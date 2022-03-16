سياسة|حرب روسيا وأوكرانيا

محكمة العدل الدولية تصدر اليوم حكمها في شكوى لأوكرانيا ضد روسيا

epa05832559 A general view to the judges at The International Court of Justice (ICJ), the principal judicial organ of the United Nations, during a public hearing in the case of Ukraine against the Russian Federation, in The Hague, the Netherlands, 06 March 2017. Others are not identified. Ukraine accuses Russia of violating UN conventions and to support 'illegal armed groups' in the Donbas as well as mistreating ethnic Ukrainians and Crimea Tartars on the Crimea peninsula which was annexed in 2014. EPA/BAS CZERWINSKI
جلسة في محكمة العدل الدولية قبل 5 سنوات للنظر في شكوى رفعتها أوكرانيا ضد روسيا (الأوروبية)
16/3/2022

تصدر محكمة العدل الدولية -اليوم الأربعاء- حكمها في قضية رفعتها أوكرانيا لدى أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، حيث طلبت كييف من المحكمة أن تأمر موسكو بوقف حربها فورا، بينما امتنع الروس عن حضور جلسات المحكمة.

ومن المقرر صدور الحكم في جلسة استماع تبدأ عند الساعة الثالثة مساء بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية.

وكانت أوكرانيا قدمت طلبا عاجلا للمحكمة بعد أيام قليلة من بدء الحرب الروسية في 24 فبراير/شباط الماضي، متهمة روسيا بتبرير الحرب عبر ادعاء كاذب بوقوع إبادة جماعية ضد السكان الناطقين بالروسية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.

وطالبت أوكرانيا محكمة العدل الدولية بإجراءات طارئة و"تحفظية"، لإصدار أوامر إلى روسيا "بتعليق العمليات العسكرية على الفور".

وقال ممثل أوكرانيا أنطون كورينيفيتش في جلسة استماع سابقة "يجب وقف روسيا، وللمحكمة دور تلعبه في ذلك".

ورفضت روسيا حضور جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في القضية يومي 7 و8 مارس/آذار الحالي، واكتفت بالطعن في اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى عبر وثيقة مكتوبة.

وقالت موسكو إن "حكومة جمهورية روسيا الاتحادية تطلب بكل احترام من المحكمة الامتناع عن الإشارة إلى تدابير تحفظية، وشطب القضية من جدول أعمالها".

وأضافت أنها لم تمثل أمام القضاة لأنه لم يكن لديها الوقت الكافي للاستعداد، مؤكدة أن حربها على أوكرانيا هي "دفاع عن النفس".

والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة، لكن المحكمة -التي تعد الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة- لا تملك وسائل لتنفيذها.

المصدر : الفرنسية