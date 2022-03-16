سلّمت طهران المواطنة البريطانية الإيرانية نازنين زاغاري راتكليف المحتجزة لديها منذ نحو 6 أعوام إلى السلطات البريطانية، وفق ما أفاده التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأربعاء.

وأورد التلفزيون الرسمي عبر موقعه الإلكتروني "إيريب نيوز" (IRIB NEWS) أنه "تم تسليم زاغاري راتكليف إلى الحكومة البريطانية بعدما أمضت عقوبة السجن 6 أعوام".

وأفادت وكالة أنباء فارس أن طهران تسلمت 530 مليون دولار من أموالها المجمدة في بريطانيا قبل الإفراج عن زاغاري.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال المحامي حجة كرماني لرويترز إن معتقلين بريطانيين إيرانيين وهما موظفة الإغاثة نازنين زاغاري راتكليف والمهندس المتقاعد أنوشه عاشوري يتجهان لمطار طهران استعدادا لمغادرة البلاد.

وقال كرماني "كلاهما في الطريق للمطار في طهران لمغادرة إيران". ولم يتسن التواصل بعد مع مسؤولين قضائيين في إيران للحصول على تعليق.

وزاغاري راتكليف مديرة برامج في مؤسسة "تومسون رويترز" (Thomson Reuters)‏ الخيرية، واعتقلت في مطار بطهران في أبريل/نيسان 2016، وأدينت لاحقا بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية الحاكمة.

وتنفي عائلتها الاتهام كما تنفيه أيضا المؤسسة الخيرية، التي تعمل بشكل مستقل عن مؤسسة تومسون رويترز الإعلامية وفرعها الإخباري رويترز.

ووفقا للقضاء الإيراني فقد حكم على عاشوري عام 2019 بالسجن 10 سنوات لإدانته بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي ولمدة عامين لإدانته بتهمة "حيازة ثروة بشكل غير قانوني".

دين قديم

وفي السياق، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس اليوم الأربعاء إن بلادها تبحث عن سبل لرد دين قديم قيمته 400 مليون جنيه إسترليني (522 مليون دولار) لإيران، لكنها أشارت إلى أن الأمر لم يصل بعد لحد التسوية.

وقالت تروس لـ"سكاي نيوز" (Sky News) "لقد جعلنا أمر رد الدين الذي علينا لإيران أولوية ونسعى إلى سبل لدفعه"، مضيفة أن فريقا بريطانيا موجود في إيران.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في 2021 نقلا عن مسؤولين إيرانيين لم تسمهم قولهم إن موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازنين زاغاري راتكليف سيتم الإفراج عنها فور رد هذا الدين.