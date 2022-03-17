بنما تعلن إصابة 3 سفن بصواريخ روسية وغرق إحداها في البحر الأسود منذ بدء الحرب على أوكرانيا

قالت السلطات الملاحية في بنما اليوم الخميس إن 3 سفن ترفع علم البلاد أصيبت بصواريخ روسية في البحر الأسود منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، مما أدى إلى غرق إحداها.

وقال مدير سلطة الملاحة البحرية في بنما نورييل أراوث "نعلم أن 3 من سفننا هوجمت بصواريخ روسية لكن أفراد الطواقم كلهم سالمون، وتلقينا أضرارًا مادية، ونحن على اتصال دائم مع وزارة الخارجية ".

وأضاف في بيان، أن واحدة من هذه السفن غرقت، من دون الإبلاغ عن ضحايا، وأن السفينتين الأخريين طافيتان رغم الأضرار، كما أوضح أن من بين أفراد الطواقم 6 مواطنين أوكرانيين.

وأوضح أراوث أن ما لا يقل عن 10 سفن أخرى ترفع العلم البنمي ما زالت عالقة في البحر الأسود، مضيفا أن البحرية الروسية تقيد مغادرة السفن المنطقة.

وبنما صاحبة أكبر عدد من السفن المسجلة التي ترفع علمها في العالم، إذ يتجاوز العدد 8 آلاف سفينة، بحسب سلطة الملاحة.

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا، وما زالت الجهود الدبلوماسية والمفاوضات جارية لمحاولة التوصل إلى حل سلمي ووقف لإطلاق النار.

وفي الأسبوع الأول من الحرب، أصيبت سفينة شحن تحمل علم بنما، وهي مملوكة لشركة يابانية، بصاروخ روسي قبالة سواحل أوكرانيا في البحر الأسود، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.