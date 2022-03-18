كشفت صحيفة "تايمز" (The Times) البريطانية النقاب عن أن وحدة النخبة الأوكرانية للطائرات المسيرة دمرت منذ بدء الحرب عشرات "الأهداف ذات الأولوية" بالقوات الروسية في أثناء نومها.

وقالت -في تقرير لها- إن وحدة الاستطلاع الجوي المتخصصة داخل الجيش الأوكراني ظلت تهاجم وتدمر الدبابات وشاحنات القيادة والمركبات التي تحمل معدات إلكترونية منذ بدء "الغزو".

ونسبت إلى ياروسلاف هونشار قائد وحدة هذه المسيّرات قوله "نضرب في الليل عندما ينام الروس".

50 فريقا من المسيرين

وأوضح هونشار أن القوات الروسية لا تتحرك عند حلول الليل، مع خوفها من القصف الأوكراني الذي يجبرها على إخفاء دباباتها في القرى بين المنازل، مع العلم أن المدفعية التقليدية لا تستهدف المدنيين، لكن القوافل الثابتة هي الأهداف الرئيسية للمسيرات الأوكرانية، التي تضم 50 فريقا من طياري المسيرات الخبراء.

وأضاف أن العمل في الظلام هو أكبر ميزة للمسيرات من طراز "أوكتوكوبتر" للخدمة الشاقة، التي تم تعديلها لإسقاط القنابل المضادة للدبابات واستخدام الكاميرات الحرارية.

وقال جندي من وحدة المسيرات -طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية- "في الليل من المستحيل رؤية طائراتنا التي بدون طيار. نبحث -على وجه التحديد- عن الشاحنة الأكثر قيمة في القافلة ونصيبها بدقة، ويمكننا أن نفعل ذلك بشكل جيد مع أضرار جانبية منخفضة للغاية، حتى في القرى يكون ذلك ممكنا. يمكنك الاقتراب كثيرا في الليل".





وتمتلك هذه الوحدة أسطولا من المسيرات التجارية الرخيصة وأيضا من طائرات الأوكتوكوبتر الثقيلة المصممة حسب الطلب.

300 مهمة يوميا

وسرد التقرير كثيرا من التفاصيل حول طرازات المسيرات ومواصفاتها وقدراتها، مشيرا إلى أنها تنفذ حوالي 300 مهمة كل يوم للمساعدة في جمع المعلومات عن طريق نظام الاستخبارات المتقدم المدعوم من حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتحديد الأهداف ذات الأولوية العالية وتزويدها بالقنابل. ويتم إعطاء الإحداثيات لفرق القتل التي تحلق في السماء ليلا.

وقال إنه بالإضافة إلى استخدام قنوات الاتصالات العامة التي تستخدمها المئات من المسيرات المدنية، تعتمد المسيرات القتالية على نظام أقمار صناعية آمن من "ستارلينك" (Starlink) تبرع به إيلون ماسك.

إمدادات من جميع أنحاء أوروبا

وكشف عن أنه -على مدار الأسبوعين الماضيين- كان المؤيدون من جميع أنحاء أوروبا يرسلون قطع غيار المسيّرات وغيرها من المعدات، بما في ذلك الطابعات ثلاثية الأبعاد التي يمكن استخدامها لبناء الأجهزة المتفجرة وإصلاح الأجهزة التالفة.

وقام المتخصصون في المسيّرات ببناء نظام استخبارات، وفقا لمعايير الناتو، قادر على مراقبة تحركات الروس وتنسيق الهجمات الجوية الدقيقة ضد مواقعهم.

وقال أحد قادة هذه المسيّرات للصحيفة إن لديهم فريقا داخليا من مطوري البرامج العسكرية الذين يتبعون معيار الناتو لتطوير نظام الوعي بالأوضاع، مضيفا أنهم، بناء على المعلومات، يقومون بتكليف 50 فريقا في الميدان إما بضرب الأهداف المحددة أو توفير استطلاعات إضافية لبعض المعايير الخاصة، أو تزويد المدفعية بالإحداثيات، وتنسيق نيران المدفعية.