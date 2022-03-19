الذكرى الـ 50 لتدشين العلاقات الأميركية القطرية.. بلينكن يتطلع لزيادة التعاون السنوات المقبلة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر ستزداد قوة السنوات المقبلة، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشاد بلينكن -في تسجيل مصور بهذه المناسبة- بمتانة تلك العلاقات، ورأى أنها جعلت حياة الشعبين الأميركي والقطري وشعوبا أخرى أكثر أمانا وازدهارا.

وأضاف في كلمته أن الدوحة وواشنطن عملتا معا لمواجهة تحديات إقليمية مثل مكافحة تنظيم الدولة وتحسين حياة الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالأحداث في أفغانستان، قال بلينكن إن قطر قامت بدور لا غنى عنه في عمليات الإجلاء -التي جرت عقب انسحاب القوات الأميركية- وهو أمر عزز الشراكة بين البلدين، وفق تعبيره.

On the 50th anniversary of diplomatic relations between the United States and Qatar, we recognize the strength and endurance of our important and close partnership. pic.twitter.com/euDPD6FNCu — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 19, 2022

وقال بلينكن "لعبت قطر دورا أساسيا في عملية إجلاء أكثر من 70 ألفا من المواطنين الأميركيين والمقيمين والأفغان إلى الولايات المتحدة. ونعمل معا من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة للأفغان".

وتابع قائلا "كان من دواعي سرورنا الاعتراف بهذا التعاون النموذجي وتعميقه من خلال تصنيف قطر حليفا رئيسيا من خارج (حلف شمال الأطلسي) الناتو".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وجه الرئيس الأميركي جو بايدن مذكرة لوزير الخارجية تتضمن تصنيفه الدوحة حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو.

وقال بايدن بالمذكرة إن تصنيف الدوحة جاء استنادا إلى الدستور وقانون المساعدات الخارجية. وكان الرئيس الأميركي قد أعلن أنه اتخذ هذا القرار لدى لقائه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالبيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتمنح واشنطن هذا التصنيف للحلفاء المقربين من خارج الناتو الذين لديهم علاقات عمل إستراتيجية مع الجيش الأميركي.