قطع كلمة بوتين على التلفزيون الروسي والكرملين يوضح السبب

انقطع البث التلفزيوني لكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال احتفالية بمناسبة ذكرى ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، اليوم الجمعة، وهو ما أثار تكهنات حول الأسباب، قبل أن يقول الكرملين إن الأمر يرجع إلى خلل تقني.

وبينما كان بوتين يلقي كلمته في ملعب لوجنيكي المزدحم في موسكو بمناسبة الذكرى الثامنة لضم القرم، تحول البث فجأة إلى أغان وطنية يجري أداؤها خلال الاحتفالية.

وفي وقت لاحق، عرض التلفزيون الروسي الخطاب كاملا، وقد انتهى بعد ثوان قليلة من وقت انقطاع البث، وظهر بوتين وهو يغادر المنصة بينما كان آلاف الحاضرين يلوّحون بالأعلام الروسية.

ونقلت وكالة ريا الروسية للأنباء عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن البث انقطع بسبب خلل في الخوادم.