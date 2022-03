ماريوبول.. أوكرانيا تتهم روسيا بقصف مسرح يحتمي به ألف مدني وقديروف يتباهى بالمقاتلين الشيشان بالمدينة

اتهمت أوكرانيا روسيا بقصف مسرح في مدينة ماريوبول أمس الأربعاء كان يحتمي به أكثر من ألف مدني، وسط توقعات بوجود ناجين تحت الأنقاض، ونفت روسيا الأمر، بينما نشر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف صورا لمقاتلي النخبة الشيشانيين في المدينة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء "في ماريوبول ألقى سلاح الجو الروسي عمدا قنبلة على مسرح الدراما في وسط المدينة والمبنى دمر"، مضيفا أن "عدد القتلى لم يعرف بعد"، ومشيرا إلى سقوط "مئات" الضحايا.

وتابع زيلينسكي "يجب على العالم أن يعترف أخيرا بأن روسيا أصبحت دولة إرهابية".

وأكدت نائبة برلمانية أوكرانية ظهر اليوم أنه تم إنقاذ 130 شخصا من تحت أنقاض المسرح.

وكان بترو أندروشينكو مستشار رئيس بلدية ماريوبول قد قال لرويترز "صمد مخبأ القنابل. الآن يجري رفع الأنقاض. يوجد ناجين ولا نعلم (عدد) الضحايا حتى الآن"، مضيفا أن أعمال الإنقاذ مستمرة للوصول إلى الناجين.

وفي وقت سابق، أكدت بلدية ماريوبول أن "أكثر من ألف" شخص كانوا داخل المسرح، كما رأى رئيس البلدية فاديم بويتشنكو أن هذا الهجوم هو "مأساة مروعة"، مضيفا في تسجيل فيديو أن "الناس كانوا مختبئين هناك. بعضهم حالفهم الحظ بالبقاء على قيد الحياة لكن للأسف هذا لا ينطبق على الجميع".

وتابع أن "الكلمة الوحيدة لوصف ما حدث اليوم هي إبادة جماعية… إبادة جماعية لأمتنا وشعبنا الأوكراني".

من جهته، وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الهجوم بأنه "جريمة حرب مروعة"، وطالب عبر تويتر بإنقاذ المدينة.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli

