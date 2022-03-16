كورونا.. الإصابات الأسبوعية ترتفع عالميا وألمانيا وكوريا الجنوبية تسجلان حصيلة قياسية وإسرائيل تعلن عن متحور جديد

قالت منظمة الصحة العالمية إن المعدل الأسبوعي للإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم ارتفع لأول مرة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، ويأتي ذلك في وقت تسجل فيه دول بأوروبا وآسيا أرقاما قياسية، في حين أعلنت إسرائيل أنها اكتشفت متحورا جديدا من الفيروس.

ففي بيان نُشر في وقت مبكر اليوم الأربعاء، قالت منظمة الصحة العالمية إن الإصابات المسجلة في الأسبوع الثاني من مارس/آذار الجاري ارتفعت 8% مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر، مشيرة إلى إحصاء أكثر من 11 مليون حالة إصابة و43 ألف وفاة بالفيروس خلال الفترة من 7 إلى 13 من الشهر الجاري.

وأضافت أن الحالات ارتفعت بشكل خاص في غرب المحيط الهادي وأفريقيا مقارنة بالأسبوع السابق له، بزيادة بنسبة 29% و12% على الترتيب، وأفادت بأن الزيادة الأسبوعية في أوروبا كانت نسبتها 2%.

وتابعت أن شرق المتوسط وجنوب شرق آسيا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية شهدت خلال الفترة نفسها انخفاضا في عدد الحالات المسجلة.

ووفقا لأحدث البيانات التي ينشرها موقع "ورلدميتر"، فإن الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوزت اليوم 462 مليونا، وبلغت الوفيات 6 ملايين و73 ألفا، في حين تجاوز عدد المتعافين 395 مليونا و180 ألفا.

حصيلة قياسية

وقد سجلت ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية رقما قياسيا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا، وفق بيانات جديدة نشرها اليوم معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية.

وذكر المعهد أن معدل الإصابات بالفيروس لكل 100 ألف شخص على مدار 7 أيام بلغ اليوم 1607.1 إصابات مقابل 1585.4 أمس الثلاثاء.

وفي الـ24 ساعة الماضية، أحصت ألمانيا 262 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و269 وفاة إضافية.

وسجلت فرنسا في الأيام القليلة الماضية ارتفاعا متزايدا للإصابات بالفيروس على الرغم من أنها تظل دون 20 ألف إصابة، كما تشهد كل من بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وهولندا زيادة في الإصابات في ظل تفشي المتحور الفرعي "بي إيه 2" (BA.2) من أوميكرون.

وفي آسيا، سجلت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء حصيلة قياسية بتسجيلها أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بكورونا، في يوم واحد، ويأتي ذلك بينما تسعى فيه البلاد إلى المزيد من التخفيف في قواعد التباعد الاجتماعي رغم موجة الإصابات بالمتحور أوميكرون.

بدورها، سجلت الصين اليوم الأربعاء نحو ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 3600 إصابة في اليوم السابق.

وكانت السلطات الصينية فرضت أمس الثلاثاء إغلاقا شمل عشرات الملايين في أنحاء البلاد مع تفاقم موجة العدوى بفيروس كورونا، حيث باتت 13 مدينة على الأقل خاضعة لإغلاق شامل، بينما فرضت تدابير إغلاق جزئية على عدد من المدن الأخرى، علما بأن البلاد سجلت نحو 17 ألف إصابة مارس/آذار الجاري.

وفي الولايات المتحدة التي تراجع فيها معدل الإصابات اليومي بكورونا إلى نحو 33 ألف حالة يوميا، حذرت دراسات أجريت في الآونة الأخيرة من أن الحالات قد تعود للتزايد.





متحور جديد

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن رصد متحور جديد من فيروس كورونا في اثنين من المرضى.

وقالت الوزارة إن المتحور الجديد يجمع بين المتحورين الفرعيين "بي إيه 1″ و"بي إيه 2" من المتحور أوميكرون، وفق ما نقله موقع صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأضافت الوزارة أنه لم يتم الكشف عن رصد المتحور في أي دولة أخرى حتى الآن، من دون أن تقدم توضيحات بشأن خصائص المتحور الجديد.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن تزايد بعض مؤشرات العدوى في إسرائيل -على الرغم من الانخفاض الكبير للإصابات- ربما يعود إلى تخفيف القيود وتفشي المتحور الفرعي "بي إيه 2" من أوميكرون.