تطورات الحرب بأوكرانيا.. قصف مكثف على عدة مدن وكييف تؤكد جاهزيتها للمحادثات ورفضها الإملاءات الروسية

اشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في عدة مدن، أبرزها العاصمة كييف وخاركيف (شرق)، وخيرسون (جنوب) التي أعلنت القوات الروسية دخولها، لتدخل الحرب يومها السابع وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن.

وبينما تُرتقب جولة مفاوضات جديدة اليوم الأربعاء بين موسكو وكييف على الحدود البيلاروسية البولندية، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إغلاق المجال الجوي للولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية.

ووسط كل هذا تتزايد العقوبات على موسكو جراء هجومها على جارتها الغربية، مع تصاعد الدعوات داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها لليوم الثاني لوقف الهجوم.

وفي ما يأتي آخر تطورات يوم الثلاثاء لحظة بلحظة:

سبوتنيك نقلا عن وكالة الأنباء البيلاروسية: الوفد الروسي يتوجه إلى مكان عقد المفاوضات مع الوفد الأوكراني.

إنترفاكس: الجولة الثانية من التفاوض بين روسيا وأوكرانيا ستعقد في بريست على الحدود البيلاروسية البولندية.

وزارة الاقتصاد الألمانية: الإفراج عن جزء من احتياطي النفط الوطني لتهدئة سوق النفط

وزير الخارجية الأميركي يشيد بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها كوريا الجنوبية على روسيا.

رويترز: القرار الأميركي بحظر تحليق الطائرات الروسية في الأجواء الأميركية يبدأ التاسعة مساء اليوم بتوقيت واشنطن.

بوليتيكو: هيئة الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي تدير في بولندا مركزا مسؤولا عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

الخارجية الروسية: قرار برلين بشأن مشرو خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" سابقة في استخدام المشاريع الاقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية.

وول ستريت جورنال: مجموعة سيمنز الصناعية الألمانية توقف عملياتها بروسيا في مجالي التكنولوجيا والطاقة.

وكالة الفضاء الروسية: لن نطلق أقمارا صناعية مملوكة جزئيا للحكومة البريطانية دون ضمانات بعدم استخدامها عسكريا.

رويترز: ارتفاع سعر النفط من خام برنت إلى 113 دولارا للبرميل الواحد.

واشنطن بوست عن مصادر: إدارة بايدن ستوسع قائمة الشخصيات الروسية ذات النفوذ المالي والسياسي المشمولة بعقوبات.

رئيسة المفوضية الأوروبية: قرار فصل البنوك الروسية الرئيسية عن شبكة سويفت سيرسل إشارة قوية إلى بوتين.

وكالة الأنباء الأوكرانية: إطلاق صافرات الإنذار في كييف.

نادي إيفرتون الإنجليزي: تعليق اتفاقيات الرعاية مع شركات يملكها الملياردير الروسي عليشير عثمانوف.

"سي إن إن" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: نواصل تقديم المساعدات العسكرية والمعلومات الاستخبارية لأوكرانيا.

حزب العمال المعارض البريطاني: حان الوقت لفرض عقوبات على كل الأثرياء الروس وكشف كل الشركات الوهمية.

وكالة تاس نقلا عن الخارجية البيلاروسية: تعليق الولايات المتحدة عمل سفارتها في مينسك يغلق قنوات الحوار.

واشنطن بوست عن مصادر مطلعة: العقوبات الأميركية قد تشمل مصادرة أصول خارجية يمكن أن تصل إلى المليارات.

رئيس الوزراء البريطاني: ندعو كل دولة للانضمام لنا في إدانة روسيا في الأمم المتحدة.

واشنطن بوست عن مصادر مطلعة: إدارة بايدن تستعد لتوسيع قائمة رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات الأميركية.

رويترز عن مستشار الرئاسة الأوكرانية: جولة ثانية من المفاوضات مع روسيا ستعقد مساء اليوم.

المفوضية الأوروبية: فصل البنوك الروسية الرئيسية عن "سويفت" رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي لبوتين والكرملين.

حظر وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ ويشمل وكالة سبوتنيك وقناة روسيا اليوم.

القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط مقاتلتين روسيتين خلال معركة جوية ضارية في سماء كييف.

رويترز عن السلطات المحلية: صاروخ يستهدف مبنى بلدية مدينة خاركيف الأوكرانية.

مراسل الجزيرة: مالطا توقف إصدار الجوازات لمواطني روسيا وبيلاروسيا التي يتم الحصول عليها عبر الاستثمار المباشر.

الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي: العقوبات المتعلقة باستبعاد 7 مؤسسات مالية روسية من سويفت تدخل حيز التنفيذ.

وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤول: الاتحاد الأوروبي يستبعد 7 بنوك روسية من شبكة سويفت في إطار العقوبات على روسيا.

وكالة تاس نقلا عن الكرملين: جولة ثانية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد اليوم.

السفير الروسي في لندن: لا نستبعد قطعا كاملا للعلاقات الدبلوماسية مع المملكة المتحدة.

رئيس الوزراء البريطاني: نعمل مع حلفائنا في النيتو على ممارسة أقصى قدر من الضغط على نظام بوتين.

رويترز عن مستشار الرئاسة الأوكرانية: معارك شوارع تتواصل في مدينة خيرسون.

رويترز عن مستشار الرئاسة الأوكرانية: من المحتمل ألا تكون خيرسون احتلت من قبل روسيا.

رويترز عن مستشار الرئاسة الأوكرانية: القوات الروسية استخدمت صواريخ إسكندر في عملياتها العسكرية.

رويترز عن مستشار الرئاسة الأوكرانية: لا معلومات عن مشاركة قوات بيلاروسية في الهجمات.

رويترز عن وزير الخارجية الأوكراني: جاهزون للمحادثات لكننا غير مستعدين لقبول الإملاءات الروسية.

رويترز عن وزير الخارجية الأوكراني: بيلاروسيا ستواجه العقوبات ذاتها التي واجهتها روسيا إذا دخلت قواتها أوكرانيا.

رويترز عن وزير الخارجية الأوكراني: المطالب الروسية لم تتغير عما أعلنه بوتين قبل بداية الحرب.

رويترز عن وزير الخارجية الأوكراني: طلبنا من الناتو فرض منطقة حظر طيران والحلف ينظر في الموضوع.

رويترز عن وزير الخارجية الأوكراني: موعد إجراء مزيد من المحادثات مع روسيا لم يحدد بعد.

محافظ البنك المركزي الأوكراني: ندعو صندوق النقد ومجموعة ال7 إلى تقليص مشاركة روسيا وبيلاروسيا في أنشطتهما

شركة البريد السريع DHL تقرر تعليق شحناتها إلى روسيا وبيلاروسيا.

المتحدث باسم الحكومة الألمانية: لدينا 3 حزم من العقوبات ضد روسيا وهناك مزيد في الطريق.

وزارة الدفاع الأوكرانية: وصول دفعة جديدة من طائرات بيرقدار وهي جاهزة للاستخدام.

سفارة أوكرانيا في أبوظبي: الإمارات تعلق السفر بدون تأشيرة للأوكرانيين.

سفارة أوكرانيا في أبوظبي: الإمارات تعلق عمل مذكرة التفاهم مع الحكومة الأوكرانية بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرة.

وزير الخارجية الأوكراني: اتفاق مع وزيرة الخارجية البريطانية بشأن عقوبات منسقة جديدة على روسيا.

