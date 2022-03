مع دخول الحرب أسبوعها الرابع، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية لإنهاء الحرب، في ظل حديث عن تقدم في المفاوضات بين الجانبين.

ميدانيا، قالت قيادة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية فشلت حتى الآن في محاصرة العاصمة كييف، مؤكدة مقتل جنرال روسي كبير في المعارك.

وأضافت أن سيطرة القوات الروسية على ميناء ماريوبول (جنوب) تمنعها من الوصول إلى بحر آزوف، وكانت موسكو عرضت السماح بخروج القوات الأوكرانية المحاصرة بالمدينة، بيد أن العرض قوبل بالرفض.

وقد أظهرت صور التقطت بواسطة الأقمار الصناعية أن القوات الروسية تحفر خنادق في محيط العاصمة كييف لإخفاء آلياتها، مما يشير إلى أن الروس يعتزمون إطالة أمد الحرب.

إنسانيا، قالت الأمم المتحدة إن 6.5 ملايين نزحوا داخل أوكرانيا، إضافة إلى 3.2 ملايين فروا خارج البلاد جراء الحرب.

منذ 4 دقائق

وزيرة الخارجية البريطانية لصحيفة تايمز:

وفيما يأتي آخر تطورات اليوم الـ24 من هذه الحرب:

منذ 34 دقيقة

وكالة نوفوستي الروسية: الجيش الأوكراني فجر جسر دونيتسك-ماريوبول دون تحذير المدنيين ما ألحق أضرارا بمنازلهم.

منذ 38 دقيقة

وزير الخارجية الأوكراني: ناقشت في اتصال مع بلينكن جهود وضع حد للحرب العدوانية الروسية الوحشية ضد أوكرانيا.

منذ 39 دقيقة

الإدارة العسكرية في لوغانسك الأوكرانية: مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 في قصف روسي على سيفيرودونتسك وروبيزني أمس.

منذ 59 دقيقة

أكدت قيادة الأركان الأوكرانية اليوم السبت أن القوات الروسية فشلت حتى الآن في محاصرة العاصمة كييف.

وأضافت قيادة الأركان -في بيان- أن القوات الأوكرانية أوقفت تقدم القوات الروسية باتجاه مدينة ميكولايف (جنوب).

وأشارت إلى أن القوات الروسية حرمت أوكرانيا مؤقتا من الوصول إلى بحر آزوف عقب سيطرتها على ميناء مدينة ماريوبول (جنوب).

من جهة أخرى، أكدت قيادة الأركان الأوكرانية مقتل قائد الجيش الثامن للمنطقة الجنوبية للقوات الروسية الفريق آندريه موردفيتشيف.

وقالت إن قواتها دمرت خلال الساعات الـ24 الماضية مقاتلتين و3 مروحيات و3 طائرات مسيرة و4 صواريخ كروز روسية، مشيرة إلى أن القوات الروسية أطلقت اليوم 14 صاروخا ونفذت أكثر من 40 غارة على مناطق مختلفة.

منذ ساعة

وكالة الأنباء الأوكرانية: دوي صفارات الإنذار في كييف وزيتومير وتشيرنيهيف صباح اليوم.

منذ ساعة

أسوشيد برس عن مسؤول عسكري أميركي:

منذ ساعتين

صحيفة إندبندنت عن مسؤولين أوكرانيين:

منذ 3 ساعات

شركة ماكسار للأقمار الصناعية تنشر صورا تظهر استخدام القوات الروسية الخنادق لإخفاء آلياتها العسكرية قرب كييف.

More pieces of evidence suggest Russia is shifting its tactics towards a long-term static war. New Maxar pics show fresh Russian fortification works northwest of Kyiv between Hostomel and Ozera. Good luck sustaining defense in a hostile terrain amid acute resource shortage. pic.twitter.com/Cu5v68IYqi

منذ 3 ساعات

رويترز: وزارة الدفاع الأوكرانية تقول إنها فقدت الوصول لبحر آزوف مؤقتا بعد سيطرة روسيا على ميناء ماريوبول.

منذ 3 ساعات

نقلت قناة "سي إن إن" (CNN) عن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قوله إن بلاده لا ترى أي أدلة على الاستعمال الجيد للمعلومات الاستخباراتية التكتيكية من قبل القوات الروسية، كما أنها لا ترى أي أدلة على الدمج بين القدرات الجوية والبحرية من قبل القوات الروسية.

وأضاف الوزير الأميركي أن القوات الروسية في أوكرانيا "عانت من مشاكل لوجستية، ورأينا عددا من الأخطاء التي ارتكبتها"، وقال إن القوات الروسية لم تتقدم بالشكل الذي كانت تريده، إذ كانت تتصور أنها ستتحرك بسرعة وتستولي على العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضاف الوزير أوستن أن الولايات ستستمر في التركيز على الأشياء التي تعلم أنها تحدث فرقا في المعارك الدائرة في أوكرانيا، موضحا أن بلاده ستركز على توفير أنظمة مضادة للطائرات والطائرات المسيرات، وقال إن واشنطن لا تعترض على تقديم الدول الأخرى مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وذكر الوزير الأميركي أنه بإمكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الحرب الآن، كما أن لديه فرص من أجل خفض التصعيد، لكنه لم يفعل ذلك.

منذ 5 ساعات

نقلت قناة "سي إن إن" (CNN) الأميركية عن إيفان فيدوروف رئيس بلدية ميليتوبول (جنوب شرقي أوكرانيا) أن الجيش الروسي يحكم سيطرته على المدينة بشكل كامل، وأن قوات روسية اعتقلته لمدة 6 أيام وطلبت منه تقديم الدعم لموسكو، وذكر فيدوروف أن ثمة نقصا في المواد الغذائية والوقود والمعدات الطبية في المدينة القريبة من بحر آزوف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في 26 فبراير/شباط الماضي إنها سيطرت بشكل كامل على ميليتوبول، وفي 11 من الشهر الحالي وصفت وزارة الخارجية الأوكرانية اختطاف القوات الروسية عمدة ميليتوبول بأنه "جريمة حرب وفقا لاتفاقيات جنيف"، قبل أن يصرح الرئيس الأوكراني الأربعاء الماضي أن القوات الروسية أفرجت عن عمدة المدينة، وأوضحت وكالة إنترفاكس للأنباء الأوكرانية أن كييف سلّمت موسكو 9 جنود أسرى مقابل إطلاق سراح عمدة ميليتوبول.

منذ 6 ساعات

وكالة الأناضول: نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تنفي مزاعم مقتل 3 جنود أميركيين في منطقة دونيتسك الانفصالية شرقي أوكرانيا.

منذ 6 ساعات

قال مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة إنه أوصل -بمعية عدد من الهيئات الإغاثية، أمس الجمعة- أول مساعدات إنسانية إلى مدينة سومي الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، والتي تبعد مسافة 40 كلم عن الحدود مع روسيا، وتهدف المساعدات إلى إغاثة سكان المدينة العالقين، وقد شملت 130 طنا من المعونات الأساسية مثل مياه الشرب والوجبات الجاهزة والإمدادات الطبية.

كما شملت القافلة الإنسانية معدات لإصلاح شبكات مياه الشرب لفائدة 50 ألف شخص في مدينة سومي.

Today, the UN and partners reached the city of Sumy in the northeast, which is one of the places most impacted by the war, with the first convoy of life-saving humanitarian aid.

We hope this is the first of many shipments delivered to the people trapped by fighting.

— UN Humanitarian (@UNOCHA) March 18, 2022