مع دخول الحرب أسبوعها الرابع، تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن معارك تدور وسط مدينة ماريوبول المحاصرة (جنوب)، في حين أعلن مسؤولون أوكرانيون سقوط المزيد من الضحايا المدنيين جراء هجمات صاروخية روسية استهدف بعضها العاصمة كييف.

سياسيا، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بالمماطلة في التفاوض على تسوية محتملة عبر طرحها مزيدا من المقترحات التي وصفها بغير الواقعية.

إنسانيا، قالت الأمم المتحدة إن 5 ملايين فروا خارج أوكرانيا أو نزحوا عن مدنهم جراء الحرب.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ23 من هذه الحرب:

منذ 10 دقائق

قال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إن بلاده اكتشفت معلومات عن تنفيذ سلطات كييف مشاريع خطرة ضمن برنامجها العسكري البيولوجي.

وأضاف نيبينزيا أن مشاريع كييف البيولوجية الخطرة كانت بدعم وإشراف مباشر من وزارة الدفاع الأميركية.

وبحسب المندوب الروسي فقد ظهرت خلال الأسبوع الماضي تفاصيل تسمح بالقول إن مكونات للأسلحة البيولوجية أنشئت في أوكرانيا.

وبيّن أن قيمة التمويل الأميركي 32 مليون دولار ذهبت مباشرة إلى مختبرات عسكرية أوكرانية.

منذ 26 دقيقة

محادثات صينية أميركية

نقلت رويترز عن وسائل إعلام صينية رسمية، قولها إن الرئيس الصيني شي جينبينغ أبلغ نظيره الأميركي جو بايدن أن النزاعات والمواجهات ليست في مصلحة أحد، مؤكدا أن السلام والأمن هما من أغلى كنوز المجتمع الدولي.

وأضافت المصادر ذاتها أن جينبينغ أبلغ بايدن أن على بكين وواشنطن توجيه علاقاتهما نحو المسار الصحيح، وأن عليهما التعاون من أجل السلام العالمي.

منذ 32 دقيقة

اتهامات أميركية لروسيا

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، إن لدى موسكو تاريخ طويل وموثق في استخدام الأسلحة الكيميائية، وأكدت أن روسيا تحاول استخدام هذا المجلس لنشر المعلومات المضللة والأكاذيب.

واعتبرت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن أن روسيا تسيء استخدام مسؤولياتها وامتيازاتها كعضو دائم في مجلس الأمن.

منذ 35 دقيقة

الكرملين: الانقطاع في بث كلمة بوتين خلال احتفالية ضم القرم كان بسبب تقني

منذ 48 دقيقة

مراسلة الجزيرة: اتصال عبر تقنية الفيديو بين الرئيسين الأميركي والصيني بشأن أوكرانيا

منذ 55 دقيقة

تصريحات زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي رغم كل الظروف، مشيرا إلى أن كييف ستحصل على دعم الاتحاد الأوروبي لمواطنيها الذين اضطروا لترك منازلهم.

وأكد زيلينسكي إلى أنه لا بد من تقييد حرية حكومة موسكو ومحاصرة الموانئ الروسية، مطالبا كل الشركات الدولية أن تمتنع عن التعامل مع النظام الروسي الذي وصفه بـ"المجرم".

وقال إنه: يجب أن يعود العدو إلى أرضه مدحورا وستدفع روسيا ثمنا باهظا لغزوها أوكرانيا، وأضاف أنالقوات الروسية لا تزال تغلق الممرات الإنسانية باتجاه مدينة ماريوبول.

منذ 57 دقيقة

رويترز: جونسون يعلن في اتصال هاتفي مع زيلنسكي دعمه لموقف أوكرانيا في المفاوضات مع روسيا

منذ ساعة

المتحدثة باسم الخارجية الروسية: موسكو سترد على جميع عمليات طرد دبلوماسييها

منذ ساعة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: فعلنا الكثير لتحسين أوضاع الناس في القرم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: عمليتنا العسكرية في أوكرانيا هدفها حماية سكان الدونباس من الإبادة الجماعية

منذ ساعة

البيت الأبيض: بدء الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأميركي والصيني والذي يركز على الغزو الروسي لأوكرانيا

منذ ساعة

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل 816 مدنيا في أوكرانيا منذ بدء الحرب وحتى 17 مارس

منذ ساعة

نائبة وزير الخارجية الأميركي: على الصين أن تدرك أن مستقبلها معنا ومع أوروبا والدول المتقدمة

نائبة وزير الخارجية الأميركي: مستعدون لفرض تبعات على الصين إذا قدمت الدعم لروسيا

منذ ساعة

السفارة الروسية في بلغاريا: طرد دبلوماسيينا خطوة عدوانية واضحة من القيادة البلغارية وسنرد عليها

منذ ساعتين

ريا نوفوستي: قوات دونيتسك تبسط سيطرتها بالكامل على مطار مدينة ماريوبول

منذ ساعتين

المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر تويتر: بدء مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

منذ ساعتين

بوليتيكو عن مسؤول أوروبي: لدى قادة الاتحاد الأوروبي أدلة موثوقة جدا على بحث الصين تقديم مساعدة عسكرية لروسيا

منذ ساعتين

قيادة المنطقة الشمالية الأوكرانية: تصدينا لمحاولتي اختراق للجيش الروسي في تشرينيهيف خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ ساعتين

رويترز: وزارتا خارجية لاتفيا وإستونيا تعلنان طرد 3 دبلوماسيين روسيين من كل من البلدين.





منذ ساعتين

الانفصاليون الموالون لروسيا: إصابة 3 مدنيين بجروح جراء قصف أوكراني استهدف مستشفى في دونيتسك.

منذ 3 ساعات

رويترز عن نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني:

المحادثات مع روسيا مستمرة لكنها صعبة للغاية.

لن نتخلى عن طلب الانضمام للاتحاد الأوروبي كجزء من التسوية مع روسيا.

منذ 3 ساعات

نوفوستي عن عمدة موسكو: حوالي 300 شركة أجنبية علقت أنشطتها في العاصمة.

منذ 3 ساعات

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:

أجريت محادثة مهمة مع رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن طلبنا الانضمام للاتحاد الأوروبي.

رأي المفوضية الأوروبية بشأن طلبنا الانضمام للاتحاد الأوروبي سيجري إعداده خلال أشهر قليل.





منذ 3 ساعات

رويترز عن إدارة مدينة كييف: 222 قتيلا في العاصمة منذ بدء الحرب.

منذ 3 ساعات

رويترز عن هيئة تنظيم الاتصالات الروسية: طالبنا شركة غوغل بوقف نشر محتوى يهدد حياة المواطنين الروس.

منذ 3 ساعات

هيئة الطوارئ الأوكرانية: الجيش الروسي يواصل قصف المناطق السكنية في لوغانسك.

منذ 3 ساعات

رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا 300 مليون يورو كدفعة ثانية من حزمة المساعدات المالية.

منذ 4 ساعات

ريا نوفوستي عن الكرملين: بوتين بحث العملية العسكرية في أوكرانيا مع مجلس الأمن الروسي.

منذ 4 ساعات

رئيسة البرلمان الأوروبي:

منع الدبلوماسيين الروس والبيلاروسيين من دخول مباني البرلمان الأوروبي اعتبارا من اليوم.

لا مكان لدينا للذين يسعون إلى تدمير النظام الديمقراطي.

منذ 4 ساعات

وزارة الداخلية الألمانية: تسجيل 197 ألف لاجئ من أوكرانيا في عموم ألمانيا.

منذ 4 ساعات

البنك المركزي الروسي:

سندخل مرحلة حتمية من ارتفاع التضخم.

الاقتصاد الروسي سيدخل مرحلة إعادة هيكلة واسعة النطاق.

تغير الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي نهاية فبراير/شباط الماضي سبب تهديدات للاستقرار المالي.

المؤشرات تدل على تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع الناتج المحلي.

مسار التعافي الاقتصادي سيعتمد على درجة وسرعة تكيفه مع الظروف الجديدة.

من المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة ضعفا كبيرا في نشاط الإقراض.

منذ 4 ساعات

وزارة الدفاع الروسية:

قوات لوغانسك سيطرت على أكثر من 90% من مساحة المنطقة بدعم من قواتنا.

قوات دونيتسك بدعم من الجيش الروسي تخوض معارك في مركز مدينة ماريوبول.

قواتنا دمرت الليلة الماضية 81 منشأة عسكرية أوكرانية و6 طائرات مسيّرة.

تدمير منظومة صواريخ من طراز توشكا تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زاباروجيا.

قصفنا مواقع أوكرانية أطلقت صواريخ باتجاه منطقة ماريوبول.

منذ 4 ساعات

الخارجية البلغارية: أعلنا اليوم 10 دبلوماسيين روس غير مرغوب بهم، ولديهم 72 ساعة لمغادرة البلاد.

منذ 4 ساعات

الفرنسية: محكمة التحكيم الرياضي ترفض طلب روسيا تجميد قرار حظر خوضها تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

منذ 4 ساعات

نائبة وزير الخارجية الأوكراني:

روسيا تلقي يوميا بين 50 و100 قنبلة على ماريوبول.

ماريوبول تحت الحصار منذ 16 يوما وأكثر من 350 ألف شخص يحتمون بالملاجئ.

منذ 4 ساعات

الأمم المتحدة: 3 ملايين فروا من أوكرانيا ومليونان نزحوا عن مدنهم والأزمة ستصبح أسوأ ما لم تتوقف الحرب.

منذ 4 ساعات

عمدة فينيتسيا وسط أوكرانيا: دفاعاتنا الجوية أسقطت 3 صواريخ روسية فوق المنطقة.

منذ 4 ساعات

وزير الخارجية الأوكراني:

ناقشت مع جوزيب بوريل إعداد الحزمة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.

سيستمر الضغط في التصاعد ما دامت هناك حاجة إليه لوقف الوحشية الروسية.

منذ 5 ساعات

رويترز عن مسؤول في برنامج الأغذية العالمي:

سلسلة الإمدادات الغذائية في أوكرانيا تنهار.

الحرب في أوكرانيا تتسبب بموجة مجاعة في العالم

منذ 5 ساعات

ريا نوفوستي عن الكرملين: قرار هيئة تنظيم الإعلام البريطاني سحب ترخيص روسيا اليوم استمرار للجنون تجاه موسكو.

منذ 5 ساعات





تاس عن الكرملين:

الرئيس بوتين يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي اليوم.

إمكانية اللقاء بين بوتين وزيلنسكي تعتمد على وثيقة التسوية التي لم يتم الاتفاق عليها بعد

منذ 5 ساعات

المتحدث باسم الحكومة الألمانية:

شولتس حث بوتين في اتصال هاتفي على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

شولتس حث بوتين على تحسين الوضع الإنساني وإحراز تقدم نحو حل دبلوماسي بأوكران

منذ 5 ساعات

رئيس الوزراء البولندي: سنقترح رسميا خلال قمة الناتو المقبلة إرسال مهمة حفظ سلام إلى أوكرانيا.

منذ 5 ساعات

حرس الحدود البولندي: عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى بولندا تجاوز مليونين.

منذ 5 ساعات

الكرملين:

بوتين أبلغ شولتس أن كييف تماطل في عملية التفاوض عبر طرحها مزيدا من المقترحات غير الواقعية.

بوتين أبلغ شولتس استعداد موسكو للاستمرار في البحث عن حل في أوكرانيا وفق توجهاتها المبدئية المعروفة.

تصريحات بايدن تحولت بالفعل إلى إهانات شخصية لبوتين.

عدوانية بايدن تجاه بوتين سببها إرهاق الرئيس الأميركي ولن نقيمها بشكل حاد.

منذ 5 ساعات

تاس: كييف كانت تحاول أن تبطئ مسار المفاوضات الأوكرانية الروسية.

منذ 5 ساعات

إنترفاكس: الرئيس الروسي والمستشار الألماني ناقشا الوضع في أوكرانيا.

منذ 5 ساعات

انفصاليو دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف جورلوفكا بعشرة صواريخ غراد.

منذ 5 ساعات

لافروف يهاجم الغرب ويتهم أميركا بالسعي لعالم أحادي القطب

هاجم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة الغرب، واتهمه بالعمل على تحويل أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيان وممارسة ضغط غير مسبوق على موسكو. كما اتهم لافروف الولايات المتحدة بالسعى لإعادة العالم إلى نموذج أحادي القطب.

وقال الوزير الروسي إن الغرب يمارس ضغطا غير مسبوق على روسيا ويسعى لتهميشها ووقف تطورها، مضيفا أن العقوبات جعلت روسيا أقوى، وأن بلاده ستعدل اقتصادها لتخطي تأثيرها.

واعتبر أن إستراتيجية الغرب في أوكرانيا هي تهميش روسيا وردعها وتقويض تطورها الاقتصادي، وقال إن هناك عددا من الدول كالصين والهند والبرازيل والمكسيك لن تنصاع لإملاءات الولايات المتحدة.

وقال أيضا إن كييف تدرك أن الرئيس الأميركي جو بايدن لن يسمح بحظر الطيران فوق أوكرانيا، وتعول على ساسة أميركيين أقل مسؤولية.





منذ 6 ساعات

عمدة كييف:

روسيا ترتكب مجزرة بحق الشعب الأوكراني.

روسيا تستخدم الاقتصاد والمال لقتل الأوكرانيين.

ندعو العالم إلى مقاطعة روسيا اقتصاديا والتحرك فورا لإنهاء الحرب.

مقتل شخص وإصابة 19 بينهم 4 أطفال في قصف روسي على حي بودولسك في كييف.

القصف الروسي على حي بودولسك أدى إلى تدمير روضة أطفال ومدرسة و6 منازل.

منذ 6 ساعات

شبكة روسيا اليوم: قرار هيئة تنظيم الإعلام البريطاني سحب ترخيصنا دليل على أنها أداة بيد الحكومة.

منذ 6 ساعات

هيئة تنظيم الإعلام البريطاني تسحب ترخيص شبكة روسيا اليوم الإخبارية فورا.

منذ 6 ساعات

إنترفاكس: "سبيربنك" يمنع المعاملات بالدولار الأميركي والكندي والجنيه الإسترليني وعملتي الدانمارك والسويد.

منذ 6 ساعات

السفير الروسي في الهند:

دلهي تتفهم أهداف العملية الروسية وموقفها متوازن بشأن الوضع في أوكرانيا.

الوضع الحالي لن يؤثر في التعاون العسكري بين روسيا والهند.

شركات الأدوية الهندية يمكن أن تحل مكان المصنعين الغربيين في السوق الروسية.

منذ 6 ساعات

المتحدث باسم الحكومة الفرنسية:

الرئيس إيمانويل ماكرون سيتحدث مرة أخرى قريبا مع الرئيس الروسي.

هدفنا يبقى التوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

العقوبات ضد روسيا بدأت تؤثر بشكل فعال.

نأمل أن تدفع العقوبات على روسيا الرئيس بوتين إلى تعديل مخططاته.

منذ 7 ساعات

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: من المقرر تخصيص 18 ممرا إنسانيا اليوم في مناطق مختلفة داخل البلاد.

منذ 7 ساعات

"أكسيوس" (Axios) عن مسؤول في الأمم المتحدة: مقتل 726 مدنيا أوكرانيا بينهم 52 طفلا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

منذ 7 ساعات

هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في قصف استهدف مبنى سكنيا بالعاصمة كييف.

منذ 7 ساعات

المتحدث باسم الخارجية الصينية:

أكثر من مليوني لاجئ من أوكرانيا بسبب السياسة الأميركية.

موقفنا عادل وغير منحاز ونشدد على سيادة الدول ووحدة أراضيها.

على واشنطن تحمل مسؤوليتها بشأن أوكرانيا والسعي لحل الأزمة بالطرق السلمية.

الرئيس الصيني سيبحث مع نظيره الأميركي اليوم الوضع في أوكرانيا وقضايا أخرى.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: قصف روسي استهدف مطار لفيف الدولي ومصنع قطع الطائرات الحكومية.





منذ 8 ساعات

الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك:

روسيا تحظر الطيران في أجواء دونيتسك ولوغانسك.

روسيا أنشأت منطقة حظر طيران فوق نهر دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا).

منذ 8 ساعات

القوات الجوية الأوكرانية: القوات الروسية استهدفت محيط مطار لفيف بـ6 صواريخ كروز من غواصة في البحر الأسود.

منذ 8 ساعات

هيئة النقل الجوي الروسية: تمديد القيود المفروضة على المطارات في جنوب ووسط البلاد حتى 26 مارس/آذار الحالي.

منذ 8 ساعات

الاستخبارات البريطانية:

القوات الأوكرانية تواصل إحباط المحاولات الروسية لتطويق العاصمة كييف وميكولايف.

القوات الروسية أحرزت تقدما محدودا هذا الأسبوع في أوكرانيا.

منذ 8 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية دمرت 90% من ماريوبول وتواصل إغلاق الممرات الإنسانية واحتجاز المدنيين.

منذ 9 ساعات

انفصاليو دونيتسك: مقتل 4 مدنيين خلال قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كيروفسكي.

منذ 9 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية:

قوات العدو تجنّد مرتزقة سوريين للقتال في بلادنا بسبب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها.

قواتنا دمرت 7 مقاتلات وطائرة مروحية و3 مسيّرات و3 صواريخ روسية في الـ24 ساعة الماضية.

منذ 9 ساعات

وزارة الدفاع البريطانية: افتقار روسيا إلى السيطرة على الجو يمنعها من إمداد قواتها الأمامية بشكل فعال.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: تصاعد الدخان في محيط مطار لفيف بعد سماع دوي 3 انفجارات.

منذ 10 ساعات

وزارة الدفاع البريطانية عبر تويتر: المشاكل اللوجستية لا تزال تعصف بغزو روسيا المتعثر لأوكرانيا.

منذ 10 ساعات

مساعدة وزير الخارجية الصيني عبر تويتر:

هناك دول تقف إلى جانب الصين وتحاول تهدئة الموقف وتشجيع محادثات السلام.

لو امتنعت واشنطن عن توسيع الناتو ولم تؤجج النيران بتزويد أوكرانيا بالسلاح لكان الوضع مختلفا تماما.

الادّعاء بأن الصين في الجانب الخطأ من التاريخ ادعاء متعجرف.

الولايات المتحدة هي التي تقف في الجانب الخطأ من التاريخ.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مدينة لفيف ودعوات لملازمة الملاجئ.

منذ 11 ساعة

مراسلة الجزيرة: الحكومة اليابانية تفرض مزيدا من العقوبات الاقتصادية على روسيا وبيلاروسيا، ومنهم مسؤولون في وزارة الدفاع الروسية.





منذ 11 ساعة

البيت الأبيض:

الاتصال بين بايدن وشي جين بينغ جزء من جهود الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين واشنطن وبكين.

الاتصال بين بايدن ونظيره الصيني سيكون اليوم في التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

منذ 13 ساعة

رويترز عن وزارة الخارجية الصينية:

مسؤول بالوزارة اجتمع مع سفير روسيا لدى بكين لبحث التعاون الأمني.

الاجتماع بين المسؤول بالوزارة وسفير روسيا لدى بكين بحث جهود محاربة الإرهاب.

منذ 13 ساعة

المتحدث باسم الخارجية الأميركية لشبكة "إيه بي سي" (ABC): نرى يوميا أمثلة جديدة على الفظائع والعنف الروسي ضد الشعب الأوكراني.

منذ 14 ساعة

شبكة "إن بي سي" (NBC) عن مسؤول بالبنتاغون: روسيا تتمكن من السيطرة على مدينة إيزيوم شرقي أوكرانيا ويمكن أن تواصل تقدمها جنوبا.

منذ 14 ساعة

رويترز عن البنك المركزي الهولندي: تجميد أكثر من 200 مليون يورو من الأصول الروسية في هولندا في إطار العقوبات.