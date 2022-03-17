القاهرة- مع انتشار واسع لتغريدات ومنشورات ومقاطع فيديو تندد بالارتفاع المتواصل للأسعار في مصر خلال الفترة الماضية شن الإعلامي المصري إبراهيم عيسى هجوما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وما ينتشر عبرها.

وطالب عيسى -خلال تقديم برنامجه المذاع على فضائية "القاهرة والناس" أمس الأربعاء- بضرورة إنصات الدولة للمواطن من خلال النقابات والاتحادات وليس مواقع التواصل الاجتماعي التي وصفها بـ"الموجهة"، قائلا إن "السوشيال ميديا 99% منها لجان إلكترونية منظمة ومدبرة".

وقال إن اللجان الإلكترونية التي يقصدها لا تقتصر على لجان المعارضة، مشيرا إلى وجود لجان إلكترونية خاصة بالحكومة تقوم هي الأخرى بتوجيه الرأي العام.

واشتهر خلال السنوات الأخيرة إطلاق وصف "اللجان الإلكترونية" على حسابات موجهة تدار من قبل مؤيدي ومعارضي السلطة، وذلك بشكل جماعي من أجل توجيه الرأي العام.

اتهام الحكومة

وأعرب الإعلامي المصري عن قلقه من تعامل الحكومة مع أزمة الخبز، متهما اللجان الحكومية التي تتعامل مع هذه الأزمة بأنها مكونة من مجموعة موظفين همهم فقط ألا يتعرضوا للمساءلة، وأنهم يحرصون على رضا رؤسائهم، ويصدرون قراراتهم لخدمة السلطة لا لخدمة الوطن، على حد قوله.

وطالب عيسى بأن يتم تشكيل اللجنة من أطراف الأزمة -وعلى رأسهم الخبراء وتجار الدقيق وأصحاب المخابز- بدلا من الاكتفاء بالموظفين الحكوميين.

وشدد على أنه يجب الحكومة أن تتعامل بحساسية شديدة مع الوضع الراهن الناتج عن ارتفاع الأسعار، كون المواطنين حاليا في "لحظة وجع" بسبب معاناة الأسعار، مضيفا "هذه اللحظة هي لحظة حريق أو وجع والناس محروقون بالأسعار، وطول الوقت بقت مقولة نار الأسعار والقرارات اللي بتصدر لازم تكون بتراعي الناس".

غضب رغم الجهود الحكومية

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة غضب متواصل بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار، والذي طال أغلب السلع الأساسية التي لا يستطيع المواطن العادي الاستغناء عنها، وعلى رأسها الخبز غير المدعوم والزيت والأرز والمعكرونة.

ولم تنجح جهود الحكومة المصرية -على ما يبدو- في إيقاف موجة الاحتجاجات والاعتراضات الإلكترونية، بما في ذلك المعارض التي أقامتها الحكومة والشرطة والجيش في مختلف محافظات الجمهورية لبيع السلع بأسعار مخفضة، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد سعر الخبز غير المدعوم.

بسبب ارتفاع الأسعار.. موجة غضب تتخللها سخرية تجتاح مواقع التواصل وسط تبرير الحكومة الزيادة بحرب #روسيا على #أوكرانيا pic.twitter.com/jdxVMzL5rS — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 16, 2022

في مصر: الحرية للأسعار فقط — wael kandil (@waiel65) March 16, 2022

حاجتين ✌🏻

هما اللي واخدين حريتهم كامله في مصر 🇪🇬

ولا يخضعون لأي قانون ولا رقابه ولا محاسبه

« الفساد و الأسعار »

فمن المستفيد ..؟ — محمود غريب (@fsDuNDkkbApQ3pA) March 17, 2022

وسيشهد التاريخ أن مصر أعلنت حالة سعار في زيادة الأسعار في ست ساعات فقط بعد الحرب الروسية الأوكرانية

بينما روسيا صاحبة الليلة كلها تعلن عن ثبات الأسعار وتوفر السلع

وحثالة الإعلاميين عندنا بيبرروا زيادة الأسعار بالحرب الروسية الأوكرانية

#تتشل_الايادي_اللي_خربت_بلادي — Ahmed Shalaby (@AhmedShalaby51) March 17, 2022