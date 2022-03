الذكرى الـ 50 لتدشين العلاقات الأميركية القطرية.. بلينكن يتطلع لزيادة التعاون السنوات المقبلة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر ستزداد قوة السنوات المقبلة، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشاد بلينكن -في تسجيل مصور بهذه المناسبة- بمتانة تلك العلاقات، ورأى أنها جعلت حياة الشعبين الأميركي والقطري وشعوبا أخرى أكثر أمانا وازدهارا.

وأضاف في كلمته أن الدوحة وواشنطن عملتا معا لمواجهة تحديات إقليمية مثل مكافحة تنظيم الدولة وتحسين حياة الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالأحداث في أفغانستان، قال بلينكن إن قطر قامت بدور لا غنى عنه في عمليات الإجلاء -التي جرت عقب انسحاب القوات الأميركية- وهو أمر عزز الشراكة بين البلدين، وفق تعبيره.

On the 50th anniversary of diplomatic relations between the United States and Qatar, we recognize the strength and endurance of our important and close partnership. pic.twitter.com/euDPD6FNCu

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 19, 2022