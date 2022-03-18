إيران تعلن للمرة الأولى استخدام اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% لإنتاج الأدوية المشعة

قالت وكالة "إسنا" الإيرانية إن طهران استخدمت لأول مرة يورانيوم عالي التخصيب في صناعة عنصر الموليبدينوم، وهو المادة الخام المستخدمة في صناعة الأدوية المشعة، نافية أن يكون الهدف هو التقليل من مخزون اليورانيوم في البلاد.

وأضافت الوكالة أن الكمية المستخدمة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لإنتاج الموليبدينوم غير معروفة، وأن الأرقام التي قدمتها بعض وسائل الإعلام الغربية غير صحيحة، معتبرة أن مقدارها مرتبط باحتياجات البلاد وخطط هيئة الطاقة الذرية.

وأشارت وكالة إسنا إلى أن هذه الخطوة لا تهدف إلى خفض مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، تلبية لمطالب الدول الغربية من أجل تسهيل المفاوضات في فيينا.

وقالت أيضا إن الخطوة ليست بهدف إرسال إشارة إيجابية إلى الأطراف الغربية، بل تأتي في إطار تعزيز قدرات البلاد في إنتاج إحدى المواد الهامة في الطب النووي وصناعة الأدوية المشعة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء الماضي أنه يجري وضع اللمسات النهائية على النقاط المتبقية في اتفاق يهدف لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن بلاده تواصل الاتصالات مع روسيا بشأن إحياء الاتفاق النووي، وإن موسكو ربما تدرك الآن أن العقوبات المتعلقة بأوكرانيا ينبغي ألا تؤثر في تنفيذ الاتفاق.