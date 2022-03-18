سياسة|حرب روسيا وأوكرانيا

قطع كلمة بوتين على التلفزيون الروسي والكرملين يوضح السبب

Russian President Vladimir Putin attends a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea in Moscow
بوتين يلقي كلمته في احتفالية ذكرى ضم القرم (رويترز)
18/3/2022

انقطع البث التلفزيوني لكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال احتفالية بمناسبة ذكرى ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، اليوم الجمعة، وهو ما أثار تكهنات حول الأسباب، قبل أن يقول الكرملين إن الأمر يرجع إلى خلل تقني.

وبينما كان بوتين يلقي كلمته في ملعب لوجنيكي المزدحم في موسكو بمناسبة الذكرى الثامنة لضم القرم، تحول البث فجأة إلى أغان وطنية يجري أداؤها خلال الاحتفالية.

وفي وقت لاحق، عرض التلفزيون الروسي الخطاب كاملا، وقد انتهى بعد ثوان قليلة من وقت انقطاع البث، وظهر بوتين وهو يغادر المنصة بينما كان آلاف الحاضرين يلوّحون بالأعلام الروسية.

ونقلت وكالة ريا الروسية للأنباء عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن البث انقطع بسبب خلل في الخوادم.

المصدر : الجزيرة + رويترز