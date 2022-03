مصريون يتعاطفون مع العائلة.. وفاة زوجة رجل الأعمال صفوان ثابت بعد معاناة مع اعتقال زوجها وابنها

القاهرة- سادت حالة من الحزن في مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة بهيرة الشاوي زوجة رجل الأعمال المصري صفوان ثابت مؤسس شركة جهينة لمنتجات الألبان ورئيسها التنفيذي السابق، المعتقل منذ ما يزيد على عام هو ونجله سيف الدين.

وأعلنت مريم ابنة رجل الأعمال المصري مساء أمس الجمعة وفاة والدتها التي كانت مصابة بمرض السرطان، وذلك بعد نحو أسبوع من زيارة وحيدة من زوجها وابنها سمحت بها السلطات بعدما تدهورت حالتها الصحية، والتي حالت دون شعور الراحلة بالزيارة، إذ كانت قد دخلت في غيبوبة.

ويقبع مؤسس شركة جهينة وابنه في السجن منذ اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول 2020، ثم ألقي القبض على ابنه سيف الدين بعد ذلك بشهرين.

وتقول وسائل إعلام رسمية إن السلطات تتهم الاثنين بالانتماء لجماعة إرهابية وتمويلها، وهي عبارة شائعة الاستخدام في الإشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وفاة الشاوي تسببت في انتشار موجة من الحزن والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وشهد وسم "بهيرة الشاوي" مشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة المصرية في تأبينها.

وقد أعرب عدد من المغردين عن حزنهم لرحيل الزوجة "الصابرة المثابرة" دون أن تقر عينها برؤية زوجها وابنها وقد تحررا، كما عبر بعضهم عن غضبهم مما وصفوه بالظلم الذي وقع على السيدة وأسرتها دون أي ذنب.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل بخروج زوجها ونجلها من السجن لحضور جنازتها، وعدم حرمان الأسرة من اجتماعها لآخر مرة.

وأقيمت صلاة الجنازة على بهيرة الشاوي بحضور زوجها صفوان ثابت وابنه، ثم شيعت إلى مقابر الأسرة.

وقالت مريم صفوان ثابت في تغريدة على تويتر باسم العائلة إن والدها وأخاها تمكنا من حضور صلاة الجنازة ومراسم الدفن، مضيفة أن الترتيبات الأمنية سمحت لهما بتلقي العزاء.

ومنذ اعتقال زوجها وابنها ألقت بهيرة الشهاوي عددا من التصريحات أوضحت فيها كواليس القبض عليهما، وطالبت بإطلاق سراحهما، الأمر الذي تسبب في توقيفها العام الماضي، قبل إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه (نحو 320 دولارا) بعد تحقيق استمر نحو 8 ساعات.

وحسب المحامي المصري ناصر أمين، فقد خضعت الشاوي لتحقيقات أمام النيابة التي وجهت لها اتهامات بـ"نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها"، وذلك بعد أن بثت مقطعا مصورا عبر حسابها على فيسبوك نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ناشدت فيه رئيس الجمهورية النظر في قضية زوجها ونجلها.

وقالت منظمة العفو الدولية في سبتمبر/أيلول الماضي إن السلطات المصرية تحتجز مؤسس إحدى أكبر شركات منتجات الألبان والعصائر في البلاد وابنه "في ظروف ترقى إلى التعذيب بسبب رفضهما التنازل عن أملاكهما".

وذكرت المنظمة -في بيان- أن السلطات استخدمت مثل هذه الاتهامات على نطاق واسع في حملة أمنية على معارضين من مختلف الاتجاهات السياسية، وتستخدمها الآن لاستهداف رجال الأعمال.

وأضافت أن السلطات لم تقدم أدلة على تهمة انتساب صفوان ثابت وابنه لجماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات.

May she rest in Allah's mercy after the suffering she lived trying to free the 2 beloved men of her life, husband Egyptian businessman #Safwanthabet & her son #SeifSafwan #freeSafwan #juhayna #RIP #BaheeraShawy #جهينة

إنا لله وإنا إليه راجعون

@mariamthabet

#الحرية_لصفوان_ثابت https://t.co/L6UGwuOB2x

— Gameela Ismail (@GameelaIsmail) March 18, 2022