي خطوطنا مفتوحة مع روسيا ولا نريد المشاركة في فرض عقوبات حتى لا نتأثر.
المتحدث باسم الرئاسة التركية: المطالب الروسية في المفاوضات مع أوكرانيا سياسية ومبالغ فيها.
وكالة الأنباء الأوكرانية: سلاح الجو الأوكراني يدمر رتلا روسيا في مدينة ميكولايف (جنوبي البلاد).
مقتطفات من خطاب حالة الاتحاد لبايدن: بوتين كان يعتقد أن الغرب وحلف الناتو لن يردوا على حربه ضد أوكرانيا.
السلطات الأوكرانية: مقتل شخصين وإصابة 3 في قصف روسي على أبنية سكنية في منطقة زهيتومير (غرب كييف).
مراسل الجزيرة: قصف وانفجارات عنيفة في الأحياء الشمالية والغربية من دونيتسك.
مسؤول أميركي للجزيرة: لا مؤشرات حتى الآن على قدرة الروس على الاستيلاء على كييف بسبب مقاومة القوات الأوكرانية.
مسؤول أميركي للجزيرة: نسبة قليلة فقط من القوات الروسية تشارك في معارك أوكرانيا بسبب المشكلات اللوجيستية.
مراسل الجزيرة: قصف تواصل لمدة 4 ساعات على مدينة خاركيف وضواحيها.
مراسل الجزيرة: دعوات لإنهاء حرب روسيا على أوكرانيا في اليوم الثاني للدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
مراسل الجزيرة: سلسلة انفجارات واشتباكات في العاصمة الأوكرانية كييف.
مراسل الجزيرة: 5 انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف.
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: الرئيس بايدن اقترح مساعدة لأوكرانيا تبلغ 6 مليارات دولار.
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: المساعدة الأميركية بأسلحة فتاكة وصلت إلى أوكرانيا.
وزير الخارجية التركي: روسيا وافقت على سحب طلب عبور سفنها غير المسجلة ضمن أسطولها للبحر الأسود من مضائقنا.
وكالة أنباء الأناضول: وزير الخارجية التركي يقول إن بلاده لا تميل للمشاركة في العقوبات المفروضة حاليا على روسيا.
مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف.
وسائل إعلام سويسرية: الشركة السويسرية المالكة لخط "نورد ستريم 2" أعلنت إفلاسها وأنهت خدمات جميع موظفيها.
سي إن إن: واشنطن على اتصال متواصل مع الرئيس الأوكراني عبر هاتف آمن يعمل عبر الأقمار الصناعية زودته به الشهر الماضي.