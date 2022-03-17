غرق سفينة شحن إماراتية بالخليج قبالة ساحل إيران

غرقت سفينة شحن إماراتية في مياه الخليج قبالة سواحل إيران، وبينما تم إنقاذ عدد من أفراد طاقمها الـ30، تحاول السلطات المعنية إنقاذ الباقين وسط عواصف ورياح قوية في مياه الخليج.

وأوردت وكالة "إرنا" للأنباء أن "سفينة شحن إماراتية تحمل على متنها سيارات غرقت على مسافة نحو 30 ميلا (50 كيلومترا تقريبا) قبالة عسلوية" في محافظة بوشهر المطلة على الخليج جنوب إيران.

وأكدت شركة سالم المكراني للشحن التي تتخذ من دبي مقرا لها أن إحدى سفنها غرقت اليوم الخميس قبالة ساحل إيران وأن السلطات الإيرانية أرسلت قاربا لإنقاذ طاقمها المكون من 30 فردا.

وقال متحدث لرويترز إنه "تم انتشال 16 شخصا من المياه ولا يزال هناك 11 في قارب نجاة واثنان في المياه".

Emirati vessel sank, 30 nmi away from Iranian Asaluyeh shores. #UAE 🇦🇪 pic.twitter.com/doDA1zYv46 — Aleph א 🇺🇦 (@no_itsmyturn) March 17, 2022

وقال متحدث باسم الشركة إن السفينة غرقت بسبب سوء الأحوال الجوية، وإن الشركة على اتصال مع سلطات ميناء عسلوية في إيران وكذلك خدمات الإنقاذ الجوي البحرينية في حال تطلب الأمر ذلك.

وفي وقت سابق اليوم الخميس أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإٍسلامية الإيرانية (إرنا) بأن سفينة شحن إماراتية تنقل سيارات غرقت على بعد 30 ميلا من ميناء عسلوية الإيراني.

ونقلت عن مسؤول محلي في مجال سلامة الملاحة البحرية والموانئ قوله "بدأت عملية بحث لإنقاذ أفراد طاقمها الـ30″، مشيرا إلى أن هؤلاء قفزوا إلى المياه وهم يرتدون سترات إنقاذ.

وأفاد المسؤول أن أسباب الغرق ترتبط على الأرجح بالظروف المناخية، علما بأن منظمة الأرصاد الإيرانية أصدرت أمس الأربعاء "تحذيرا" عند المستوى الأحمر جراء سرعة الرياح وحركة الأمواج في المنطقة البحرية حيث غرقت السفينة.

وأوضح المسؤول الإيراني أنه "فور تبلغ السلطات البحرية في محافظة بوشهر خبر تعرض السفينة الإماراتية إلى خطر الغرق"، قامت بإرسال قطع بحرية لإنقاذها، "لكن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك مما أدى إلى غرق السفينة".

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية أن الرياح القوية سببت عواصف في الخليج وعطلت حركة السفن والأنشطة البحرية.

وتعد عسلوية من المناطق الأساسية لإنتاج الطاقة والصناعات البتروكيميائيات في الجمهورية الإسلامية.