كورونا.. الصين تسجل أولى حالتي وفاة منذ أكثر من عام وإجمالي الإصابات في العالم يتجاوز 467 مليونا

سجل بر الصين الرئيسي اليوم السبت أولى حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا منذ أكثر من عام، حيث تكافح الحكومة لمواجهة موجة جديدة من الوباء، في وقت أظهرت فيه الإحصاءات أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 467 مليون حالة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين عن حالتي وفاة في منطقة جيلين بشمالي شرقي الصين، حيث تشكّل أعداد الإصابات أكثر من ثلثي إجمالي الإصابات المحلية.

وسجلت الصين حالتي وفاة في عام 2021 كله، مع تسجيل آخر حالة يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي.

وانخفض عدد الإصابات الجديدة في بر الصين الرئيسي إلى 2228 أمس الجمعة، مقابل 2416 في اليوم الذي سبقه.

وتشهد الصين بكاملها حاليًا أسوأ تفشٍّ للولباء منذ بدايته، حيث أمر الرئيس شي جين بينغ أول أمس الخميس بمواصلة إستراتيجيّة "صفر كوفيد" المتشدّدة التي سمحت لبلاده بأن تحصر عدد الوفيات على أراضيها بأقل من 5 آلاف منذ بدء الجائحة.

وأكد شي خلال اجتماع لكبار القادة الصينيين أن على بلاده "رفع مستوى الوقاية والمكافحة الدقيقة علميًا ومواصلة تحسين تدابير مكافحة الأمراض".

ويمثّل متحور أوميكرون سريع الانتشار تحديًا كبيرًا لإستراتيجية "صفر كوفيد"، مما دفع السلطات إلى فرض إغلاق في مدن عدة بما فيها شنغن، التي تعتبر مركزا للتكنولوجيا في جنوبي البلاد ويقطنها نحو 17.5 مليون شخص.

مناطق متعددة

وتراجعت حالات الإصابة الجديدة في كوريا الجنوبية إلى أقل من 400 ألف إصابة اليوم، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن المتحور أوميكرون سريع الانتشار وسط تحرك الحكومة لإلغاء قيود التباعد الاجتماعي الصارمة.

وسجلت كوريا الجنوبية 381 ألفا و454 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 9 ملايين و38 ألفا و928 حالة، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 319 وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 12 ألفا و101 حالة منذ بدء الجائحة.

وسجلت الهند 2075 إصابة جديدة اليوم، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 43 مليونا و6080 إصابة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 71 وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 516 ألفا و352 وفاة.

وفي ألمانيا، تم تسجل 260 ألفا و239 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 18 مليونا و548 ألفا و228 حالة.

كما ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 126 ألفا و867 بعد تسجيل 221 وفاة جديدة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن إجمالي الإصابات العالمية ارتفع إلى 467 مليونا و671 ألفا و421 إصابة.

كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و70 ألفا و281 وفاة.

وارتفع عدد جرعات اللقاحات التي تم إعطاؤها حول العالم إلى 10 مليارات و772 مليونا و862 ألفا و375 جرعة.