بدون تدخل مباشر.. كيف تواجه أميركا روسيا في معركة أوكرانيا؟

واشنطن- مع دخول الحرب أسبوعها الرابع، لم ترسل الولايات المتحدة قواتها إلى أوكرانيا، لكنها تسعى لمواجهة غير مباشرة مع روسيا، عبر عدة وسائل متاحة خارج ساحة المواجهة العسكرية التقليدية.

وأطلق الرئيس الأميركي جو بايدن عدة مرات تعهدا مزدوجا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وقال إن "الولايات المتحدة لن تحارب روسيا في أوكرانيا، لأن معنى ذلك مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، وهو أمر يجب أن نسعى جاهدين إلى منعه"، إلا أنه كرر أن بلاده وحلفاءها سيعملون بكل قوة لإلحاق "هزيمة إستراتيجية" بروسيا.

وتتبع واشنطن عدة طرق، بعضها تقليدي كتقديم السلاح والمساعدات للجانب الأوكراني، وبعضها مبتكر سواء عن طريق الدعم الاستخباراتي أو المعنوي، أو بطرق مفتوحة على وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل إلحاق الهزيمة بروسيا.

وبدأت الولايات المتحدة المواجهة غير التقليدية قبل عبور القوات الروسية الحدود الأوكرانية، حيث كشفت واشنطن معلوماتها الاستخبارية مبكرا عن قرب وقوع الحرب، ونشرت بيانات بأعداد القوات الروسية ومناطق انتشارها، وكانت تُحدث هذه المعلومات بصوة شبه يومية.

كما أكدت إدارة بايدن علنا عدة مرات نيتها فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا "حال غزوها أوكرانيا"، وهو ما تحقق بالفعل، حيث فرضت واشنطن وعواصم غربية عقوبات مالية أليمة وحظرت العديد من البنوك الروسية من التعامل بنظام "سويفت" (SWIFT) للتحويلات النقدية.

وفرضت واشنطن أيضا عقوبات على البنك الروسي المركزي، وحجّمت ودائع روسية تقدر بمليارات الدولارات، وفرضت عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار مساعديه ومئات من أعضاء النخبة (الأوليغارشية) الروسية القريبة من الكرملين.

ونسقت مبكرا واشنطن كذلك مع حلفائها في حلف الناتو لتوفير مدربين عسكريين لتحسين المستوى القتالي للقوات الأوكرانية خلال الأشهر التي سبقت بدء الحرب، ثم أمرت واشنطن بمغادرة كل العسكريين الأميركيين أوكرانيا قبل أيام قليلة من الغزو الروسي.

واهتمت واشنطن كثيرا بالترويج لوجهات النظر المعارضة للحرب الروسية، فهي تنشر كل تفاصيل أنشطتها الدبلوماسية السياسية على كل وسائل التواصل الاجتماعي بالعديد من اللغات، منها الروسية، والأوكرانية، والعربية، والصينية.

ورتب مكتب التواصل الإستراتيجي بالبيت الأبيض لقاء افتراضيا عبر تطبيق زوم مع 30 من أهم المؤثرين في تطبيق "تيك توك" (TikTok)، موفرا معلومات أساسية لهم حول الحرب، وأطلعهم على الأهداف الإستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة.

ويسهم الإعلام الأميركي في التأثير على الرأي العام العالمي مروجا للرواية الأوكرانية في الصراع، وهو ما نجح في تشكل حملة ضغط عالمية غير مسبوقة ضد روسيا. كما لا تستضيف شبكات الأخبار الأميركية أي خبراء أو معلقين ممن يتبنون مواقف قريبة من الموقف الروسي، أو يتعاطفون معه.

من ناحية أخرى، بادر بعض العسكريين الأميركيين السابقين ممن لهم خبرات قتالية في مساعدات الأوكرانيين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وغرد القائد العسكري المتقاعد جون سبنسر، وهو أحد أهم المتخصصين في حروب المدن وما يرتبط بها من تكتيكات عسكرية وتوازنات إستراتيجية، باللغة الأوكرانية والإنجليزية، شارحا للمدنيين الأوكرانيين كيفية استعمال المياه في ظروف الحرب والحصار بطرق صحية، كما غرد شارحا طرق مبتكرة للاحتماء في المناطق السكنية في أثناء القصف الجوي.

Access to safe water will become a matter of life & death in cities across #Ukraine Drinking contaminated water can induce vomiting/diarrhea leading to extreme dehydration & death. If in doubt purify water @Vitaliy_Klychko @ZelenskyyUa @KyivIndependent @KyivPost @CNN @AnaCabrera pic.twitter.com/MmC6Mk7Pqe

— John Spencer (@SpencerGuard) March 15, 2022