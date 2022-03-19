قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطيني بالقدس بذريعة تنفيذه عملية طعن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار اليوم السبت على شاب فلسطيني عند مفترق الطرق في ضاحية تل بيوت بالضواحي الجنوبية للقدس المحتلة بذريعة طعنه مستوطنا إسرائيليا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عناصرها الذين وصلوا إلى المكان أطلقوا النار على الشاب الفلسطيني وقاموا بتحييده، في إشارة إلى أن إصابته حرجة.

وأضافت أن الإسرائيلي الذي تعرض للطعن أصيب بجروح طفيفة.

وقد دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات أمنية إلى الموقع، وأغلقت المنطقة.

وشهد العام الماضي عمليات طعن وإطلاق نار نفذها فلسطينيون في القدس المحتلة وفي مدن أخرى بالضفة الغربية، أسفرت عن قتلى وجرحى إسرائيليين، وباركت فصائل المقاومة الفلسطينية هذه العمليات واعتبرتها ردا على الاعتداءات الإسرائيلية.