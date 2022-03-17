إسرائيل ترصد متحورا جديدا لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس الأربعاء رصد إصابتين بمتحور جديد غير معروف لفيروس كورونا، تجمع أعراضه غير الخطرة بين المتحورين بي1 (B1) وبي2 (B2).

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن "المتحور غير معروف للعالم بعد، واكتُشفت الحالتان أثناء فحوص أجريت في مطار بن غوريون عند دخول إسرائيل".

وأضاف أنه ظهرت على المصابين أعراض خفيفة من الحمى والصداع وآلام في العضلات، ولم يحتاجا إلى أي رعاية طبية خاصة.

وحسب منسق ملف مواجهة كورونا سلمان زرقا، فإن "ظاهرة المتحورات المركبة معروفة جيدا"، مضيفا –في حديثه لإذاعة الجيش الإسرائيلي- "في هذه المرحلة لسنا قلقين".

وعلى ضوء تجدد تسجيل أعداد إصابات مرتفعة في العالم، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عزمه على عقد اجتماع مع مسؤولين في وزارة الصحة.

وشهدت عدة دول انتشار المتحور "بي2″، وأشارت منظمة الصحة العالمية نهاية فبراير/شباط المنصرم إلى أنه ليس أكثر خطورة من المتحور "بي1".

وكانت إسرائيل أوقفت الشهر الماضي التعامل بجواز التطعيم الصحي أو "الشارة الخضراء"، وأعادت منذ مطلع الشهر الجاري فتح حدودها أمام غير المطعمين.

ويخضع المسافرون الواصلون إلى الحدود إلى اختبار التحقق من الإصابة بالفيروس.

وأحصت إسرائيل منذ بدء انتشار الفيروس في فبراير/شباط 2020 أكثر من 3 ملايين و700 ألف إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف و300 وفاة.