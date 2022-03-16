محكمة العدل الدولية تصدر اليوم حكمها في شكوى لأوكرانيا ضد روسيا

تصدر محكمة العدل الدولية -اليوم الأربعاء- حكمها في قضية رفعتها أوكرانيا لدى أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، حيث طلبت كييف من المحكمة أن تأمر موسكو بوقف حربها فورا، بينما امتنع الروس عن حضور جلسات المحكمة.

ومن المقرر صدور الحكم في جلسة استماع تبدأ عند الساعة الثالثة مساء بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية.

وكانت أوكرانيا قدمت طلبا عاجلا للمحكمة بعد أيام قليلة من بدء الحرب الروسية في 24 فبراير/شباط الماضي، متهمة روسيا بتبرير الحرب عبر ادعاء كاذب بوقوع إبادة جماعية ضد السكان الناطقين بالروسية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.

وطالبت أوكرانيا محكمة العدل الدولية بإجراءات طارئة و"تحفظية"، لإصدار أوامر إلى روسيا "بتعليق العمليات العسكرية على الفور".

وقال ممثل أوكرانيا أنطون كورينيفيتش في جلسة استماع سابقة "يجب وقف روسيا، وللمحكمة دور تلعبه في ذلك".

ورفضت روسيا حضور جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في القضية يومي 7 و8 مارس/آذار الحالي، واكتفت بالطعن في اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى عبر وثيقة مكتوبة.

وقالت موسكو إن "حكومة جمهورية روسيا الاتحادية تطلب بكل احترام من المحكمة الامتناع عن الإشارة إلى تدابير تحفظية، وشطب القضية من جدول أعمالها".

وأضافت أنها لم تمثل أمام القضاة لأنه لم يكن لديها الوقت الكافي للاستعداد، مؤكدة أن حربها على أوكرانيا هي "دفاع عن النفس".

والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة، لكن المحكمة -التي تعد الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة- لا تملك وسائل لتنفيذها.