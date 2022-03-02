تطورات الحرب بأوكرانيا.. قصف مكثف على عدة مدن وكييف تؤكد جاهزيتها للمحادثات ورفضها الإملاءات الروسية

اشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في عدة مدن، أبرزها العاصمة كييف وخاركيف (شرق)، وخيرسون (جنوب) التي أعلنت القوات الروسية دخولها، لتدخل الحرب يومها السابع وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن.

وبينما تُرتقب جولة مفاوضات جديدة اليوم الأربعاء بين موسكو وكييف على الحدود البيلاروسية البولندية، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إغلاق المجال الجوي للولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية.

ووسط كل هذا تتزايد العقوبات على موسكو جراء هجومها على جارتها الغربية، مع تصاعد الدعوات داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها لليوم الثاني لوقف الهجوم.

وللاطلاع على تطورات اليوم السادس (الثلاثاء) من الحرب الروسية على أوكرانيا وتبعاتها اضغط هنا.

وفي ما يأتي آخر تطورات يوم الثلاثاء لحظة بلحظة:

منذ 25 دقيقة

سبوتنيك نقلا عن وكالة الأنباء البيلاروسية: الوفد الروسي يتوجه إلى مكان عقد المفاوضات مع الوفد الأوكراني.

إنترفاكس: الجولة الثانية من التفاوض بين روسيا وأوكرانيا ستعقد في بريست على الحدود البيلاروسية البولندية.

منذ 39 دقيقة

وزارة الاقتصاد الألمانية: الإفراج عن جزء من احتياطي النفط الوطني لتهدئة سوق النفط

منذ 45 دقيقة

وزير الخارجية الأميركي يشيد بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها كوريا الجنوبية على روسيا.





منذ 50 دقيقة

رويترز: القرار الأميركي بحظر تحليق الطائرات الروسية في الأجواء الأميركية يبدأ التاسعة مساء اليوم بتوقيت واشنطن.

بوليتيكو: هيئة الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي تدير في بولندا مركزا مسؤولا عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

منذ 53 دقيقة

الخارجية الروسية: قرار برلين بشأن مشرو خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" سابقة في استخدام المشاريع الاقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية.

منذ ساعة

وول ستريت جورنال: مجموعة سيمنز الصناعية الألمانية توقف عملياتها بروسيا في مجالي التكنولوجيا والطاقة.

وكالة الفضاء الروسية: لن نطلق أقمارا صناعية مملوكة جزئيا للحكومة البريطانية دون ضمانات بعدم استخدامها عسكريا.

منذ ساعة

رويترز: ارتفاع سعر النفط من خام برنت إلى 113 دولارا للبرميل الواحد.

منذ ساعة

واشنطن بوست عن مصادر: إدارة بايدن ستوسع قائمة الشخصيات الروسية ذات النفوذ المالي والسياسي المشمولة بعقوبات.

منذ ساعة

رئيسة المفوضية الأوروبية: قرار فصل البنوك الروسية الرئيسية عن شبكة سويفت سيرسل إشارة قوية إلى بوتين.

منذ ساعة

وكالة الأنباء الأوكرانية: إطلاق صافرات الإنذار في كييف.

منذ ساعتين

وزير الخارجية الأوكراني:

روسيا تبحث عن طرق للتحايل على العقوبات وهناك دول تدعمها في ذلك.

الجمعية العامة للأمم المتحدة ستتخذ قرارا اليوم بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا.

نعمل على توسيع العقوبات على روسيا وضمان تأثيرها المباشر عليها.

الشركات العالمية قطعت علاقاتها مع موسكو وأدى لذلك لتدهور الاقتصاد الروسي بشكل كبير.

يجب عزل كل البنوك الروسية عن نظام سويفت المالي العالمي.

نطالب بتفسير لاستمرار عضوية روسيا الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

منذ ساعتين

نادي إيفرتون الإنجليزي: تعليق اتفاقيات الرعاية مع شركات يملكها الملياردير الروسي عليشير عثمانوف.

Club Statement: — Everton (@Everton) March 2, 2022

منذ ساعتين

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية:

الوضع في أوكرانيا معقد ويصعب فهمه.

توفير المساعدة ليس مسألة سهلة بسبب الوضع الحالي في أوكرانيا.

السلامة والأمن أساسيان بالنسبة للمرافق النووية الأوكرانية.

لدينا أنظمة مراقبة ترصد الوضع حول المنشآت النووية في أوكرانيا ونرتب لزيارات ميدانية.

هناك مناقشات حاليا مع الطرفين الروسي والأوكراني للنظر في إمكانية المساعدة التي قد تقدمها الوكالة.

ما نشهده حاليا هو نزاع مسلح يقع في بلد لديه برنامج نووي ضخم ومنتشر ضمن حدوده.

لا نتوقع هجوما روسيا على المرافق النووي في أوكرانيا.

منذ ساعتين

عمدة ماريوبول:

كثير من الضحايا سقطوا على مدار الـ 14 ساعة الماضية التي تواصل خلالها هجوم القوات الروسية.

القوات الروسية تمنع عمليات إجلاء المدنيين.

منذ ساعتين

"سي إن إن" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: نواصل تقديم المساعدات العسكرية والمعلومات الاستخبارية لأوكرانيا.

منذ ساعتين

حزب العمال المعارض البريطاني: حان الوقت لفرض عقوبات على كل الأثرياء الروس وكشف كل الشركات الوهمية.

منذ ساعتين

الخارجية الروسية:

هناك تهديد بحدوث صدام مباشر بين روسيا وحلف الناتو.

روسيا تؤيد حل المسائل مع حلف الناتو بالطرق السياسة والدبلوماسية.

منذ ساعتين

وكالة تاس نقلا عن الخارجية البيلاروسية: تعليق الولايات المتحدة عمل سفارتها في مينسك يغلق قنوات الحوار.

منذ 3 ساعات

رئيس الوزراء البريطاني:

سنبذل قصارى جهدنا لتسريع شحن الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا.

أعتقد أن ماتفعله روسيا بقيادة بوتين في أوكرانيا يرقى إلى جريمة حرب.

العقوبات على بوتين تؤتي أكلها وسننشر قائمة مفصلة بأسماء من تستهدفهم العقوبات في بريطانيا.





منذ 3 ساعات

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

ما نشهده في أوكرانيا وضع غير مسبوق حيث يجري نزاع مسلح قرب منشآت نووية

المفاعلات النووية بأوكرانيا لا تزال تعمل بانتظام رغم الأعمال العسكرية

منذ 3 ساعات

واشنطن بوست عن مصادر مطلعة: العقوبات الأميركية قد تشمل مصادرة أصول خارجية يمكن أن تصل إلى المليارات.

منذ 3 ساعات

رئيس الوزراء البريطاني: ندعو كل دولة للانضمام لنا في إدانة روسيا في الأمم المتحدة.

منذ 3 ساعات

واشنطن بوست عن مصادر مطلعة: إدارة بايدن تستعد لتوسيع قائمة رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات الأميركية.

منذ 3 ساعات

رويترز عن مستشار الرئاسة الأوكرانية: جولة ثانية من المفاوضات مع روسيا ستعقد مساء اليوم.

منذ 3 ساعات

المفوضية الأوروبية: فصل البنوك الروسية الرئيسية عن "سويفت" رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي لبوتين والكرملين.

منذ 3 ساعات

حظر وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ ويشمل وكالة سبوتنيك وقناة روسيا اليوم.

منذ 3 ساعات

القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط مقاتلتين روسيتين خلال معركة جوية ضارية في سماء كييف.





منذ 3 ساعات

رويترز عن السلطات المحلية: صاروخ يستهدف مبنى بلدية مدينة خاركيف الأوكرانية.

منذ 3 ساعات

مراسل الجزيرة: مالطا توقف إصدار الجوازات لمواطني روسيا وبيلاروسيا التي يتم الحصول عليها عبر الاستثمار المباشر.

منذ 3 ساعات

الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي: العقوبات المتعلقة باستبعاد 7 مؤسسات مالية روسية من سويفت تدخل حيز التنفيذ.

منذ 3 ساعات

وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤول: الاتحاد الأوروبي يستبعد 7 بنوك روسية من شبكة سويفت في إطار العقوبات على روسيا.

منذ 3 ساعات

وكالة تاس نقلا عن الكرملين: جولة ثانية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد اليوم.

منذ 3 ساعات

السفير الروسي في لندن: لا نستبعد قطعا كاملا للعلاقات الدبلوماسية مع المملكة المتحدة.

منذ 3 ساعات

رئيس الوزراء البريطاني: نعمل مع حلفائنا في النيتو على ممارسة أقصى قدر من الضغط على نظام بوتين.

منذ 4 ساعات

رويترز عن مستشار الرئاسة الأوكرانية: معارك شوارع تتواصل في مدينة خيرسون.

منذ 4 ساعات

رويترز عن مستشار الرئاسة الأوكرانية: من المحتمل ألا تكون خيرسون احتلت من قبل روسيا.

منذ 4 ساعات

رويترز عن مستشار الرئاسة الأوكرانية: القوات الروسية استخدمت صواريخ إسكندر في عملياتها العسكرية.

منذ 4 ساعات

رويترز عن مستشار الرئاسة الأوكرانية: لا معلومات عن مشاركة قوات بيلاروسية في الهجمات.

آلاف من سكان العاصمة كييف يقضوا ساعات طويلة يوميا في ميترو الأنفاق اتقاء القصف الروسي (الأوروبية)

منذ 4 ساعات

رويترز عن وزير الخارجية الأوكراني: جاهزون للمحادثات لكننا غير مستعدين لقبول الإملاءات الروسية.

منذ 4 ساعات

رويترز عن وزير الخارجية الأوكراني: بيلاروسيا ستواجه العقوبات ذاتها التي واجهتها روسيا إذا دخلت قواتها أوكرانيا.

منذ 4 ساعات

رويترز عن وزير الخارجية الأوكراني: المطالب الروسية لم تتغير عما أعلنه بوتين قبل بداية الحرب.

منذ 4 ساعات

رويترز عن وزير الخارجية الأوكراني: طلبنا من الناتو فرض منطقة حظر طيران والحلف ينظر في الموضوع.

منذ 4 ساعات

رويترز عن وزير الخارجية الأوكراني: موعد إجراء مزيد من المحادثات مع روسيا لم يحدد بعد.

منذ 4 ساعات

محافظ البنك المركزي الأوكراني: ندعو صندوق النقد ومجموعة ال7 إلى تقليص مشاركة روسيا وبيلاروسيا في أنشطتهما

منذ 4 ساعات

شركة البريد السريع DHL تقرر تعليق شحناتها إلى روسيا وبيلاروسيا.

منذ 4 ساعات

المتحدث باسم الحكومة الألمانية: لدينا 3 حزم من العقوبات ضد روسيا وهناك مزيد في الطريق.

منذ 4 ساعات

وزارة الدفاع الأوكرانية: وصول دفعة جديدة من طائرات بيرقدار وهي جاهزة للاستخدام.

منذ 4 ساعات

سفارة أوكرانيا في أبوظبي: الإمارات تعلق السفر بدون تأشيرة للأوكرانيين.

منذ 4 ساعات

سفارة أوكرانيا في أبوظبي: الإمارات تعلق عمل مذكرة التفاهم مع الحكومة الأوكرانية بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرة.

منذ 4 ساعات

وزير الخارجية الأوكراني: اتفاق مع وزيرة الخارجية البريطانية بشأن عقوبات منسقة جديدة على روسيا.

منذ 4 ساعات

هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل أكثر من 2000 أوكراني وإخماد 400 حريق منذ بداية الهجوم الروسي على البلاد.

منذ 4 ساعات

الأمم المتحدة: نحو 836 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا جراء القتال.

منذ 5 ساعات

المستشار الألماني: نشعر بقلق بالغ إزاء الصراع في أوكرانيا ويجب عمل كل شيء لضمان تغيير الوضع الآن.

منذ 5 ساعات

عمدة ميكولاييف: مروحيات روسية تقترب من المدينة وقتال عنيف في خيرسون وكالينوف.

منذ 5 ساعات

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أوكرانيا تطلب مساعدة فورية في تنسيق أنشطة سلامة المرافق النووية ومنها تشيرنوبل.

منذ 5 ساعات

عمدة كييف: القوات الروسية تحتشد قرب العاصمة والقتال مستمر في بوتشا وغوستوميل.

منذ 5 ساعات

عاجل | الكرملين: الوفد الروسي مستعد لاستئناف المفاوضات مع الوفد الأوكراني مساء اليوم الأربعاء.

منذ 6 ساعات

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية: صد هجوم سيبراني استهدف غرف التحكم في محطة الفضاء الدولية.

منذ 6 ساعات

رويترز: انخفاض قياسي للروبل مقابل الدولار واليورو في بورصة موسكو.

منذ 6 ساعات

السلطات المحلية في ميكولاييف: قتال مع فرق إنزال روسية نفذت هبوطا في مطار المدينة.

منذ 6 ساعات

مجلس ماريوبل جنوبي أوكرانيا: المدينة تحت السيطرة الأوكرانية والقصف الروسي يستهدف المدنيين.

منذ 6 ساعات

الخارجية البيلاروسية: اكتمال التحضيرات النهائية للمحادثات الروسية الأوكرانية.

منذ 6 ساعات

الرئيس الأوكراني: بدأنا عملية سريعة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

منذ 6 ساعات

الرئيس الأوكراني: أطلب من كل يهود العالم عدم الصمت على مقتل المدنيين الأوكرانيين.

منذ 6 ساعات

الطوارئ الأوكرانية: مقتل 3 أشخاص جراء ضربة صاروخية استهدفت مبنى الشرطة والجامعة الوطنية في خاركيف.

منذ 6 ساعات

مستشار الرئاسة الأوكرانية: نتشاور بشأن موعد استكمال المحادثات مع موسكو ونطالب بأجندة واضحة.

منذ 6 ساعات

طوارئ زابوريزهيا الأوكرانية: القوات الروسية تطلق النار على مستشفى بفاسيليفكا والموظفون والمرضى يدخلون الملاجئ.

“الوضع خارج عن السيطرة.. المدينة محاصرة من القوات الروسية.. ولا نستطيع الهروب”

جيهان من مدينة سومي الأوكرانية تحكي لنا أحداث ما يجري هناك..

فهل يجدون طريقة للهروب؟ pic.twitter.com/9yZ5xBbXF6 — AJ+ عربي (@ajplusarabi) March 2, 2022

منذ 6 ساعات

الطوارئ الأوكرانية: مقتل 3 أشخاص جراء ضربة صاروخية اسستهدفت مبنى الشرطة والجامعة الوطنية في خاركيف.

منذ 7 ساعات

الخارجية الروسية: طرد 12 دبلوماسيا من بعثتنا بالأمم المتحدة تصعيد متعمد ويخالف التزامات واشنطن ولن يمر دون رد.

منذ 7 ساعات

وكالة تاس عن مصادر: لا صحة لإلغاء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

منذ 7 ساعات

وزارة الرياضة الروسية: نعد خطة للطعن بقرارات المنظمات الدولية بشأن إبعاد الرياضيين الروس عن المسابقات الدولية.

منذ 7 ساعات

رويترز: شركة إيرباص تعلن تعليق خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية وتزويدها بقطع الغيار.

منذ 7 ساعات

رئيسة البرلمان الأوروبي: سندعم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والتحقيق في جرائم الحرب بأوكرانيا.

منذ 7 ساعات

الانفصاليون في لوغانسك: قواتنا تقدمت 75 كيلومترا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.

منذ 7 ساعات

الانفصاليون في دونيتسك: 4 قتلى في صفوف الجيش الأوكراني خلال صد هجوم على محور غورلوفكا.

منذ 7 ساعات

سلطات كييف: إطلاق صفارات الإنذار في المدينة ومطالبة السكان بدخول الملاجئ فورا.

منذ 7 ساعات

حاكم خيرسون جنوبي أوكرانيا: القوات الروسية تسيطر على المدينة.

منذ 7 ساعات

عمدة ماريوبل جنوبي أوكرانيا: القصف العنيف مستمر على المدينة منذ مساء الثلاثاء ولا نستطيع إجلاء الجرحى.

منذ 7 ساعات

وزارة الطاقة الأوكرانية: محطاتنا النووية الأربع تعمل بأمان وتوفر الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وتلبية احتياجات البلاد.

• لا يزال المجال الجوي الأوكراني 🇺🇦 شبه محمي ، متجاوزًا كل الصعاب

• الليلة الماضية خلال الغارات الجوية التي شنتها قوات القوات الروسية 🇷🇺 على فاسيلكيف وبروفاري اعترضت المقاتلات الاوكرانية الطائرات الروسية وأسقطوا طائرتين روسية pic.twitter.com/YGA2LSPc8J — الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) March 1, 2022

منذ 8 ساعات

الرئيس الأوكراني: روسيا لا يمكنها أن تربح الحرب على أوكرانيا بالقنابل والقصف والصواريخ.

منذ 8 ساعات

الرئيس الأوكراني: مقتل نحو 6000 جندي روسي خلال 6 أيام من المعارك.

منذ 8 ساعات

إعلام روسي عن وزارة الدفاع: استسلام القوات الأوكرانية في توكمان وفاسيلفكا وتعهدها برفض المشاركة في المعارك.

منذ 8 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مدينة خيرسون.

منذ 8 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: تعطيل معدات البث لبرج التلفزيون في كييف.

منذ 8 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: تدمير 1502 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: انفجارات عنيفة في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 8 ساعات

وسائل إعلام روسية عن وزارة الدفاع: القوات الروسية تسيطر بالكامل على مركز مدينة خيرسون.

منذ 8 ساعات

فورين بوليسي عن مسؤول دفاعي أمريكي: روسيا نشرت أنظمة إطلاق صواريخ حرارية لاستخدامها في أوكرانيا.

منذ 8 ساعات

الشرطة الأوكرانية: صاروخ روسي يستهدف مبنى الشرطة الوطنية في خاركيف.

منذ 8 ساعات

الانفصاليون في دونيتسك: قواتنا تحاصر مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا.

منذ 8 ساعات

البحرية الأوكرانية: السفن الروسية تقوم بأعمال قرصنة على السفن المدنية في البحر الأسود.





منذ 8 ساعات

السلطات المحلية في خاركيف: 21 قتيلا على الأقل و112 جريحا في قصف روسي على المدينة.

منذ 9 ساعات

مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية: القوات الروسية استهدفت مستشفى الولادة بالمدينة عدة مرات.

منذ 9 ساعات

وسائل إعلام أوكرانية: انفجار قوي في سومي شمالي شرق البلاد وإطلاق صفارات الإنذار في المدينة.

منذ 9 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تستهدف البنية التحتية الحيوية بالصواريخ والقنابل لإخافة المدنيين.

منذ 9 ساعات

وكالة تاس: مصرف سبيربنك الروسي قرر مغادرة السوق الأوروبية بعد حظره من البنك المركزي الأوروبي.

منذ 9 ساعات

الطوارئ الأوكرانية: قتيلان و16 جريحا في غارة جوية روسية استهدفت زهيتومير.

منذ 9 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تحاول تطويق كييف من الشمال والشمال الغربي.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: انطلاق صفارات الإنذار في أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف.





منذ 10 ساعات

موقع تويتر: سنلتزم بتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على وسائل الإعلام الروسية الحكومية عندما تدخل حيز التنفيذ.

منذ 11 ساعة

وزارة الدفاع الأوكرانية: قوات روسية أجرت إنزالا جويا فجرا على المستشفى العسكري في خاركيف.

منذ 11 ساعة

ارتفاع أسعار النفط من خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل الواحد لأول مرة منذ عام 2014.

منذ 12 ساعة

بايدن: نحن بصدد فصل أكبر البنوك الروسية عن النظام المالي الدولي.

منذ 13 ساعة

بايدن: قواتنا لن تنخرط في أي قتال ضد الروس، لكنها ستحول دون تقدمهم غربا نحو دول أوروبية أخرى.

منذ 13 ساعة

بايدن في خطاب حالة الاتحاد: أعلن فرض حظر على تحليق الطائرات الروسية فوق الأجواء الأميركية لننضم بذلك إلى ما قام به حلفاؤنا.

منذ 13 ساعة

وزارة الدفاع الأوكرانية: بيلاروسيا تنشر أسلحة وقوات على أراضيها استعدادا لمشاركتها في العمليات العسكرية على كييف.

منذ 13 ساعة

وزارة الدفاع الأوكرانية: إنزال جوي روسي على المستشفى العسكري في خاركيف يعقبه سماع أصوات اشتباكات.





منذ 13 ساعة

وزارة الدفاع الأوكرانية: مقتل قائد اللواء 11 هجوم جوي في الجيش الروسي في منطقة زيفيرسكي.

منذ 14 ساعة

قائد القوات العامة الأوكرانية: خسائر القوات الروسية في 7 أيام تجاوزت خسائرها في حربي الشيشان.

منذ 14 ساعة

قائد القوات العامة الأوكرانية: عدد قتلى القوات الروسية من 24 إلى 28 فبراير/شباط الماضي بلغ 5300 مقاتل.

منذ 14 ساعة

وكالة الأنباء الأوكرانية: طائرات بيرقدار المسيّرة دمرت أكثر من 80 آلية روسية في محور سومي.

منذ 14 ساعة

بلومبيرغ: شحنات من النفط الروسي تم شراؤها قبل الحرب الروسية على أوكرانيا قد تصل للولايات المتحدة خلال فبراير/شباط ومارس/آذار.

منذ 14 ساعة

رويترز: شركة إيكسون موبيل تعلن الانسحاب التدريجي من حقول نفط روسية رئيسية.

منذ 15 ساعة

وسائل إعلام أميركية: الولايات المتحدة ستعلن غدا حظرا جويا على تحليق الطائرات الروسية في أجوائها.

منذ 15 ساعة

رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني: أحبطنا محاولة لاغتيال الرئيس زيلينسكي وقضينا على مجموعة شيشانية أُرسلت لقتله.





منذ 15 ساعة

رويترز: شركة "إيني" النفطية الإيطالية تعتزم الانسحاب من خط أنابيب غاز يربط بين روسيا وتركيا.

منذ 15 ساعة

المتحدث باسم الرئاسة التركية: نبقي خطوطنا مفتوحة مع روسيا ولا نريد المشاركة في فرض عقوبات حتى لا نتأثر.

منذ 15 ساعة

المتحدث باسم الرئاسة التركية: المطالب الروسية في المفاوضات مع أوكرانيا سياسية ومبالغ فيها.

منذ 15 ساعة

وكالة الأنباء الأوكرانية: سلاح الجو الأوكراني يدمر رتلا روسيا في مدينة ميكولايف (جنوبي البلاد).

منذ 16 ساعة

مقتطفات من خطاب حالة الاتحاد لبايدن: بوتين كان يعتقد أن الغرب وحلف الناتو لن يردوا على حربه ضد أوكرانيا.

منذ 16 ساعة

السلطات الأوكرانية: مقتل شخصين وإصابة 3 في قصف روسي على أبنية سكنية في منطقة زهيتومير (غرب كييف).

منذ 16 ساعة

مراسل الجزيرة: قصف وانفجارات عنيفة في الأحياء الشمالية والغربية من دونيتسك.

منذ 16 ساعة

مسؤول أميركي للجزيرة: لا مؤشرات حتى الآن على قدرة الروس على الاستيلاء على كييف بسبب مقاومة القوات الأوكرانية.





منذ 16 ساعة

مسؤول أميركي للجزيرة: نسبة قليلة فقط من القوات الروسية تشارك في معارك أوكرانيا بسبب المشكلات اللوجيستية.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: قصف تواصل لمدة 4 ساعات على مدينة خاركيف وضواحيها.

منذ 18 ساعة

مراسل الجزيرة: دعوات لإنهاء حرب روسيا على أوكرانيا في اليوم الثاني للدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

منذ 18 ساعة

مراسل الجزيرة: سلسلة انفجارات واشتباكات في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 18 ساعة

مراسل الجزيرة: 5 انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 18 ساعة

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: الرئيس بايدن اقترح مساعدة لأوكرانيا تبلغ 6 مليارات دولار.





منذ 18 ساعة

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: المساعدة الأميركية بأسلحة فتاكة وصلت إلى أوكرانيا.

منذ 18 ساعة

وزير الخارجية التركي: روسيا وافقت على سحب طلب عبور سفنها غير المسجلة ضمن أسطولها للبحر الأسود من مضائقنا.

منذ 18 ساعة

وكالة أنباء الأناضول: وزير الخارجية التركي يقول إن بلاده لا تميل للمشاركة في العقوبات المفروضة حاليا على روسيا.

منذ 19 ساعة

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 19 ساعة

وسائل إعلام سويسرية: الشركة السويسرية المالكة لخط "نورد ستريم 2" أعلنت إفلاسها وأنهت خدمات جميع موظفيها.

منذ 19 ساعة

سي إن إن: واشنطن على اتصال متواصل مع الرئيس الأوكراني عبر هاتف آمن يعمل عبر الأقمار الصناعية زودته به الشهر الماضي.