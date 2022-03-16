مجلس الشيوخ الأميركي يجمع على إدانة بوتين واعتباره مجرم حرب

وافق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع -أمس الثلاثاء- على قرار يدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتباره مجرم حرب، في اتحاد نادر بالكونغرس الذي يشهد انقساما شديدا.

ويشجع القرار -الذي قدمه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام ودعمه أعضاء بمجلس الشيوخ من كلا الحزبين- المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ودول أخرى، على استهداف الجيش الروسي في أي تحقيق في ارتكاب جرائم حرب خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في كلمة ألقاها بقاعة المجلس قبل التصويت "انضممنا جميعا في هذه القاعة -ديمقراطيين وجمهوريين- للقول إن فلاديمير بوتين لا يمكنه الإفلات من المساءلة عن الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب الأوكراني".

وتصف روسيا حربها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا و"تخليصها من النازية"، كما يصف بوتين البلاد بأنها مستعمرة أميركية، وأن نظامها دمية يحركها آخرون ولا تعمل كدولة مستقلة.

وباستثناء خيرسون، لم تسيطر موسكو على أي من المدن الكبرى في البلاد منذ توغلها الذي بدأ في 24 فبراير/شباط، وهو أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ عام 1945.