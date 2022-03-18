مقال بواشنطن بوست: فشل بوتين يقطع الأنفاس.. لقد خسر بالفعل حربه في أوكرانيا

نشرت "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية مقالا لكاتبة العمود بالصحيفة جينيفر روبين تقول فيه إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خسر حربه في أوكرانيا بالفعل، واختفت هالة أنه الزعيم الذي لا يُقهر.

وأوضحت الكاتبة أن فشل بوتين يقطع الأنفاس، إذ كان من المفترض أن ينتصر في هذه الحرب في أيام، لكنه وبعد 3 أسابيع، لم يحتل كييف ولم يقطع رأس الحكومة الأوكرانية، وتكبد جيشه خسائر مذلة، مما دفعه إلى البدء في إقالة المستشارين بشكل جماعي لتفادي اللوم.

وأشارت إلى مقتل 4 من جنرالات بوتين في ساحة المعركة، وإلى استنكار الشخصيات الرياضية والثقافية الدولية الروسية حربه، وفقدان القِلة من الأثرياء التابعين له ثرواتهم نتيجة مصادرة حسابات مصرفية أجنبية وممتلكات ويخوت.

فوضى اقتصادية داخلية

وأصبح الاقتصاد الروسي في حالة من الفوضى، حيث يفقد عقودا من التقدم وربما يلحق أضرارا دائمة بأسواق الطاقة في البلاد.

واستمرت تقول إن بوتين وحّد الغرب ضده أيضا، ودفع حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى تعزيز إنفاقه العسكري، وأطلق عودة المشاعر المؤيدة للديمقراطية، وكشف عن ضعفه بحملته القمعية "الخرقاء" على وسائل الإعلام، وجعل نفسه فتى الملصقات لجرائم الحرب.





وتضيف أن الأمر انتهى ببوتين إلى تنشيط الروح القومية القوية للأوكرانيين، حتى أنه حوّل العديد من السكان الناطقين بالروسية إلى أعداء شرسين لروسيا. وقالت إن الأوكرانيين سينقلون ذكرياتهم عن هذه الحرب من جيل إلى جيل، مما يسمم آراء الأجيال القادمة عن روسيا بعد فترة طويلة من رحيل بوتين.

وأجملت بأن من الواضح أن هذه الحرب مدمرة لروسيا، وربما أصابت بوتين بالشلل.

أصبح موضوع النكات

ولم تنس الكاتبة أن تقول إن بوتين أصبح الآن موضوع النكات. فبعد أن فرض "عقوبات" على السياسيين الأميركيين، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، بسخرية متظاهرة بالجدية إن عقوبات روسيا ضد شخصيات أميركية شملت الراحل والد الرئيس جو بايدن، مضيفة "لا أحد منا يخطط لرحلات سياحية إلى روسيا، وليس لدى أي منا حسابات بنكية لن نتمكن من الوصول إليها، لذلك سنمضي قدما".

وأشارت روبين -في مقالها- إلى أن قدرة بوتين على تمثيل بلاده في المجتمع الدولي معرضة الآن للخطر، وربما بشكل دائم. وكلما أصبح سلوكه أسوأ، كان من الصعب "إعطاؤه" شيئا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام، "بعد أسابيع من الهجمات الروسية على المدنيين، من غير المعقول أن يفلت من المساءلة عن جرائم الحرب التي شهدها الكوكب بأسره". وأضافت أن الاستسلام لمطلبه بأن تتخلى أوكرانيا عن قدرتها على التحالف مع الغرب سيكون خيانة مروعة للجهود البطولية للأوكرانيين.

وختمت بالإشارة إلى أن فشل بوتين الذريع، والإذلال الدولي الذي يلحق به، قد يشكل أكبر عائق أمام إنهاء حربه التي أخطأ في حساباتها بشكل فظيع.