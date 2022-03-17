مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ22، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، ووصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين "بمجرم حرب"، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها بايدن هذا الوصف بحق الرئيس الروسي، في المقابل، نددت الخارجية الروسية بالقرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بتسليم أوكرانيا مساعدات تقنية عسكرية، بما فيها تزويد كييف بأسلحة فتاكة، ووصفتها بالقرارات "الخطيرة".

وقد واصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في الأراضي الأوكرانية، ومن مختلف المحاور والجبهات، خاصة في العاصمة كييف، حيث دوت صافرات الإنذار منذ الصباح وسقطت عدة صواريخ، وسط تأكيد القائد العام للجيش الأوكراني أن الدفاع عن كييف هو المهمة الإستراتيجية.

وعلى الصعيد السياسي، قال رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي إنه يجري الآن بحث مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بحياد أوكرانيا ونزع سلاحها، وأن أوكرانيا اقترحت خلال المفاوضات نموذج السويد أو النمسا لدولة محايدة منزوعة السلاح. وفي المقابل، قالت الرئاسة الأوكرانية إن كييف ترفض مقترح الدولة المحايدة مثل النمسا والسويد، وإن الضمانات الأمنية يجب أن تكون محور المحادثات مع روسيا.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ22 من هذه الحرب:

منذ 12 دقيقة

رئيس وزراء المجر يتوقع موجة أكبر من اللاجئين الأوكرانيين إلى بلاده الأسبوع القادم.

منذ 20 دقيقة

سفارة روسيا بواشنطن:

نحث الولايات المتحدة على وقف نشر معلومات كاذبة وتغطية الأحداث في أوكرانيا بموضوعية.

المزاعم بتورط قواتنا في الهجوم على مسرح ماريوبول تزييف من وسائل إعلام أميركية.

الطيران الروسي لم ينفذ أي ضربات على أهداف داخل حدود ماريوبول بعد ظهر أمس.

لدينا معلومات تفيد بأن مسلحي آزوف الأوكرانية احتجزوا مدنيين كرهائن في مسرح ماريوبول.

منذ 44 دقيقة

بايدن: العالم متحد في دعم أوكرانيا ومصممون على أن يدفع بوتين ثمنا باهظا لمهاجمته أوكرانيا.

منذ ساعة

وزارة الدفاع الأوكرانية:

قواتنا دمرت أمس طائرات مسيرة و 3 مروحيات و 3 مقاتلات للعدو.

روسيا لم تنجح في تنفيذ عملية برية، وتشن ضربات صاروخية على البنية التحتية والمناطق السكانية.

أسقطنا 5 طائرات عسكرية روسية و3 مروحيات وطائرتين مسيرتين ما أدى إلى وفاة طيارين روسيين.

منذ ساعة

سي إن إن: اليابان تقول إنها رصدت 4 سفن حربية روسية بمضيق تسوجارو من المحتمل أنها تحمل قوات مشاركة في حرب أوكرانيا.

منذ ساعة

هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بقصف روسي على مبنى سكني في كييف.

منذ ساعة

أسوشيتد برس عن مسؤول في مكتب الرئيس الأوكراني:

مستعدون لمناقشة وضع الحياد.

نناقش مسألة الحدود وبقاء القوات الروسية بالمناطق الانفصالية بعد الحرب.

منذ ساعتين

الدفاع البريطانية: روسيا أطالت المواجهة عبر الأسلحة الموجهة من الجو لتأخر سيطرتها على المجال الجوي الأوكراني.





منذ ساعتين

نيويورك تايمز: الاستخبارات الأميركية تقدر أن روسيا خسرت أكثر من 7 آلاف جندي خلال 3 أسابيع من الحرب في أوكرانيا.

منذ ساعتين

وزير الخارجية الأميركي: الكرملين يختلق باستمرار الأكاذيب لنقل اللوم ومحاولة تبرير فظائعه.

منذ 3 ساعات

رويترز عن إنترفاكس الأوكرانية: أوكرانيا تسلم روسيا 9 جنود أسرى مقابل إطلاق سراح رئيس بلدية مدينة ميليتوبول.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مدينة لفيف ودعوات لملازمة الملاجئ.

وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول محلي أوكراني: أكثر من 1000 شخص كانوا يحتمون في مسرح ماريوبول الذي تعرض للقصف.

منذ 4 ساعات





موقع أكسيوس (ِAxios)عن مستشار للرئيس الأوكراني:

المفاوضون الروس أبدوا جدية أكبر هذه المرة لكن ثمة تساؤلات بشأن جدية بوتين.

تعليق روسيا علنا على المفاوضات يضر بالعملية التفاوضية، ويدفعنا نحو مزيد من الشكوك بشأن مدى واقعيتها.

يمكن التوصل إلى اتفاق إذا استمر الغرب في الضغط على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين.

منذ 6 ساعات

الرئيس الأميركي جو بايدن:

العالم متحد في دعم أوكرانيا ومصممون على أن يدفع بوتين ثمنا باهظا لمهاجمته أوكرانيا.

واشنطن تقود الجهود مع حلفائها وشركائها لتوفير مستويات هائلة من المساعدات الأمنية والإنسانية لأوكرانيا.

منذ 6 ساعات

الخارجية الأميركية: